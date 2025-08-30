América Latina

Nuevo enfrentamiento a tiros entre reclusos en una cárcel de Ecuador: al menos cuatro muertos

La Policía Nacional indicó que los fallecidos eran todos reclusos del centro. Investigan a un venezolano de 23 años por su presunta implicación

La cárcel del Turi mientras
La cárcel del Turi mientras militares y policías buscan retomar el control del centro penitenciario, en Cuenca (Ecuador). EFE/ Xavier Calvinagua

En un nuevo hecho de violencia registrado en Ecuador, el viernes por la noche al menos cuatro personas murieron tras un tiroteo ocurrido en la cárcel de Turi, en Cuenca, en el sur del país.

La Policía Nacional ecuatoriana ha informado de que los fallecidos eran todos reclusos del centro y ha dado cuenta de la investigación abierta a una persona venezolana de 23 años de edad por su presunta implicación, según informa la cadena ecuatoriana Ecuavisa.

La investigación ha permitido ya la incautación de dos armas de fuego, dos cargadores de pistola y varias municiones dentro del centro penitenciario.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha ofrecido información oficial sobre lo ocurrido en la prisión.

La cárcel de Turi regresó el 10 de agosto a la gestión civil después de más de 20 meses de control militar del centro tras la declaración de un conflicto armado interno contra las organizaciones criminales ordenada por el presidente Daniel Noboa.

Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales en una ola de violencia criminal que también se extendió por las calles.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/Julio César Rivas

Este último enfrentamiento se suscitó después de que medios locales informaran el jueves del asesinato de otro preso en la misma cárcel, situación que no fue confirmada por las autoridades ecuatorianas hasta el momento.

De acuerdo a testigos reportados por medios locales, se escucharon gritos y disparos en el interior de la cárcel en capital de la sureña provincia andina de Azuay.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución del Gobierno encargada de controlar y administrar las cárceles ecuatorianas, explicó que la situación obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir “de manera inmediata” en la cárcel para retomar el orden.

“Actualmente, todas las actividades se desarrollan con normalidad, garantizando la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal penitenciario”, señaló el SNAI en un comunicado donde omitió mencionar los presos fallecidos.

Las autoridades indicaron que el orden se retomó en torno a las 18.30 hora local (23.30 GMT) y “las investigaciones preliminares indican que una riña entre bandas fue el móvil del fallecimiento de los PPL (personas privadas de libertad)”. “Se investiga a un extranjero”.

Presos se toman los techos
Presos se toman los techos de la cárcel "El Turi", en la ciudad de Cuenca (Ecuador). EFE/Robert Puglla

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente Noboa a declarar desde inicios de 2024 al país bajo “conflicto armado interno” y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.

(Con información de EFE)

