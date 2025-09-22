El Pelón, un peligroso delincuente buscado en todo Uruguay, apareció en un video y dice que se entregará

El Pelón, un peligroso delincuente de Uruguay, es buscado tras haber cometido seis asesinatos (Telenoche/Canal 4)

La Policía uruguaya comenzó una intensa búsqueda de El Pelón, un peligroso delincuente que es acusado por tres recientes asesinatos y que en su adolescencia ya había cometido otros tres. José Carlos Machado González apareció esta semana en un video enviado a medios de comunicación, desde un lugar desconocido, en el que asegura que es inocente.

“Soy José Carlos Machado, sí, El Pelón, como se me está nombrando en los medios”, dijo el acusado en el mensaje enviado inicialmente al noticiero Telenoche de Canal 4. En el video aparece vestido con una capucha y debajo de un paraguas.

“A mí hasta que no se me compruebe un delito… yo sé lo que hago y lo que no hago. A la brevedad ando por la Justicia, como tiene que ser. Pero, tanto que me ensucian, por eso todavía no me he presentado. Yo no tengo que andar ocultándome, como estoy”, agrega El Pelón.

Uruguay busca a El Pelón, un criminal que comete asesinatos desde la adolescencia

En otro fragmento, divulgado en este caso por el noticiero Telemundo de Canal 12, el hombre señala que es un delincuente, pero señala que “hasta que se compruebe lo contrario”, está siendo “difamado”.

“Yo tengo familia también. Yo soy un ser humano como ustedes. Tengo familia, tengo hijos que van a la escuela, a los liceos. Están siendo discriminados. Tanto la Policía, que me está buscando por todos lados, como dicen…. Yo ya estoy moviéndome con mi abogado. Cuando a mí se me compruebe lo contrario, hablen todo lo que quieran de mí”, señala en otro fragmento.

Sobre el final del video, El Pelón realizó una acusación: “La Policía me quiere matar. Tiene la orden de matarme”.

El Pelón, uno de los criminales más buscados dentro de Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Luego, en otro audio enviado a ese canal, El Pelón insistió en su inocencia, pese a que la Policía tiene pruebas contundentes en su contra. “Yo sé que, para el Estado, para toda la sociedad, soy un delincuente. Pero un delincuente porque tengo antecedentes en mi pasado. Siempre me juzgan por mi pasado. Hacen daño”, expresó.

El Pelón es buscado por el asesinato de Talhía, una enfermera de 26 años que estaba junto a su pareja en el balneario Playa Verde (Maldonado), en el marco de un intento de rapiña. También está vinculado al asesinato de un hombre de 33 años en Colonia Nicolich (Canelones), que ocurrió el 8 de septiembre. Otro crimen por el que está acusado ocurrió el 13 de septiembre en el barrio Estadio de Pando (Canelones). Allí asesinó a un hombre de 31 años.

El delincuente dijo que lo juzgan por tres asesinatos que cometió en la adolescencia. “Todavía no me he entregado porque sé que me van a procesar por cosas que yo no hice”, agregó El Pelón.

Crédito: Telemundo/Canal 12

La semana pasada, cuando la Policía alertó por la búsqueda de este criminal, las autoridades aseguraron que tiene un “largo historial delictivo”. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, aseguró que “siempre anduvo fuera de la ley”.

La enfermera Thalía estaba en Playa Verde –a 50 kilómetros de Punta del Este– junto a su pareja cuando llegó El Pelón y su tío a rapiñarla. Le dieron dos disparos en el pecho. Su novio sobrevivió y le contó a la Policía que fueron víctimas de un robo. Su familiar ya fue imputado por como coautor del homicidio.

Los delincuentes estaban en Playa Verde y manejaban una moto que les estaba fallando. Cuando vieron ingresar un auto, fueron a robarlo. Para Trezza, el caso fue “totalmente aislado” y se trató de la única rapiña en el mes. Las cámaras de videovigilancia de la zona –tanto públicas como privadas– fueron clave para determinar la participación de El Pelón y su tío.

Otro de los crímenes que cometió fue antes del asesinato de Talhía. El tercero, lo cometió después.

Entre 2010 y 2011, cuando era menor de edad, mató a tres personas: un comerciante, un hombre se había “metido” con su hermana y un repartidor de cigarrillos.