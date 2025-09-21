América Latina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La operación conjunta con el Comando Sur de EEUU destruyó el viernes una embarcación que se dirigía a territorio dominicano

Dos policías dominicanaos custodian los
Dos policías dominicanaos custodian los paquetes de cocaína recuperados de la lancha narco atacada por EEUU (@DNCDRD)

La República Dominicana recuperó un total de 377 paquetes de cocaína que iba a bordo de la más reciente embarcación bombardeada por el Ejército los Estados Unidos en aguas del mar Caribe, según informo este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

El barco, en el que viajaban tres personas que murieron en el ataque, transportaba un total de mil kilos de cocaína, según las autoridades dominicanas.

Los paquetes fueron incautados a ochenta millas náuticas al sur de Isla Beata, suroeste de la República Dominicana, después de que las autoridades actuaran “en estrecha coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South)” en la detección de la embarcación, indicó la DNCD en un comunicado leído ante representantes de la embajada de EEUU y la Administración de Control de Drogas​ de EEUU (DEA).

La lancha, de tipo “Go Fast”, se dirigía a territorio dominicano con la intención de usar dicho país como puente para llevar la droga a los Estados Unidos. Durante el operativo, el país caribeño fue alertado de la incursión ilegal de la embarcación y activó el protocolo correspondiente.

Las autoridades dominicanas lograron recuperar
Las autoridades dominicanas lograron recuperar parte de la droga de la embarcación narco bombardeada por EEUU (@DNCDRD)

Posteriormente a la destrucción de la embarcación por parte de los EEUU, unidades de la Armada dominicana y de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en la zona, en el que se lograron recuperar trece pacas que contenían dicha cantidad de paquetes envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

Las autoridades indicaron que de los 377 paquetes recuperados, 60 estaban destruidos por la explosión de la embarcación. Así, fueron remitidos, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la República Dominicana, para determinar su tipo y peso exacto.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía dominicana y la DNCD, que “trabajan en la identificación de los responsables de esta operación de narcotráfico internacional”, afirmaron las autoridades.

“Es la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la Región del Caribe”, indicó la DNCD.

El presidente de Estados Unidos difundió el video por redes sociales

El viernes, el presidente Donald Trump anunció el ataque a la embarcación que transportaba drogas en aguas internacionales.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, informó Trump.

El mandatario agregó: “La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!“.

Con este ataque, Estados Unidos suma tres embarcaciones adjudicadas al narcotráfico que son hundidas en el Caribe sur a cercanías de costas venezolanas desde agosto, cuando incrementaron la presencia militar en aguas internacionales justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico”.

Trump, al igual que en los anteriores ataques, anunció la destrucción de la embarcación con un vídeo sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

República DominicanaNarcotráficoEstados UnidosDonald TrumpDEAComando SurFuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur

