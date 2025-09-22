Más de 120 mil autos robados en Chile ingresan al año a Bolivia

En Chile existen bandas que se dedican exclusivamente a robar autos mediante "portonazos" para enviarlos al país altiplánico.

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) informó que unos 120 mil autos ingresaron de manera ilegal a ese país tras ser robados en Chile, lo que se traduce en la pérdida de unos USD 500 millones al año por conceptos de impuestos.

De acuerdo al reporte, consignado por el diario La Razón, actualmente alrededor de 1,4 millones de autos “chutos” circulan por las carreteras bolivianas, los que son vendidos a precios harto menores que los importados de manera legal.

Luis Encinas, gerente de la CAB, señaló que entre 2013 y 2024 entraron al país 1.280.113 vehículos ilegales, lo que da un promedio de poco más de 120.000 al año, cifra que sigue en aumento.

En detalle, mientras en 2013 se reportó el ingreso de 94.452 autos “chutos”, el año pasado esa cifra alcanzó 120.680 vehículos. El año 2023 fue el peak, con 137.433 unidades.

Las cifras entregadas se obtuvieron mediante datos de la zona franca de la ciudad chilena de Iquique (Zofri), principal puerta de ingreso de las importaciones con destino a Bolivia.

De acuerdo a Encinas, la Zofri vende alrededor de USD 4.000 millones al año, ventas que se dividen en dos: USD 1.230 millones en ventas al exterior -que incluye todos los países-, y USD 2.778 millones a Chile. De las ventas al exterior, el 50% son a Bolivia.

“La economía de Iquique vive prácticamente de las compras que hace Bolivia. De esos USD 2.778 millones, unos USD 2.586 millones se venden a dos cantones desérticos en frontera, Tarapacá y Parinacota, y USD 192 millones al resto de Chile”, sostuvo.

Detención de soldados bolivianos en la frontera entre Chile y Bolivia acusados de robar autos.

Rutas de ingreso a Bolivia

Cabe señalar que aunque existen rutas de contrabando desde Argentina, Perú y Brasil hacia Bolivia, la gran mayoría de los autos robados que entran a el país vienen de Chile.

“Esos autos están circulando en pueblos alejados de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Potosí. El 90% no tiene placa, no entran a las ciudades grandes y no pasan por las trancas. De esa cantidad, pocos están circulando; otros están guardados, tapados esperando una nacionalización”, aseguró Encinas.

Según autoridades del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando del país altiplánico, existen alrededor de 10 rutas ilegales entre Chile y Bolivia, siendo las más conocidas las de los salares de Coipasa y Uyuni; Bella Vista, Llica y Huayllani en Potosí, y La Queca, Todos Santos y Pisiga en Oruro.

Otras rutas pasan por el sector de Cosapilla, San Pedro Atacama e Hito Cajón en Chile.

En 2011, el expresidente boliviano Evo Morales promulgó la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, la cual regularizó unos 70.000 vehículos. Según Encinas, una nueva regularización, tal como planteó hace poco el candidato presidencial de ese país, Rodrigo Paz (PDC), fomentaría derechamente el contrabando.

Cabe señalar que un auto" chuto" puede llegar a costar unos USD 9.000 en Bolivia, aunque muchos de esos vehículos “ya han cumplido su ciclo, son desechados en otros países y vienen a envejecer el parque automotor”, cerró el gerente de la CAB.