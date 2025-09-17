América Latina

Brasil avanza con una enmienda constitucional que blinda a Eduardo Bolsonaro y limita el poder de la Corte Suprema sobre legisladores

La nueva iniciativa legislativa fue aprobada con una amplia mayoría y todavía debe superar una segunda votación en la Cámara Baja y la revisión del Senado

Guardar
Eduardo Bolsonaro durante una entrevista
Eduardo Bolsonaro durante una entrevista en relación con el juicio contra su padre (REUTERS/Jessica Koscielniak)

La Cámara de los Diputados de Brasil avanzó este martes con la aprobación de una enmienda constitucional que otorga protección judicial a parlamentarios, incluido el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente recientemente condenado Jair Bolsonaro.

Con 353 votos a favor, 134 en contra y una abstención, la propuesta superó ampliamente el umbral requerido para el primer turno. El proyecto, calificado por legisladores opositores como un “blindaje” para funcionarios electos, deberá someterse a un segundo turno de votación, en el que se requerirá la aprobación de al menos tres quintas partes de la cámara (308 diputados) para avanzar.

La iniciativa busca restringir la facultad de la Corte Suprema para iniciar procesos, ordenar detenciones o destituir a legisladores. “El texto limita la capacidad de la Corte Suprema para actuar contra diputados y senadores”, detalló un integrante de la comisión parlamentaria durante la sesión.

En el centro del debate se encuentra la situación judicial de Eduardo Bolsonaro, quien figura entre los beneficiados por la eventual entrada en vigor de la enmienda.

La Cámara de Diputados de
La Cámara de Diputados de Brasil avanza en un proyecto de ley que favorecería a Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

Tras la votación del segundo turno, prevista para esta misma sesión, el proyecto será remitido a la Cámara de Senadores para su análisis. En caso de que ambas cámaras del Parlamento lo aprueben sin modificaciones, la enmienda se promulgará de manera automática, sin intervención presidencial ni posibilidad de veto.

El texto aprobado retira a la Corte Suprema la facultad de destituir a diputados y senadores, y restringe la opción de ordenar arrestos, limitándola exclusivamente a casos de flagrancia. Además, establece que toda investigación judicial contra un parlamentario deberá contar previamente con la autorización de la respectiva cámara, aprobada por mayoría absoluta y mediante voto secreto.

Los impulsores de la enmienda sostienen que la iniciativa garantizará la independencia de los congresistas, al permitirles ejercer sus cargos sin riesgo de persecución política o comparecencias judiciales. “El proyecto protege el desempeño parlamentario y preserva la autonomía del Poder Legislativo”, argumentó otro de los diputados.

Eduardo Bolsonaro estaría cerca de
Eduardo Bolsonaro estaría cerca de recibir un apoyo crucial y la Corte de Brasil un revés inesperado (REUTERS/Jessica Koscielniak)

No obstante, la eventual aprobación del proyecto impediría que el hijo del ex mandatario sea investigado por el máximo tribunal por su participación en gestiones realizadas en Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump aplicara sanciones contra Brasil en respuesta al juicio y condena contra su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

A raíz de las gestiones realizadas en Estados Unidos, el Tribunal Supremo dispuso la apertura de una investigación y la Policía Federal presentó cargos contra Eduardo Bolsonaro y su padre por coacciones a la Justicia.

Paralelamente, la Cámara de los Diputados analiza varios proyectos de ley orientados a reducir penas o conceder amnistías en casos relacionados a condenas por intento de golpe de Estado. El Partido Liberal (PL) informó este martes su intención de designar al tercer hijo de Jair Bolsonaro como líder de la minoría en la Cámara de Diputados, estrategia que podría evitar la posible pérdida de su banca por inasistencias a las sesiones.

Eduardo Bolsonaro en la Conferencia
Eduardo Bolsonaro en la Conferencia de Acción Política Conservadora (REUTERS/Agustin Marcarian)

Todo esta votación ocurrió en medio de la desesperación familiar por la salud del líder de la ultraderecha brasileña. Bolsonaro recibió este martes atención médica de urgencia en un hospital y permaneció bajo custodia policial después de experimentar un cuadro severo de hipo, vómitos y presión baja, según informó su hijo Flávio Bolsonaro.

El ex mandatario de 70 años llegó al hospital consciente, le colocaron una bolsa de suero para hidratarlo y le realizaron algunos estudios para conocer en profundidad cuál fue el motivo de su hospitalización. El legislador y familiar directo habló con la prensa y reveló que tuvo “una fuerte crisis de hipo que lo dejó casi diez segundos sin poder respirar”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Eduardo BolsonaroBrasilJair BolsonaroParlamento brasileñoCámara de Diputados de Brasilenmienda constitucionalCorte SupremaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Paraguay reafirmó su apoyo a Israel y prometió trabajar con EEUU y Argentina en la defensa de valores conservadores

Durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Asunción, Santiago Peña destacó que su Administración mantendrá posiciones firmes frente a los cambios sociales, rechazando iniciativas como la legalización del aborto y modelos alternativos de familia

Paraguay reafirmó su apoyo a

El Tribunal Electoral de Bolivia multó a más de 30 medios de comunicación por publicar “propaganda electoral anticipada”

La principal asociación de prensa boliviana denunció que las sanciones afectan la libertad informativa y solicitó al ente comicial que reconsidere las medidas, advirtiendo sobre posibles restricciones a la cobertura durante la segunda vuelta presidencial

El Tribunal Electoral de Bolivia

Jair Bolsonaro permanecerá internado bajo observación médica tras sufrir una crisis de hipo y vómitos

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del ex presidente brasileño, explicó que su padre fue trasladado de urgencia por un cuadro de hipo intenso, dificultad respiratoria y presión arterial baja

Jair Bolsonaro permanecerá internado bajo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha catalogado como terroristas a distintas organizaciones criminales extranjeras

Ecuador declaró como organizaciones terroristas

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

El enviado especial de Trump participa en la conferencia conservadora CPAC celebrada por primera vez en Paraguay

Richard Grenell lamentó que Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con Kicillof, Grabois y Moreno

Con Kicillof, Grabois y Moreno en la marcha, el peronismo se mostrará unido para rechazar los vetos de Milei

Los cuadernos de las coimas a juicio: el regreso de Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner

Garrahan y Universidades: Milei habilitó recursos para blindar vetos, pero enfrenta una sesión con final abierto

Milei quiere acercarse a los gobernadores, pero le demoran el apoyo y analizan el Presupuesto 2026

Sube a 19 el número de muertos por explosión de una pipa con gas en Iztapalapa

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Representantes de

La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para juzgar en Washington a menores de 14 años como adultos

Trump dice que OTAN y UE "tienen que unirse" para endurecer las sanciones a Rusia y no comprar su petróleo

Paraguay reafirmó su apoyo a Israel y prometió trabajar con EEUU y Argentina en la defensa de valores conservadores

(AMP) El secretario del Tesoro de EEUU se reúne con Cuerpo y Albares para abordar las relaciones comerciales

Maduro acusa a EEUU de someter a Venezuela a una "guerra multiforme" y violar el Derecho Internacional

ENTRETENIMIENTO

Barbara Eden aclaró los rumores

Barbara Eden aclaró los rumores de rivalidad con Elizabeth Montgomery: “No teníamos tiempo para ser amigas”

Charlie Sheen reveló que Bill Clinton intentó ligar con su novia en la década de 1980

De La casa de papel al Congreso: así fue la transformación de Álvaro Morte para convertirse en Adolfo Suárez

“La larga marcha”, la adaptación de Stephen King que se consagra como fenómeno de la crítica

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera