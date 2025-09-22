América Latina

Más de 120 mil autos robados en Chile ingresan al año a Bolivia

Hay al menos 10 rutas ilegales entre ambos países

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
En Chile existen bandas que
En Chile existen bandas que se dedican exclusivamente a robar autos mediante "portonazos" para enviarlos al país altiplánico.

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) informó que unos 120 mil autos ingresaron de manera ilegal a ese país tras ser robados en Chile, lo que se traduce en la pérdida de unos USD 500 millones al año por conceptos de impuestos.

De acuerdo al reporte, consignado por el diario La Razón, actualmente alrededor de 1,4 millones de autos “chutos” circulan por las carreteras bolivianas, los que son vendidos a precios harto menores que los importados de manera legal.

Luis Encinas, gerente de la CAB, señaló que entre 2013 y 2024 entraron al país 1.280.113 vehículos ilegales, lo que da un promedio de poco más de 120.000 al año, cifra que sigue en aumento.

En detalle, mientras en 2013 se reportó el ingreso de 94.452 autos “chutos”, el año pasado esa cifra alcanzó 120.680 vehículos. El año 2023 fue el peak, con 137.433 unidades.

Las cifras entregadas se obtuvieron mediante datos de la zona franca de la ciudad chilena de Iquique (Zofri), principal puerta de ingreso de las importaciones con destino a Bolivia.

De acuerdo a Encinas, la Zofri vende alrededor de USD 4.000 millones al año, ventas que se dividen en dos: USD 1.230 millones en ventas al exterior -que incluye todos los países-, y USD 2.778 millones a Chile. De las ventas al exterior, el 50% son a Bolivia.

“La economía de Iquique vive prácticamente de las compras que hace Bolivia. De esos USD 2.778 millones, unos USD 2.586 millones se venden a dos cantones desérticos en frontera, Tarapacá y Parinacota, y USD 192 millones al resto de Chile”, sostuvo.

Detención de soldados bolivianos en
Detención de soldados bolivianos en la frontera entre Chile y Bolivia acusados de robar autos.

Rutas de ingreso a Bolivia

Cabe señalar que aunque existen rutas de contrabando desde Argentina, Perú y Brasil hacia Bolivia, la gran mayoría de los autos robados que entran a el país vienen de Chile.

“Esos autos están circulando en pueblos alejados de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Potosí. El 90% no tiene placa, no entran a las ciudades grandes y no pasan por las trancas. De esa cantidad, pocos están circulando; otros están guardados, tapados esperando una nacionalización”, aseguró Encinas.

Según autoridades del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando del país altiplánico, existen alrededor de 10 rutas ilegales entre Chile y Bolivia, siendo las más conocidas las de los salares de Coipasa y Uyuni; Bella Vista, Llica y Huayllani en Potosí, y La Queca, Todos Santos y Pisiga en Oruro.

Otras rutas pasan por el sector de Cosapilla, San Pedro Atacama e Hito Cajón en Chile.

En 2011, el expresidente boliviano Evo Morales promulgó la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, la cual regularizó unos 70.000 vehículos. Según Encinas, una nueva regularización, tal como planteó hace poco el candidato presidencial de ese país, Rodrigo Paz (PDC), fomentaría derechamente el contrabando.

Cabe señalar que un auto" chuto" puede llegar a costar unos USD 9.000 en Bolivia, aunque muchos de esos vehículos “ya han cumplido su ciclo, son desechados en otros países y vienen a envejecer el parque automotor”, cerró el gerente de la CAB.

Temas Relacionados

ChileBoliviaAutos chutosLuis EncinasCámara Automotor Boliviana

Últimas Noticias

HIF inició trámite para construir un proyecto de hidrógeno verde en Uruguay

La multinacional, que debió rediseñar el proyecto tras críticas de Argentina y Paysandú, construirá una toma en el Río Uruguay para obtener agua

HIF inició trámite para construir

Las Fiestas Patrias en Chile dejaron 45 muertos

Hubo 22 homicidios y 23 fallecidos por accidentes de tránsito

Las Fiestas Patrias en Chile

Enfrentamiento en Amazonía del Ecuador dejó militares heridos y dos waorani detenidos

El Gobierno acusa a los detenidos de terrorismo, mientras que indígenas denuncian represión

Enfrentamiento en Amazonía del Ecuador

República Dominicana halló parte de la cocaína que transportaba una lancha rápida destruida por la Marina de Estados Unidos

La Dirección Nacional de Control de Drogas recuperó 377 paquetes de la embarcación que presuntamente transportaba 1.000 kilogramos de la droga

República Dominicana halló parte de

Jeannette Jara se despega de José Antonio Kast en la carrera presidencial chilena

El líder republicano ha tenido una baja sistemática en los últimos dos meses

Jeannette Jara se despega de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un perro ladrando desata el

Un perro ladrando desata el caos y un hombre corre 350 metros agarrado al capó de un coche: “Por poco evitamos una tragedia”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

El Día Mundial sin Coche: se recuerda la urgencia de cambiar hábitos de transporte frente al impacto ambiental y social

Autos 0 Km: cuánto subirán en octubre y qué impacto tendrá la baja del dólar por la quita de retenciones al agro

INFOBAE AMÉRICA
Iberdrola desarrollará un parque fotovoltaico

Iberdrola desarrollará un parque fotovoltaico de 57 MW en EEUU para suministrar a centros de datos de Amazon

Hasta seis ONG británicas apartan de sus patronatos a la duquesa de York por un mensaje a Epstein

Sánchez se presenta en Estados Unidos como antítesis de Trump y defiende la inmigración como "motor de crecimiento"

EEUU censura el reconocimiento de Palestina por considerarlo "un gesto de cara a la galería"

Familiares de rehenes se manifiestan frente a la residencia de Netanyahu en vísperas del Año Nuevo Judío

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Priscilla Presley no aprobaba el matrimonio de Lisa Marie y Michael Jackson

Harry Styles corrió en la Maratón de Berlín 2025 y logró su mejor marca personal

Por qué Adam Sandler siempre elige a los mismos actores en sus películas

Maroon 5 convierte cada concierto en un homenaje emotivo con la gira Love Is Like

Reportan tiroteo frente a la “Casita” del video de Bad Bunny en Humacao