Uruguay: intensa búsqueda de El Pelón, un criminal que de adolescente ya había cometido tres asesinatos

Uruguay busca a El Pelón, un criminal que comete asesinatos desde la adolescencia

El asesinato de Talhía, una enfermera que estaba junto a su pareja en el balneario Playa Verde de Maldonado (Uruguay), hizo que la Policía volviera a poner foco en José Carlos Machado González, un criminal conocido como El Pelón. Es un hombre conocido para los agentes: se lo busca por otros dos asesinatos cometidos por estos días y, de adolescente, ya tenía otros crímenes en su haber.

Los asesinatos de El Pelón siendo menor también habían generado discusiones públicas. En particular, su conducta fue la que derivó en que el senador colorado Pedro Bordaberry proponga un plebiscito en las elecciones de 2014 para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años.

El Pelón tiene un “largo historial delictivo”, según lo definió el jefe de Policía de Maldonado, Victor Trezza, al hablar de la intensa búsqueda para dar con su paradero.

El Pelón, uno de los criminales más buscados dentro de Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

El Pelón es buscado por el asesinato de una enfermera, por el que ya hay una persona imputada como coautor del hecho. Se trata del tío de este peligroso delincuente, informó El Observador. Estará seis meses en prisión preventiva, mientras avanza la investigación y se realiza el juicio en su contra.

La enfermera Thalía estaba en Playa Verde –a 50 kilómetros de Punta del Este– junto a su pareja cuando llegó El Pelón y su tío a rapiñarla. Le dieron dos disparos en el pecho. Su novio sobrevivió y le contó a la Policía que fueron víctimas de un robo. Esa es la única línea de investigación que hay respecto a este crimen.

Los delincuentes estaban en Playa Verde y manejaban una moto que les estaba fallando. Cuando vieron ingresar un auto, fueron a robarlo. Para Trezza, el caso fue “totalmente aislado” y se trató de la única rapiña en el mes. Las cámaras de videovigilancia de la zona –tanto públicas como privadas– fueron clave para determinar la participación de El Pelón y su tío.

La Policía uruguaya busca por todo el país a El Pelón, un joven criminal que comete homicidios desde su adolescencia

Pero más allá de este crimen, El Pelón está relacionado con otros dos asesinatos: uno previo y uno posterior al de Thalía. Se dieron en el departamento de Canelones, en donde él vivía.

El criminal es ahora buscado por todo el país. Uno de los operativos se realizó en Minas, una ciudad a 120 kilómetros de Montevideo. Pero por ahora no ha tenido éxito, según este medio uruguayo.

Fue el jefe de Policía de Maldonado quien recordó que El Pelón “siempre anduvo fuera de la ley”. Por los tres asesinatos que cometió cuando era adolescente (entre el 2010 y 2011) fue enviado a prisión a un centro de menores. Tras recuperar la libertad, fue otra vez condenado a cárcel por delitos de estupefacientes, violencia doméstica e incendios.

El primer asesinato lo cometió en 2010, cuando mató a un comerciante. La Justicia dispuso entonces que fuera internado en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en un régimen de semi-libertad, recuerda El Observador. En una salida transitoria cometió el segundo homicidio: mató de varios disparos desde una moto a un hombre de 33 años que se había “metido” –el término que usó ante el juez– con su hermana.

Tras el segundo crimen, El Pelón pasó a un régimen de privación absoluta de libertad. Pero tras 60 días de internación provisoria, recuperó su libertad. Y a los cuatro días, cometió el tercer asesinato. La víctima fue un repartidor de cigarrillos. Esta vez fue condenado a cinco años de privación de libertad, la máxima posible para los menores en ese momento.

Los asesinatos cometidos por Machado aceleraron el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, informó a principios de 2011 el diario El País. El artículo señala que los casos reavivaron los reclamos por medidas más duras contra los menores que cometen delitos.