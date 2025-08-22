América Latina

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito a la Fuerza Aérea de Paraguay para combatir el narcotráfico

La entrega se realizó en Asunción con la participación del presidente Santiago Peña, el embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, y el canciller Rubén Ramírez

Los helicópteros donados por Taiwán
Los helicópteros donados por Taiwán a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), en la Base Aérea Ñu Guasu en Luque (EFE/Ministerio de Defensa)

La Fuerza Aérea de Paraguay (FAP) recibió el jueves una donación de cuatro helicópteros multipropósito Bell UH-1H por parte de Taiwán, con el objetivo de fortalecer las operaciones militares y de seguridad, entre ellas la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la atención a desastres naturales.

La ceremonia de entrega se realizó en Asunción con la participación del presidente Santiago Peña, el embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng Han, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el ministro de Defensa, Óscar González, quienes firmaron el acta de recepción oficial de las aeronaves.

El embajador Chih-Cheng Han afirmó que los helicópteros reforzarán las capacidades de las Fuerzas Armadas paraguayas en distintos frentes. “Estas naves fortalecerán a las Fuerzas Armadas paraguayas en sus misiones humanitarias, atención a desastres naturales, lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, así como la defensa del territorio nacional”, expresó durante su discurso.

El embajador Chih-Cheng Han afirmó
El embajador Chih-Cheng Han afirmó que los helicópteros reforzarán las capacidades de las Fuerzas Armadas paraguayas en distintos frentes (Crédito: Embajada de Taiwán en Paraguay)

El diplomático explicó que las aeronaves UH-1H destacan por su rendimiento y adaptabilidad. “Los helicópteros Bell UH-1H se distinguen por su gran versatilidad y confiabilidad operativa. Poseen una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, una autonomía de más de 500 kilómetros y pueden transportar más de una docena de efectivos”, indicó.

Además, añadió que la cooperación con Paraguay se refleja también en el área militar. “Esta entrega elevará la capacidad de operación de importantes tareas de la Fuerza Aérea de Paraguay y contribuirá al fortalecimiento de los lazos entre nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Paraguaya, general Julio Fullaondo, destacó la continuidad de la cooperación con Taiwán. Recordó que en 1996 se recibieron los primeros helicópteros donados por la isla. “En 1996 Taiwán hizo la primera donación de dos helicópteros UH-1H y, entre el 2001 y el 2021, Paraguay recibió otros 14 aparatos similares”, manifestó.

El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), entregando un reconocimiento al embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han (EFE/ Presidencia de Paraguay)

El oficial subrayó la importancia del modelo UH-1H para las operaciones aéreas de la institución. “Después de casi tres décadas de empleo de estas aeronaves en la Fuerza Aérea Paraguaya y más de 20.000 horas voladas, el UH-1H, una aeronave multipropósito, ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental en el cumplimiento de nuestra misión”, declaró. Con la nueva entrega, la FAP dispondrá de ocho helicópteros operativos en su flota.

En una conferencia posterior ante los medios, Fullaondo ofreció detalles técnicos sobre las aeronaves. Explicó que los helicópteros datan de las décadas de los sesenta y setenta, pero fueron sometidos a procesos de modernización en la empresa taiwanesa AirAsia. “Los helicópteros están prácticamente nuevos para su empleo”, aseguró.

El fortalecimiento de la cooperación militar entre Asunción y Taipéi se enmarca en una relación diplomática de larga duración. Los Gobiernos de Paraguay y Taiwán conmemoraron el pasado 12 de julio los 68 años de relaciones diplomáticas, vínculo que convierte al país suramericano en uno de los pocos que mantiene reconocimiento oficial a la isla. Actualmente, solo doce Estados en el mundo reconocen a Taiwán.

El embajador de Taiwán en
El embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han (c), firmando un acta junto al canciller de Paraguay, Rubén Ramírez (i), y el ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González (EFE/Presidencia de Paraguay)

La entrega de los helicópteros multipropósito se suma a las iniciativas de cooperación bilateral que abarcan áreas como educación, tecnología, infraestructura y defensa. En el plano militar, Paraguay busca consolidar sus capacidades para responder a emergencias y enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado en la región.

(Con información de EFE)

