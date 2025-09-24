La justicia declaró culpable a un científico chileno por violar a una colega francesa en la Antártica

El biólogo Jorge Gallardo Cerda el día de su formalización telemática en el juzgado de Cabo de Hornos.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas (3.000 kms al sur de Santiago), condenó este martes al biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda por el delito de violación de una ciudadana francesa de iniciales F.A.L.G, mientras ambos participaban de una expedición científica en la Antártica chilena, un hecho inédito en la historia de la justicia local.

“Ejerciendo soberanía en territorio antártico chileno”, la Fiscalía imputó vía telemática al investigador de la Universidad del Bío Bío,“por el delito de violación, cometido en perjuicio a una víctima en razón de su género”.

“La fiscalía está comprometida con nuestro plan de investigación preferente para delitos vinculados a violencia de género y, particularmente, los delitos sexuales que afectan a las mujeres”, aseguró el fiscal Cristián Crisosto en la formalización llevada a cabo en agosto del año pasado.

Se trata del primer caso de esta naturaleza denunciado en la Antártica chilena.

El caso

El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2019, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur, y en dicha audiencia el persecutor precisó que ambos científicos ya se conocían de una expedición previa y tenían una relación de amistad, por lo que ambos compartían carpa en el campamento base, donde Gallardo se habría aprovechado de la vulnerabilidad de la mujer al encontrarse en un lugar inhóspito y aislado para concretar el asalto sexual.

En dicha audiencia, Crisosto señaló que mientras ambos se encontraban dentro de la carpa por la mañana, “el imputado, aprovechándose de las condiciones de la expedición, esto es un lugar extremo, aislado geográficamente, y mientras la víctima aún estaba descansando, en posición boca abajo, aplastó a la víctima con su propio cuerpo, incapacitándola para moverse, accediéndola carnalmente, pese a que la víctima le solicitó en varias oportunidades que no lo hiciera”.

La mujer guardó silencio, pero al día siguiente no se levantó a desayunar con sus otros tres compañeros de expedición. Esto levantó las sospechas de una de las profesionales, que en varias ocasiones le preguntó qué le pasaba. La víctima ocultó lo sucedido y una vez terminada la expedición y ya de regreso en Santiago, cayó en un estado depresivo que la invalidó laboralmente, según la evaluación de un psiquiatra.

Finalmente, el 20 de julio de 2023 hizo la denuncia ante el Instituto Antártico Chileno (Inach) y la Fiscalía dispuso que el caso quedara en manos de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que detuvo al imputado, a quien “se le impusieron medidas cautelares, particularmente arraigo nacional y las (sanciones) de la Ley de Violencia Integral, esto es, prohibición absoluta de acercarse a la víctima y prohibición absoluta de comunicarse con ella”, agregó el fiscal.

Así las cosas, la sentencia contra Jorge Gallardo Cerda se dará a conocer el próximo 3 de octubre y el Ministerio Público ya anunció que pedirá una pena de 10 años de cárcel para el condenado.