América Latina

Así reseñó la prensa internacional la condena a 27 años de prisión del ex presidente Jair Bolsonaro

The Washington Post, Bloomberg, The Guardian, Reuters y The New York Times fueron algunos de los medios que reportaron la sentencia del ex mandatario brasileño

Guardar
El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece en su casa mientras se encuentra bajo arresto domiciliario (REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo)

La condena del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por liderar un intento golpista para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva generó amplia repercusión en la prensa internacional.

The New York Times señaló que Bolsonaro fue condenado “por liderar una conspiración fracasada para anular las elecciones de 2022 en un plan de golpe que incluía disolver los tribunales, dar poderes a las Fuerzas Armadas y asesinar al presidente electo”.

The New York Times señaló
The New York Times señaló que Bolsonaro fue condenado “por liderar una conspiración fracasada para anular las elecciones de 2022"

El diario estadounidense añadió que la decisión podría aumentar las tensiones entre Brasil y Estados Unidos, debido a la sobretasa del 50% aplicada por Washington sobre productos brasileños y a la aplicación de la Ley Magnitsky contra el juez brasileño Alexandre de Moraes.

Según el medio, “la Casa Blanca intentó forzar al Brasil a desistir del caso con tarifas elevadas, una investigación comercial y sanciones severas contra el ministro de la Suprema Corte que la lideraba. En lugar de ello, varios jueces brasileños criticaron los intentos de intervención estadounidense al votar por la condena”.

La agencia Reuters destacó que
La agencia Reuters destacó que Bolsonaro es “el primer ex presidente en la historia del país condenado por atentado a la democracia”

La agencia Reuters destacó que Bolsonaro es “el primer ex presidente en la historia del país condenado por atentado a la democracia”. La agencia recordó que la condena no fue unánime, ya que el ministro Luiz Fux votó por la absolución, lo que generó alivio entre algunos de los seguidores del ex-presidente y podría abrir la puerta a futuras impugnaciones. Reuters relacionó el caso con otros procesos de líderes de extrema derecha en el mundo, como Marine Le Pen en Francia y Rodrigo Duterte en Filipinas.

The Guardian afirmó que Bolsonaro
The Guardian afirmó que Bolsonaro fue condenado a más de 27 años de prisión por planear un golpe militar y tratar de “aniquilar” la democracia brasileña

The Guardian afirmó que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe militar y tratar de “aniquilar” la democracia brasileña. El periódico británico también destacó el voto divergente de Fux, que defendió la absolución al alegar que no existían pruebas suficientes de que Bolsonaro hubiera participado activamente en la conspiración. “Algunos temen que el cuestionamiento de Fux sobre la autoridad de los jueces pueda abrir camino a contenciosos legales y a la posible anulación del juicio en el futuro”, señaló el medio.

The Washington Post informó que
The Washington Post informó que el juicio divide a la sociedad brasileña, con manifestaciones tanto a favor como en contra de Bolsonaro

The Washington Post informó que el juicio divide a la sociedad brasileña, con manifestaciones tanto a favor como en contra de Bolsonaro. El diario señaló que el ex presidente continúa siendo “un actor político poderoso en Brasil” y que su influencia podría afectar las elecciones de 2026, incluyendo la posible designación de un heredero político que desafíe a Lula. Según el medio, algunos parlamentarios aliados de Bolsonaro podrían intentar aprobar una amnistía.

The Wall Street Journal consideró
The Wall Street Journal consideró que la condena podría intensificar la “disputa” entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Lula

The Wall Street Journal consideró que la condena podría intensificar la “disputa” entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Lula. El periódico recordó que Trump aplicó tarifas del 50% a productos brasileños, calificando la persecución a Bolsonaro como una “caza de brujas”. Además, indicó que la condena marca la caída dramática de Bolsonaro y de sus aliados de derecha que alcanzaron la presidencia en 2018 prometiendo imponer la ley y el orden.

Bloomberg destacó que Bolsonaro acusó
Bloomberg destacó que Bolsonaro acusó al Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de persecución política y señaló que su defensa podrá presentar embargos de declaración ante la misma sala

Bloomberg destacó que Bolsonaro acusó al Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de persecución política y señaló que su defensa podrá presentar embargos de declaración ante la misma sala. La agencia informó también sobre un proyecto de ley de amnistía que podría proteger al ex presidente, aunque mencionó que el Senado ha mostrado poco apoyo a la iniciativa.

The Economist recordó una declaración
The Economist recordó una declaración de Bolsonaro en 2022

Por su parte, The Economist recordó una declaración de Bolsonaro en 2022, cuando afirmó que no sería encarcelado si perdía las elecciones, y sostuvo que “el juicio demostró que estaba equivocado”.

El diario español El País
El diario español El País señaló que Brasil dio “un paso importante contra la impunidad"

El diario español El País señaló que Brasil dio “un paso importante contra la impunidad” y destacó la presión internacional sobre la corte, incluyendo intentos de intervención de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaThe Washington PostBloombergThe GuardianReutersThe New York Times

Últimas Noticias

El régimen de Cuba admitió la grave crisis eléctrica que afecta a la isla tras el quinto apagón nacional en menos de un año

Desde el ministerio de Energía aseguraron que la mayoría de las termoeléctricas funcionan con maquinaria obsoleta y recursos limitados, lo que retrasa la recuperación del suministro

El régimen de Cuba admitió

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

El equipo jurídico del ex presidente brasileño calificó la sentencia de desproporcionada y denunció la falta de garantías en el proceso

La defensa de Jair Bolsonaro

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

Recibió una sentencia de 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático en una región marcada por las causas judiciales contra antiguos líderes

Bolsonaro se convirtió en el

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la democracia brasileña “no se dejará intimidar” tras las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, quien calificó el fallo judicial como una “caza de brujas” y amenazó con que Washington “responderá en consecuencia”

El Gobierno de Brasil rechazó

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

El secretario de Estado estadounidense denunció al juez Alexandre de Moraes por “persecución política” tras el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que sentenció al ex mandatario a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva

Marco Rubio calificó de “caza
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Afecta los bolsillos de todos

Afecta los bolsillos de todos

Sube a 9 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa: 55 víctimas continúan hospitalizadas

Encienden alumbrado del Zócalo por Fiestas Patrias 2025: Brugada manda mensaje de solidaridad ante tragedia en Iztapalapa

Paola Sanz, podóloga, sobre el calzado: “Si trabajas muchas horas de pie, estas son las zapatillas que te recomiendo”

Congreso CDMX lamenta la explosión de pipa en Iztapalapa, se solidariza con las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
Más de un centenar de

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

(Previa) Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Expectativa por el regreso de

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica

Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

El día en que Slash convenció a Charlie Sheen de salvar su vida en rehabilitación

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado