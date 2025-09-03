América Latina

Se agudiza la escasez de diésel en Bolivia: agropecuarios y transportistas están en emergencia

El transporte internacional de pasajeros redujo sus operaciones en 70% y la Cámara de Agricultura advierte que está en riesgo la siembra en más de dos millones de hectáreas

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El Alto, Bolivia. 17 de
El Alto, Bolivia. 17 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

La agudización de la escasez de diésel en Bolivia ha puesto en riesgo las operaciones del sector agropecuario y del transporte internacional. Este martes, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) declaró que el desabastecimiento amenaza la zafra cañera y la siembra de más de dos millones de hectáreas para la campaña de verano, lo que ha sumido a los productores en una situación de “desesperación total”.

Estamos en emergencia, hay una desesperación total en el sector agropecuario y del sector productivo nacional. Estamos en medio de la zafra cañera y estamos entrando a la siembra de dos millones de hectáreas para la siembra de verano y no hay diésel”, manifestó Rodrigo Suárez, segundo vicepresidente de la CAO, en entrevista con el canal Red Uno.

Según la entidad, el país enfrenta el riesgo de disminuir la producción y abastecimiento de alimentos en los próximos meses.

En paralelo, la representante del Transporte Internacional de Pasajeros, Beatriz Patón, denunció que las operaciones de su sector se redujeron en un 70 %, en una época en que se inicia la temporada alta de turismo. Informó que antes se efectuaban hasta seis salidas diarias hacia países vecinos pero hoy realizan dos o tres por día.

El Alto, Bolivia. 11 de
El Alto, Bolivia. 11 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Esta situación ha provocado la reaparición de largas filas de buses y camiones en las estaciones de servicio de varias ciudades del país. La semana pasada, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles de Santa Cruz (Asosur) se declaró en estado de emergencia debido a la insuficiente provisión de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A través de un pronunciamiento, indicaron que los surtidores enfrentan “periodos prolongados” de desabastecimiento y una “significativa y recurrente disminución” en las entregas de diésel oil, diésel oil+ y diésel ULS+.

El gerente de Comercialización de YPFB, Ramiro Echalar, admitió que la estatal petrolera enfrentó dificultades en la provisión de diésel desde el 21 de agosto, debido a problemas en la asignación de recursos económicos. Sin embargo, señaló que los desembolsos para pagar a los proveedores se regularizaron, por lo que esperan normalizar los despachos en los próximos días.

Los bolivianos atraviesan desde hace más de dos años periodos de escasez de combustible, principalmente de diésel, debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación. El país compra cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesarios para cubrir la demanda interna y lo vende a un precio subvencionado.

Una mujer vende fruta en
Una mujer vende fruta en un mercado callejero de La Paz, Boliva. El 12 de agosto de 2025. REUTERS/Pilar Olivares

Por semana, se requieren más de 60 millones de dólares para importar carburantes. Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta agosto se destinó 1.282 millones de dólares para combustible, mientras que YPFB exportó gas natural por un valor de 628 millones de dólares.

Esta situación ha sido uno de los detonantes de la crisis económica actual que ha generado escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, donde la moneda norteamericana se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial. El problema cambiario se tradujo en el encarecimiento del costo de vida y el aumento de la inflación, que en lo que va del año duplica la expectativa del Gobierno para todo 2025.

En ese contexto, los bolivianos elegirán a un nuevo presidente en el balotaje del próximo 19 de octubre. Rodrigo Paz o Jorge Quiroga heredarán un país con desafíos económicos estructurales, que exigen respuestas rápidas y coordinadas.

Temas Relacionados

BoliviacombustiblediéselCAOCámara Agropecuaria del OrienteTransporte Internacional de PasajerosAsosurYPFBYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianoscrisis económica

Últimas Noticias

Qué dijo el abogado de Jair Bolsonaro en su alegato final del juicio por intento de golpe de Estado

Celso Vilardi se presentó ante los cinco magistrados que integran la Primera Sala del Supremo

Qué dijo el abogado de

Horror en Guayaquil: asesinaron a una familia dentro de su casa

El crimen refleja el avance del desplazamiento de familias por temor a la violencia criminal

Horror en Guayaquil: asesinaron a

La justicia chilena pide más de 500 años de cárcel para siete miembros de “Los Piratas de Aragua”

Todos son venezolanos y están acusados de tres homicidios y varios secuestros en la región de Antofagasta

La justicia chilena pide más

La defensa del ex edecán de Jair Bolsonaro afirmó que dio pistas sólidas sobre la trama golpista

Los abogados de Mauro Cid presentaron sus argumentos en el inicio de la fase final del juicio en la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil

La defensa del ex edecán

Chile adelantará sus relojes para dar inicio al horario de verano

La mayoría de los habitantes del país deberá ajustarse una hora hacia adelante en la madrugada del 6 de septiembre, medida que busca aprovechar la luz solar y estará vigente hasta abril de 2026

Chile adelantará sus relojes para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los turistas británicos recurren a

Los turistas británicos recurren a comer en sus habitaciones de hotel por los altos precios de la hostelería española: “Hemos ahorrado un poco haciendo picnics”

El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

Secretario de Agricultura revela investigación por huachicol en industria del azúcar, SAT busca modificar arancel

Petro desmiente críticas sobre impuesto a boletas para partidos de fútbol: “Que valga un millón de pesos o más”

Sheinbaum defiende atención a lluvias en CDMX tras inundaciones: “A veces no alcanza ni con todas las obras que se han hecho”

INFOBAE AMÉRICA
Israel aseguró haber descabezado por

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

Cómo encontraron el naufragio del James Carruthers, el legendario barco perdido del Gran Huracán Blanco

España condena un ataque israelí cerca de efectivos de FINUL y llama a garantizar su seguridad

El juez pide a la UCO analizar los correos de Begoña Gómez y cambia al 10 de septiembre su declaración

Panamá activa el proceso de construcción de un gasoducto por el Canal

ENTRETENIMIENTO

La polémica opinión de Kim

La polémica opinión de Kim Kardashian sobre las tareas escolares: “No creo en eso”

Bruce Willis ya no reconoce algunos rostros, afirman amigos de la familia

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis reveló cómo transitó el diagnóstico del actor

“Número desconocido”, el documental de Netflix sobre un caso real y perturbador de ciberacoso escolar

Cuándo se estrena ‘NCIS: Tony y Ziva’: tráilers, sinopsis y más sobre el esperado spin-off