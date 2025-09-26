América Latina

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat y Karol G encendieron la fiesta latina y arrasaron con los máximos galardones

La ceremonia, celebrada por primera vez en Panamá, destacó a grandes referentes de la música y a nuevas promesas, con presentaciones que fusionaron tradición y vanguardia

Premios Juventud 2025: Bad Bunny,
Premios Juventud 2025: Bad Bunny, Morat y Karol G arrasaron y se llevaron los grandes galardones

El fenómeno puertorriqueño Bad Bunny y la banda colombiana Morat se consagraron como los máximos ganadores de los Premios Juventud al obtener tres galardones cada uno. Por su parte, Karol G fue elegida Artista del Año con dos premiaciones, en una edición histórica celebrada por primera vez fuera de Estados Unidos, teniendo a Panamá como sede.

Todo esto es una gran sorpresa. Lo soñábamos, no sé si alguno realmente lo esperaba de esta forma. Hemos tenido la suerte, además de sorprendernos con algo que es muy increíble, es la gente que hemos conocido con la cual hemos llegado hasta acá”, expresó Morat.

El grupo se llevó Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop/Rock con “Me Toca a Mí” junto a Camilo, y Mejor Álbum Pop con “Ya Es Mañana”.

El último show de Benito
El último show de Benito en Puerto Rico (AFP)

Bad Bunny, que no estuvo presente en la ceremonia, ganó en las categorías de Mejor Canción Urbana con “DTMF”, Mejor Álbum Urbano con su disco homónimo y Mejor Colaboración Urbana con el tema “Adivino” junto al boricua Myke Towers.

La sensación colombiana Karol G, ausente en la premiación, fue reconocida como Artista del Año y obtuvo también Hit Tropical del Año por el merengue “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Natti Natasha, de República Dominicana, recibió dos galardones: Mejor Álbum Tropical por “Natti Natasha en Amargue” y Mejor Dance Track por “Como la flor”. La cantante además reveló que espera una niña.

Otros ganadores incluyeron al mexicano Carín León, premiado en Mejor Canción de Música Mexicana con ‘El Amor de Mi Herida’ y Mejor Álbum de Música Mexicana con ‘Boca Chueca, Vol.1’; la puertorriqueña De La Rose, reconocida en Nueva Generación Femenina y Mejor Canción Urbana Alternativa por ‘Nubes’; y el boricua Roa, galardonado como Nueva Generación Masculina.

La sensación colombiana Karol G,
La sensación colombiana Karol G, ausente en la premiación, fue reconocida como Artista del Año y obtuvo también Hit Tropical del Año por el merengue “Si Antes Te Hubiera Conocido” (Crédito: @nfl @karolg / Instagram)

En la categoría Agentes de Cambio, Myke Towers dijo: “Para mí es un honor ser uno de los puentes para cambiarle la mentalidad a la juventud y guiarlo y motivarlo por el camino correcto”.

Carlos Vives, también reconocido, declaró: “Escogí trabajar con la música de mi tierra, con mis raíces, entender esa diversidad, valorarla. Un poquito apegado al afecto de mi infancia y de mi familia que me enseñó a amar esa música y el territorio”.

Entre los creadores de contenido, la dominicana Jess Judith Ortiz ganó Creadora del Año, el mexicano Alexis Omman recibió Creador con una Causa Social, los colombianos Los Chicaneros fueron reconocidos como Mejor LOL, y el mexicano Luisito Comunica en #ModoAvión.

Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, siendo Panamá el país que acoge esta edición en la que 231 artistas han competido en 41 categorías: treinta de música, tres de televisión y “streaming”, y ocho de redes sociales.

En la categoría Agentes de
En la categoría Agentes de Cambio, Myke Towers dijo: “Para mí es un honor ser uno de los puentes para cambiarle la mentalidad a la juventud y guiarlo y motivarlo por el camino correcto” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este año además los galardones agregaron ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Unas trompetas marcando el ritmo de la “La Murga” con Willie Colón entonando el icónico tema abrieron el espectáculo acompañado de un conjunto de bailarines de danza típica panameña ataviados de unas elegantes polleras, vestido tradicional de las mujeres, y un sombrero pintado además de camilla, camisa artesanal de los hombres.

(Con información de EFE)

