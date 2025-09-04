En Washington, países del Caribe reforzaron su apoyo a Guyana en la carrera por la conducción del IICA

Muhammad Ibrahim, candidato por Guyana para dirigir el IICA (Infobae)

Embajadores de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) reforzaron su apoyo a Guyana en la carrera por la Dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), al recibir en Washington a Muhammad Ibrahim, candidato propuesto por el reelecto presidente del país, Mohamed Irfaan Ali.

En la reunión con los representantes de los países caribeños, Ibrahim –agrónomo y gestor institucional con más de tres décadas en el liderazgo de proyectos agropecuarios en Centroamérica y el Caribe- enfatizó en que su prioridad al frente del IICA será la de “promover y proporcionar soluciones para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como el fomento de la resiliencia ante el riesgo de desastres y la seguridad hídrica. Es clave avanzar en la diversificación de los sistemas alimentarios haciendo hincapié en la salud y la seguridad alimentaria”.

El encuentro fue presidido por el embajador de Jamaica en Estados Unidos, Antony Anderson, también Representante Permanente de su país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien presentó a Ibrahim ante sus pares recordando que es candidato de Guyana y de la CARICOM, al ser su postulación respaldada en forma unánime por los jefes de Estado y de Gobierno por los 14 países que integran simultáneamente la Comunidad del Caribe y el IICA.

Ibrahim, también, indicó que sus planes incluyen el fortaleciendo del trabajo con los jóvenes y las mujeres rurales, con el objetivo de “preparar una nueva generación de agroempresarios”.

Los embajadores caribeños se comprometieron a redoblar sus esfuerzos para la elección de Ibrahim como nuevo Director General del IICA.

El próximo director general del organismo -que reemplazará al veterinario argentino Manuel Otero- será electo en noviembre, cuando los ministros de Agricultura de los países de las Américas se reunirán en Brasilia.

Ibrahim, además, se reunió esta semana en la capital estadounidense con altos funcionarios de los departamentos de Estado y de Agricultura, así como con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Junto al Embajador de Guyana ante la OEA, Sam Hinds, Ibrahim conversó con Ramdin sobre áreas de cooperación y trabajo conjunto entre el IICA y la OEA, situando como prioridades a los temas de seguridad alimentaria y nutricional en Haití, el enfrentamiento a plagas y enfermedades transfronterizas y cuestiones relacionadas con la escasez de agua y su almacenamiento.

También destacaron la importancia de la promoción de la agricultura como vehículo para la creación de empleo en las áreas rurales y para el arraigo, como forma de reducir la migración.