América Latina

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

El tribunal frenó propuestas que el Ejecutivo considera clave para su proyecto político

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se captó a un escuadrón policial al resguardar la entrada principal de la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

La Corte Constitucional del Ecuador emitió tres dictámenes en los que aprobó únicamente algunas de las preguntas planteadas por el Ejecutivo para el referéndum y negó otras que, según expertos, tenían inconsistencias jurídicas y podían alterar la estructura del Estado. Los fallos, publicados este 4 de septiembre de 2025, responden a solicitudes de enmiendas, reformas parciales y consultas populares enviadas por el presidente de la República.

El máximo órgano de control constitucional validó dos enmiendas. La primera permite la contratación laboral por horas en el sector turístico, con carácter limitado a la primera relación laboral y bajo condiciones que, según la Corte, respetan derechos adquiridos y se ajustan a la estacionalidad de la actividad. La segunda es la reducción del número de asambleístas, que mantendría criterios de representación poblacional y territorial sin afectar el carácter democrático del Estado.

No obstante, se rechazaron algunas de las propuestas más controversiales. La Corte declaró improcedente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señalando que suprimir un órgano de rango constitucional alteraría la estructura misma del Estado. Asimismo, desechó la idea de habilitar juicios políticos contra jueces de la propia Corte Constitucional, al considerar que vulneraría la independencia judicial y los contrapesos del sistema democrático.

El presidente Daniel Noboa impulsaba
El presidente Daniel Noboa impulsaba la consulta

En cuanto a la reforma parcial que proponía la castración química obligatoria para personas sentenciadas por delitos sexuales, junto a la creación de un registro confidencial, el tribunal sostuvo que no cumplía parámetros constitucionales ni científicos. La resolución argumenta que no existe evidencia de que la medida reduzca la reincidencia y que los delitos sexuales no dependen únicamente de impulsos sexuales. Además, cuestionó la vaguedad del registro planteado y advirtió que su implementación resultaría desproporcionada.

La tercera decisión de la Corte correspondió a la consulta popular sobre casinos y salas de juego. El proyecto planteaba la reapertura de casinos en hoteles cinco estrellas, la creación de un tributo del 25% sobre sus ventas y la destinación de los recursos a programas contra la desnutrición infantil. El dictamen cuestionó tanto los considerandos como la pregunta, al señalar que carecían de claridad y que obligaban a los electores a decidir en bloque sobre tres temas distintos, lo que limitaba su libertad de elección. Por ello, la Corte declaró improcedente la consulta.

Estas decisiones confirman las advertencias de constitucionalistas y analistas políticos que habían alertado sobre los riesgos de la formulación de varias preguntas remitidas por el Ejecutivo. Juristas señalaron previamente que iniciativas como la eliminación del CPCCS o el juicio político a jueces excedían los márgenes de una enmienda y requerirían un procedimiento constituyente, ya que afectan pilares estructurales del sistema político.

La marcha convocada por el oficialismo, el 12 de agosto, recorrió varias calles de Quito en medio de críticas hacia el gobierno por presiones contra la alta corte constitucional.

El presidente había apostado al referéndum como herramienta para legitimar reformas en temas sensibles, entre ellos la seguridad, la justicia y la institucionalidad. Sin embargo, la Corte recordó que la democracia directa no puede contraponerse a los límites constitucionales. La sentencia reitera que las preguntas deben ser claras, unívocas y respetar el principio de lealtad al elector.

En el ámbito político, la decisión representa un revés para el Gobierno, que buscaba capitalizar el respaldo popular a través de un paquete amplio de reformas. La Corte, en cambio, redujo el alcance de la consulta a un número limitado de temas, principalmente en materia laboral y de representación legislativa. La resolución también reaviva el debate sobre el rol del CPCCS, organismo cuestionado desde su creación en 2008, pero que la Corte considera parte integral de la estructura estatal.

La experiencia reciente también muestra un patrón: tanto en consultas populares impulsadas en 2018 como en la de 2023, los dictámenes previos de la Corte ya habían frenado preguntas consideradas inconstitucionales. Con esta decisión, el tribunal reafirma su papel como filtro jurídico frente a propuestas políticas que buscan llegar al electorado, garantizando que se respeten los límites de la Carta Magna.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalConsulta PopularReferéndumEcuadorDaniel Noboa

Últimas Noticias

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

Aunque hay una desaceleración en el incremento mensual, la tasa acumulada supera en cerca del 140% las previsiones del Gobierno para todo el año

La inflación sigue en ascenso

El Gobierno de Boric busca acelerar su nueva ley de aborto en el Congreso, pero enfrenta a una dura oposición

“Es un debate que tiene que darse”, sostuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana

El Gobierno de Boric busca

Bajo la presidencia de Gustavo Petro, miembros de la Celac rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: nueve países se negaron a firmar el comunicado

Aunque la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños firmaron la carta, otros nueve estados se abstuvieron de unirse al rechazo

Bajo la presidencia de Gustavo

Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

La euforia popular se vio opacada por riñas y una serie de robos. El presidente Santiago Peña decretó un día no laborable, aunque con excepciones

Festejo multitudinario, incidentes y feriado

José Antonio Kast negó tener un vínculo con “red de bots” revelada en un reportaje

El candidato presidencial chileno aseguró que se trata de “la mentira del día”

José Antonio Kast negó tener
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Abogado de la familia de Valeria Afanador confirmó toma de muestras de ADN a trabajadores del colegio en Cajicá

Calendario lunar: cuáles son las fases de la luna del 5 de septiembre al 14 de septiembre

Resultados el Dorado Mañana de hoy 5 de septiembre: los últimos números ganadores

Reportan volcadura de camión militar de la Sedena en Ensenada: un soldado muerto y 25 heridos

¿Qué pasa si como los “hilitos blancos” de la banana?

INFOBAE AMÉRICA
¿Qué pasa si como los

¿Qué pasa si como los “hilitos blancos” de la banana?

David Bowie sorprende desde el más allá con un musical inédito ambientado en el siglo XVIII

La periodista que comió con Mazón el 29O: "A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar"

Oliu (Banco Sabadell) dice que la oferta de BBVA es "peor" que la que ya se rechazó en 2024

AV. Almeida se doctora en L'Angliru por delante de Vingegaard

ENTRETENIMIENTO

Charlie Sheen desea reconciliarse con

Charlie Sheen desea reconciliarse con Jon Cryer, y admite los estragos de sus adicciones en “Dos hombres y medio”

A veinte años del estreno de Prison Break: qué fue de la vida de los actores

La esposa de Bruce Willis relató la forma “traumática” en que le dieron el diagnóstico del actor

Jeremy Allen White revela el consejo de Bruce Springsteen que cambió su actuación en Deliver Me From Nowhere

Charlize Theron reveló las secuelas físicas que le dejó el cine de acción