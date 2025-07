Más incertidumbre electoral en Bolivia por nueva encuesta en la que sube el voto blanco, nulo e indeciso

Imagen de archivo. EFE/Martín Alipaz

Una nueva encuesta de intención de voto en Bolivia aumentó la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Si bien la tendencia de los candidatos se mantiene y favorece a la oposición, el voto indeciso, blanco y nulo aumentó en cinco puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior.

El estudio realizado por la empresa Ipsos Ciesmori para el canal Unitel, muestra que los candidatos Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge Quiroga (Alianza Libre) tienen la mayor preferencia con un 18,7% y 18,1%, respectivamente. En tanto, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), el postulante mejor posicionado de la izquierda, llega al 11,8% de la intención de voto.

Pese al avance de las campañas y la proximidad de la votación, no parece haber definición en el electorado. Los dos primeros aspirantes están prácticamente estancados y Rodríguez bajó alrededor de tres puntos porcentuales en relación a la primera encuesta oficial realizada en mayo. Sin embargo, el voto residual -que incluye blancos, nulos e indecisos- creció en cinco puntos porcentuales y suma 32%, lo que perfila un proceso electoral competitivo y con un resultado incierto.

Las últimas elecciones generales se realizaron en octubre de 2020. EFE/Martín Alipaz

Algunos analistas coinciden en que el “voto oculto” corresponde mayoritariamente a los partidarios del ex presidente Evo Morales que ante su inhabilitación no han definido aún su voto. “En la última elección, el Movimiento Al Socialismo (MAS) sacó 55% y ahora sumadas las tres corrientes (de izquierda) suman 20%, entonces se infiere que los indecisos en gran parte son los que votaron por el MAS y que no han mostrado aún su definición”, manifestó el analista Gustavo Pedraza en la presentación de resultados de Unitel.

El candidato del oficialismo es Eduardo Del Castillo, aliado y ex ministro del presidente Luis Arce, que en la encuesta obtuvo el 2,3% de la votación. Sin embargo, tras la división del partido, hay otros aspirantes nacidos en las mismas filas y que podrían atraer el voto de izquierda, como Rodríguez o Eva Copa.

El comentarista del estudio José Antonio Prado sostuvo que el voto residual también se puede atribuir a los electores de la oposición, que ante la indefinición entre los dos primeros candidatos y sus similitudes programáticas, está esperando a ver cuál tiene más proyección de llegar al Gobierno y apoyarlo con el denominado “voto útil” para vencer a la izquierda.

Por otro lado, la periodista y analista Amalia Pando, sostiene que el porcentaje de indecisos tiene que ver con la inhabilitación de Jaime Dunn, el economista de tendencia liberal que se presentaba como “outsider” y quedó fuera de carrera electoral por un asunto burocrático que no resolvió a tiempo.

Candidatos se reunieron con representantes de los poderes público en Santa Cruz de la Sierra, el 12 de junio 2025, para garantizar las elecciones. REUTERS/Ipa Ibanez

Candidatos marginales

Hay nueve postulantes inscritos para la elección. En cuarto lugar aparece el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con el 8,2%. Le sigue Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, con el 3,2% y el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández con el 2,5%.

Los tres últimos lugares de la encuesta los ocupan el candidato del oficialismo Eduardo Del Castillo con el 2,3%, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa con el 0,6% y Pavel Aracena con el 0,2%.

La encuesta fue realizada entre el 5 y 7 de julio a 2.500 personas del área rural y urbana, de los nueve departamentos del país, y se contempla un margen de error de +/- 2,2% . En la encuesta participaron ciudadanas y ciudadanos habilitados en el padrón electoral a través de entrevistas presenciales.