América Latina

Jorge Quiroga lidera la preferencia electoral a menos de un mes del balotaje de Bolivia

Más del 60% de los consultados en el estudio ya tiene definido su voto para la segunda vuelta. Quiroga obtiene el 47% frente al 39,3% de Rodrigo Paz

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El Alto, Bolivia. 12 de
El Alto, Bolivia. 12 de septiembre 2025. REUTERS/Claudia Morales

Jorge Quiroga lidera la primera encuesta de intención de voto en Bolivia. El ex presidente (2001-2002) y candidato de la alianza Libre aventaja con 7,7% a su contrincante Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El estudio de la empresa Ciesmori para el canal Unitel muestra que Quiroga tiene una favorabilidad del 47% frente a Paz que tiene 39,3%. A diferencia de los sondeos para la primera vuelta, la mayoría de la población (66%) tiene definido su voto mientras que el voto residual -integrado por los blancos, nulos e indecisos- es menor al de ambos aspirantes a la Presidencia y llega al 13,7%.

En base a la proyección final tomando en cuenta solo votos válidos, Quiroga obtendría el 54,5% de los votos frente al 45,5% de Paz.

Según el estudio, las principales preocupaciones de los bolivianos tienen que ver con la crisis económica que se traduce en falta de dólares, de combustible e incremento de los precios. En esas y otras categorías, la mayoría de los entrevistados (entre el 51% y el 64,2%) cree que Quiroga es el candidato “más capacitado” para resolver la crisis.

Los candidatos bolivianos a la
Los candidatos bolivianos a la presidencia Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. - crédito AFP

Para el periodista y analista Andrés Gómez Vela, los electores están priorizando la atención de los problemas económicos y sus necesidades inmediatas, más que las afinidades partidarias. “Lo que estamos viendo es un voto pragmático, menos voto ideológico. Voto bolsillo, voto estómago, menos voto de estar apegándose al corazón”, explicó durante la presentación de la encuesta en Unitel.

El estudio de opinión también mostró la migración del voto: Quiroga acapara un 10% de los votos que correspondían al empresario Samuel Doria Medina, que quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones con 20%, y un 5% de los votos que obtuvo Paz. Para el analista Armando Ortuño, los electorados de Quiroga y Doria Medina son muy parecidos y consideró “muy probable” la migración del voto en ese sentido.

De acuerdo con los datos presentados, las personas entre 25 y 45 años y las mayores a 61 años anunciaron su voto por el presidente Quiroga, mientras que los electores de entre 45 y 60 años prefieren votar por Paz.

El tamaño, tipo y cobertura de la muestra fueron 2.500 casos, una muestra probabilística estratificada con cobertura a nivel nacional, urbano, rural en los nueve departamentos. Los resultados garantizan un nivel de confianza del 95% con un margen de error para los 2.500 casos explicados de 2.2% a nivel nacional.

Un jurado electoral muestra a
Un jurado electoral muestra a una votante la papeleta electoral en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 en La Paz, Bolivia. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La segunda vuelta está prevista para el 19 de octubre y es el primer balotaje en Bolivia, incluido en su legislación en 2009. En la primera vuelta, Paz obtuvo el 32% de los votos frente al 27% de Quiroga, un resultado que no mostraron las encuestas previas, que ubicaban en los dos primeros lugares a Doria Medina y Quiroga, respectivamente.

Paz y su compañero de fórmula, el ex policía Edman Lara, ocupaban entre el tercer y quinto lugar en la preferencia electoral en todas las encuestas difundidas antes la votación. Sin embargo, todos los estudios de opinión mostraban su crecimiento sostenido y un porcentaje alto de indecisos y votos blancos, que según analistas fueron decisivos para el resultado final.

El próximo presidente asumirá funciones el 8 de noviembre y su investidura simbolizará el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia los últimos 20 años.

Temas Relacionados

BoliviaencuestaJorge QuirogaTuto QuirogaRodrigo Pazelecciones en Boliviabalotaje

Últimas Noticias

Atraparon a El Pelón en Uruguay, un peligroso delincuente que era buscado por tres asesinatos

El delincuente circulaba en una moto cuando fue detenido, estaba armado y cayó al pavimento durante una persecución policial que inició la policía

Atraparon a El Pelón en

Santiago Peña se reunió con Benjamin Netanyahu en Estados Unidos: “Nos unen principios y valores comunes”

Durante su discurso ante la ONU, el presidente de Paraguay hizo mención al conflicto en Gaza y al derecho de Israel de defenderse ante los ataques terroristas de Hamas

Santiago Peña se reunió con

Hubo siete homicidios en Uruguay en 24 horas: reclamos al gobierno para que “se haga cargo”

Hubo una ola de violencia entre el miércoles y el jueves, con una seguidilla de asesinatos que incluyó la muerte de un adolescente de 15 años; también hubo una balacera en la puerta de una de las cárceles más grandes

Hubo siete homicidios en Uruguay

Tensión en Venezuela: el régimen de Maduro ordenó un simulacro de preparación civil ante un eventual “conflicto armado”

La medida coincide con los despliegues militares de Estados Unidos en aguas caribeñas para operaciones contra el narcoterrorismo

Tensión en Venezuela: el régimen

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat y Karol G encendieron la fiesta latina y arrasaron con los máximos galardones

La ceremonia, celebrada por primera vez en Panamá, destacó a grandes referentes de la música y a nuevas promesas, con presentaciones que fusionaron tradición y vanguardia

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 85 años

Un hombre de 85 años muere al ser pisoteado por una manada de vacas: “El grupo quiso atacar a su perro”

Tragedia en Villa El Salvador: menor de 13 años fallece cuando un camión impacta contra mototaxi

El Ministerio de Educación investiga el título profesional de Juliana Guerrero: ministro Rojas afirmó que habrá visita de inspección

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 26 de septiembre

Apelación en EEUU por YPF: cuáles fueron los argumentos que presentó Argentina para no perder el 51% de acciones de la petrolera

INFOBAE AMÉRICA
Así son los nuevos drones

Así son los nuevos drones que prueba la OTAN para enfrentar las incursiones aéreas de Rusia

El Ayuntamiento tendrá que devolver ahora los 20,3 millones al Real Madrid por la operación Cuatro Torres

Al menos tres muertos y más de 400.000 evacuados por una nueva tormenta tropical en Filipinas

Mueren cinco miembros de las FDS en un ataque de Estado Islámico en el este de Siria

Pequeñas piedras del fondo marino refutan teorías de la antigua Tierra

ENTRETENIMIENTO

Abbey Road cumple 56 años:

Abbey Road cumple 56 años: la historia detrás de su portada, los rumores sobre McCartney y las canciones más escuchadas hoy

Fin de semana de maratón: intriga, drama y tensión en las nuevas series de streaming

“Nadie quiere esto” presenta una segunda temporada con nuevos personajes que prometen cambiar la dinámica de la serie en Netflix

Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte durante su residencia en Puerto Rico

“No se tiene que ser chic ni sofisticada para ser impactante”: Kim Kardashian redefine su estilo y su carrera