Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

Durante los festejos por la clasificación de la selección paraguaya a la próxima Copa del Mundo, el centro de Asunción se transformó en escenario de masivas concentraciones, con más de 50.000 personas reunidas en el microcentro, según estimaciones policiales.

La euforia popular se vio opacada por incidentes que incluyeron riñas y una serie de robos, informaron los periódicos locales ABC Color y Última Hora en sus respectivos reportes.

De acuerdo con lo publicado por ABC, la concentración principal se desarrolló en la calle Palma y frente al Panteón Nacional de los Héroes, donde el ambiente festivo requirió la intervención tanto del Grupo Lince como del equipo antidisturbios de la Policía Nacional.

Las fuerzas de seguridad procedieron a demorar a 17 cuidacoches para evitar episodios de extorsión. El comisario Juan Agüero, director policial de la capital, afirmó que si bien hubo intentos de desorden asociados al consumo de alcohol, “no se perdió el control de la seguridad”.

Las denuncias comenzaron a multiplicarse entrada la madrugada. El diario citado informó que al menos 17 personas denunciaron robos de celulares y pertenencias en la zona de los festejos.

La Comisaría 3ª de Asunción recibió relatos de víctimas que sufrieron la sustracción de teléfonos móviles y hasta la desaparición de un automóvil, un Toyota New Vitz, que estaba estacionado cerca de la intersección de Yegros con Independencia Nacional. Las autoridades indicaron que aún seguían recabando información de otras comisarías del área.

Por su parte, Última Hora recogió testimonios como el de una joven que relató el asalto sufrido en la avenida Quinta mientras esperaba transporte cerca de las 4:30 de la madrugada. “Le entregué todo porque tenía miedo”, declaró la víctima, quien perdió dos teléfonos móviles, documentos y su almuerzo. Según su relato, uno de los dispositivos robados era corporativo y la pérdida supone un descuento salarial.

La misma fuente reportó que seis denuncias de robo de automóvil resultaron ser falsas alarmas. Los conductores, según reconstruyó la Policía Nacional, no recordaban dónde habían dejado sus vehículos estacionados debido a su estado de ebriedad.

Las fuerzas policiales evitaron el uso de la fuerza para dispersar la multitud y no se registraron hechos violentos de gravedad.

Para la Policía Nacional, el fenómeno delictivo se atribuye a personas identificadas como descuidistas provenientes de sectores sociales vulnerables de la capital. La dimensión de los festejos y el consumo de alcohol dificultaron el control total del orden público, aunque se lograron neutralizar situaciones críticas sin mayores consecuencias físicas o materiales, apuntaron.

Viernes feriado

La Presidencia deParaguay anunció que este viernes 5 de septiembre seráferiado nacional, en conmemoración de la histórica clasificación de la selección paraguaya de fútbol,“la Albirroja”, al Mundial de la FIFA 2026.

El Decreto N.º 4522, emitido por el presidenteSantiago Peñay refrendado por el Ministerio del Interior, establece que el feriado se aplica a todo el territorio nacional, con excepciones para ciertos servicios esenciales.

“Declarase Feriado Nacional el día viernes 5 de setiembre de 2025 para conmemorar la histórica clasificación de la Selección paraguaya (‘la Albirroja’) a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, indica el decreto.

La medida incluye disposiciones específicas para establecimientos de salud, que continuarán funcionando durante el feriado. Asimismo, el decreto contempla excepciones para funcionarios y empleados públicos vinculados a servicios esenciales, comercio exterior y percepción de tributos.