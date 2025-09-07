El presidente Irfaan Ali fue reelecto para un segundo mandato consecutivo de Guyana (REUTERS/Nathan Howard)

Irfaan Ali obtuvo la reelección como presidente de Guyana, según el primer boletín de la autoridad electoral divulgado cinco días después de los comicios nacionales. El Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), liderado por Ali, sumó 242.497 votos válidos, lo que representa el 55% del total emitido, de acuerdo con los datos iniciales publicados el sábado.

“La democracia ha prevalecido y la voluntad del pueblo guyanés sigue siendo soberana. Quiero felicitarlos, pueblo de Guyana, por la manera admirable y ejemplar en que han demostrado una vez más la fortaleza y madurez de nuestra democracia”, declaró el mandatario en un video publicado en Facebook.

En ese sentido, unió a los votantes: “Ya sea que haya votado por el PPPC o no, usted es, ante todo, ciudadano de Guyana. Y en nuestra Guyana, nadie se queda atrás bajo el Partido Cívico Progresista del Pueblo. Así que avancemos juntos como socios en la construcción de la nación. Juntos, transformaremos este país en la tierra de prosperidad compartida que está destinado a ser”.

La autoridad electoral del país certificó la reelección y anunció que el oficialismo consiguió el 55% de los votos y el partido WIN, liderado por el magnate Azruddin Mohamed, alcanzó el segundo lugar (President Irfaan Ali vía Facebook)

Por su parte, el partido WIN, creado hace tres meses por el empresario Azruddin Mohamed, se ubicó en segundo lugar con el 24,8% de los votos, desplazando al partido histórico APNU al tercer puesto, que obtuvo el 17,7% del total.

“La Comisión Electoral de Guyana (GECOM) ha declarado al Partido Progresista Popular/Cívico (PPP/C) ganador de las Elecciones Generales y Regionales de 2025 celebradas el 1 de septiembre de 2025 y declaró al Candidato Presidencial del PPP/C, Dr. Mohamed Irfaan Ali, presidente electo", comunicó el anuncio oficial difundido en la medianoche.

Ali representa principalmente a la población guyanesa de ascendencia india. Durante su campaña electoral, prometió impulsar la salida de la pobreza de los 850.000 habitantes del país sobre la base del desarrollo de la industria petrolera.

El candidato presidencial Azruddin Mohamed (AP Foto/Matias Delacroix)

El lunes pasado, el líder reelecto respaldó el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, frente a la costa de Venezuela. “Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía. Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico”, declaró Ali, en sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump.

Tras emitir su voto en la jornada electoral, Ali dialogó con la prensa sobre la necesidad de mantener la estabilidad en la región. “Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz, y haremos todo lo posible para garantizar que lo siga siendo y apoyaremos todos los esfuerzos para garantizarlo”, sostuvo.

(Con información de AFP)