América Latina

Multitudinaria marcha en Ecuador: rechazo al proyecto minero Loma Larga y a la eliminación del subsidio al diésel en medio del estado de excepción

Miles de personas acudieron a una convocatoria ciudadana en Cuenca para exigir la protección de los recursos hídricos del páramo de Quimsacocha y expresar su preocupación por el impacto ambiental de nuevas actividades extractivas

Guardar
Miles de personas se congregaron
Miles de personas se congregaron en Cuenca pese a restricciones legales para defender el acceso al agua (Reuters)

Miles de ciudadanos se movilizaron en Cuenca, al sur de Ecuador, en una de las protestas más grandes de los últimos años, según reportó la agencia AFP. El rechazo se centró en el proyecto minero Loma Larga, impulsado por la canadiense Dundee Precious Metals, y en la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa.

La manifestación se realizó a pesar del estado de excepción que prohíbe reuniones públicas en siete provincias, incluida Azuay, donde se encuentra Cuenca.

La marcha, convocada con antelación, defendió el páramo de Quimsacocha, principal reserva hídrica para la ciudad, ante la inminencia de actividades extractivas. Participaron estudiantes, obreros, adultos mayores y comunidades indígenas.

Manifestantes ocuparon el centro histórico
Manifestantes ocuparon el centro histórico de la ciudad durante horas, llevando pancartas y consignas ambientales (Reuters)

La jornada culminó en la catedral local, donde el cardenal Luis Cabrera presidió una misa y llamó a proteger el entorno natural

El alcalde Cristian Zamora estimó una asistencia de entre 80.000 y 100.000 personas y declaró que la ciudad “dio un mensaje al mundo” sobre la importancia de preservar la naturaleza. Manifestantes expresaron preocupación por el posible impacto ambiental y la contaminación del agua que traería la minería, portando pancartas como “el páramo es cuna de vida” y “Quimsacocha no se toca”.

El proyecto Loma Larga se ha convertido en símbolo de la tensión entre desarrollo extractivo y protección ambiental. Diversos grupos sociales y ambientales advierten que la minería pondría en peligro la reserva de agua que sostiene a buena parte de la población local. Estos temores aumentaron durante la marcha, ante los mensajes que alertaron sobre el riesgo de contaminación irreversible.

Estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas
Estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas unieron fuerzas en una demostración sin precedentes en Azuay (Europa Press)

La protesta se desarrolló en un contexto de malestar social por el aumento del precio del diésel, que pasó de USD 1,80 a USD 2,80 por galón tras la eliminación del subsidio vigente desde 1974.

El gobierno justificó la medida como una acción necesaria para equilibrar las finanzas públicas y redistribuir mejor la ayuda estatal. Sin embargo, la decisión generó manifestaciones, bloqueos y cortes en varias regiones, afectando especialmente a quienes dependen del transporte público.

El incremento en los precios
El incremento en los precios de combustibles intensificó la participación ciudadana en las recientes protestas (Reuters)

Según datos oficiales publicados por el diario local El Comercio, entre 2010 y 2023 el Estado gastó más de USD 53.922 millones en subsidios a los combustibles. Analistas económicos señalaron que estas ayudas han beneficiado a contrabandistas y sectores de mayores ingresos, por lo que se propuso focalizar la compensación hacia los grupos que realmente dependen del diésel.

La respuesta oficial incluyó la autorización a las fuerzas de seguridad para disolver concentraciones públicas y garantizar el abastecimiento ante los bloqueos viales. El decreto de estado de excepción restringió las reuniones, aunque mantuvo el derecho a la protesta pacífica, siempre que no vulnere derechos de terceros.

Líderes como el dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, exigieron revertir el decreto que elimina el subsidio, señalando perjuicios para los sectores más vulnerables.

Marlon Vargas, líder de la
Marlon Vargas, líder de la Conaie, reclamó revertir la eliminación de incentivos a los combustibles en Ecuador (Reuters)

El Frente Unitario de Trabajadores convocó nuevas movilizaciones, mientras en ciudades como Quito, estudiantes también protestaron por el aumento de los combustibles.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

EcuadorDaniel NoboaMarchaProtestas

Últimas Noticias

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

El acuerdo eliminará el 100% de aranceles industriales y pesqueros europeos de forma inmediata, mientras que Sudamérica tendrá 15 años para reciprocar

El Mercosur y el bloque

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

El líder de extrema derecha “se sintió mal, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”, indicó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro

Jair Bolsonaro fue trasladado de

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

Las compensaciones estatales, anunciadas por el Ejecutivo, buscan contener la conflictividad

Sigue la tensión entre el

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

El secretario de Estado dijo que el objetivo es que los nicaragüenses recuperen la posibilidad de vivir “sin temor a la persecución o las represalias”

Marco Rubio expresó que EEUU

Un día en La Habana

Desesperanza sin fin entre apagones, basura y falta de agua

Un día en La Habana
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alias Lampara, asesino de niño

Alias Lampara, asesino de niño en Medellín: secuestros, violencia intrafamiliar, historial criminal y una red de impunidad

Comerciante fue ultimado a balazos y sus asesinos dejaron preocupante cartel junto al cadáver: “Por sapo”

¿El fin del papel higiénico? Esta es la nueva tendencia que está revolucionando la manera de ir al baño en el mundo

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre: retiran un tren en la Línea 9 para su revisión

Federico Gutiérrez se despachó contra Gustavo Petro por asegurar que es de “extrema derecha”: “Se nos enloqueció del todo”

INFOBAE AMÉRICA
Hansi Flick: "Ha sido un

Hansi Flick: "Ha sido un gran paso de Fermín, va por muy buen camino"

VÍDEO: La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

(Crónica) Juventus y Dortmund se neutralizan en un loco partido

Zelenski destaca la experiencia ucraniana con drones y ofrece apoyo a la OTAN

Acusado por complicidad en intento de golpe de Estado el excandidato presidencial de Rumanía Calin Georgescu

ENTRETENIMIENTO

¿The Who y su adiós

¿The Who y su adiós final? Cómo será el evento que ya enciende la nostalgia rockera

El lado más tierno de Robert Redford en fotos inéditas compartidas por sus nietos

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Arnold Schwarzenegger reaccionó a la muerte de Charlie Kirk: “Es increíble que alguien pierda la vida por una opinión”

Eric Dane pidió financiar la investigación contra la esclerosis, tras ausentarse en los Premios Emmy 2025