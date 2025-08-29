América Latina

Bolivia: Camacho se alista para salir de prisión tras obtener medidas sustitutivas en cuatro procesos

Con las dos audiencias celebradas ayer, suman cuatro los procesos judiciales que fueron tratados en la semana. Al haber obtenido detención domiciliaria, prepara su retorno a la ciudad de Santa Cruz

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
La Paz, Bolivia. 25 de
La Paz, Bolivia. 25 de agosto de 2025. (Photo by JORGE BERNAL / AFP)

El líder opositor Luis Fernando Camacho alista su salida de la cárcel este viernes, tras haber sido beneficiado con libertad en dos procesos y con detención domiciliaria en otro dos. El ex líder cívico y gobernador suspendido de Santa Cruz estaba con arresto preventivo en la cárcel de Chonchocoro, en El Alto, desde finales de 2022, superando el plazo legal de seis meses.

El viernes pasado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, emitió un instructivo en el que ordenó a los tribunales departamentales revisar de manera “inmediata” los plazos procesales de los casos que implicaban a tres opositores: la ex presidenta Jeanine Añez, el ex líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari y Camacho.

Añez fue absuelta de un juicio ordinario pero aún permanece recluida en la cárcel donde cumple una sentencia de diez años y además enfrenta otros juicios. En tanto Pumari obtuvo libertad plena el martes.

Con la excarcelación de Camacho, se prevé que retome sus funciones de gobernador de Santa Cruz, cargo del que fue suspendido debido a su situación jurídica. El fallo emitido el martes, le otorga permisos de salida laboral y le impone otras obligaciones, como el pago de una fianza o la presentación periódica ante las autoridades de Justicia.

Santa Cruz, Bolivia. 27 de
Santa Cruz, Bolivia. 27 de agosto de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

“Ya no tiene ninguna detención, pero mantiene siete procesos activos”, explicó su abogado, Martin Camacho, en contacto con Infobae. Al cierre de esta nota, su equipo jurídico esperaba la emisión del último mandamiento de libertad en tribunales de La Paz, para con eso oficializar su salida de prisión. Estiman que retornará a Santa Cruz al finalizar la tarde del viernes.

“Él está muy tranquilo, feliz, agradecido y siente que se ha recuperado la independencia del poder judicial”, señaló el abogado de su defensa.

Los cuatro juicios que fueron abordados esta semana tienen que ver con el caso denominado Golpe de Estado I, que lo acusa por varios delitos relacionados a las manifestaciones previas a la la renuncia de Evo Morales en 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral; un caso por el paro de 36 días realizado a finales de 2022 con el objetivo de adelantar la fecha de un censo; otro por la emisión de un decreto regional con el cual designó a un secretario de la Gobernación como suplente temporal sin respetar el orden constitucional al excluir al vicegobernador y finalmente un caso que lo acusa por la presunta adquisición irregular de un carro bombero en la Gobernación de Santa Cruz.

La Paz, Bolivia. 26 de
La Paz, Bolivia. 26 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno de Luis Arce apeló las decisiones judiciales que a los tres opositores y en el oficialismo piden un juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, confirmó que el Ejecutivo presentó los recursos porque considera que esas resoluciones significan un retroceso en el proceso de justicia por los hechos de violencia de 2019, durante el Gobierno de Añez, los que más de 30 personas murieron en dos represiones militares.

Si bien los casos de Camacho y Pumari no están vinculados a esos hechos, el presidente Luis Arce expresó su preocupación y dijo que la justicia para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente del Estado. En ese sentido, el Gobierno insiste en que no se trata de persecución política, sino de garantizar que no haya impunidad

Las apelaciones presentadas por el Ejecutivo deberán ser evaluadas por las instancias competentes y en función de sus resultados se definirán los próximos pasos legales.

Para algunos analistas, la liberación de los opositores responde al giro político que habrá en los próximos meses tras las elecciones del domingo, en los que el oficialismo fue derrotado al obtener el 3,17% de los votos. “Es la materialización del derrumbe político del MAS”, señala el analista y consultor político Carlos Saavedra, quien cuestiona los virajes de la Justicia en función del poder de turno.

Temas Relacionados

BoliviaLuis Fernando CamachoMartin CamachoJeanine AñezMarco Antonio PumariRomer SaucedoCarlos SaavedraChonchoro

Últimas Noticias

Noboa envió a la Asamblea un nuevo proyecto de ley sobre los fondos de la seguridad social

La iniciativa plantea devolver fondos complementarios a jubilados y afiliados

Noboa envió a la Asamblea

Crece el malestar de los cubanos por los apagones: así repudian la propaganda de la dictadura tras 27 horas sin luz

Las pintadas sobre un cartel de Miguel Díaz-Canel en Perico, ubicado en la provincia de Matanzas, son un reflejo del descontento de la población. La infraestructura energética colapsa cada vez con más frecuencia

Crece el malestar de los

Jeannette Jara pasó a liderar la carrera presidencial chilena, según una encuesta

La carta oficialista marcó un 32% y José Antonio Kast el 30%, de acuerdo a la última entrega de Black & White

Jeannette Jara pasó a liderar

En el primer semestre de este año, 294 menores fueron asesinados en Ecuador

La mayoría de las víctimas murió en ataques vinculados al crimen organizado, principalmente en zonas costeras

En el primer semestre de

Evo Morales inicia el registro de su nuevo partido para disputar las elecciones regionales

“Evo Pueblo”, el frente creado por el ex mandatario, inició el proceso para la obtención de su personería jurídica. Si se concreta, la sigla estará habilitada para participar en las elecciones subnacionales del próximo año

Evo Morales inicia el registro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Teleférico Huascarán podría iniciar operaciones

Teleférico Huascarán podría iniciar operaciones en 2028: ¿De qué trata el proyecto turístico en Huaraz?

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 29 de agosto

El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en verano para focalizar la asistencia

El dueño de 7 gasolineras habla del beneficio que se lleva por litro: “El resto se lo queda el Estado”

¿Qué juegos de béisbol hay hoy 29 de agosto? La agenda completa de la MLB

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI anima a retomar

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

Costa visitará siete países de la UE la próxima semana en el marco de su 'tour de capitales'

EEUU revoca visados a las autoridades palestinas a la Asamblea General con exención para la misión en la ONU

Lenovo llevará a IFA 2025 un nuevo concepto de portátil y la consola Legion Go 2, según Evan Blass

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral