Taiwán donó a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa que muestra helicópteros donados por Taiwán a la Fuerza Aérea Paraguaya este jueves, en la Base Aérea Ñu Guasu, en Luque (EFE/Ministerio de Defensa)

Taiwán entregó a la Fuerza Aérea de Paraguay (FAP) una donación compuesta por cuatro helicópteros multipropósito Bell UH-1H que serán utilizados en tareas como el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

La formalización de la donación se llevó a cabo durante un acto al que asistieron el presidente Santiago Peña, el embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han, además de los ministros Rubén Ramírez (Relaciones Exteriores) y Óscar González (Defensa), quienes firmaron el acta de entrega de las aeronaves.

En su discurso, Chih-Cheng Han remarcó que los helicópteros reforzarán a las Fuerzas Armadas en “sus misiones humanitarias, atención a desastres naturales, lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, así como la defensa del territorio nacional”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, entrega un reconocimiento al embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han, este jueves, en la Base Aérea Ñu Guasu, en Luque (EFE/Presidencia de Paraguay)

Detalló que las naves Bell UH-1H poseen “gran versatilidad y confiabilidad operativa”, alcanzan una velocidad superior a 200 kilómetros por hora, tienen una autonomía de más de 500 kilómetros y capacidad para transportar más de una docena de efectivos.

“Esta entrega elevará la capacidad de operación de importantes tareas de la Fuerza Aérea de Paraguay y contribuirá al fortalecimiento de los lazos entre nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Julio Fullaondo, resaltó que en 1996 Taiwán realizó la primera donación de dos helicópteros UH-1H y que, entre 2001 y 2021, Paraguay recibió otros 14 aparatos similares.

“Después de casi tres décadas de empleo de estas aeronaves en la Fuerza Aérea Paraguaya y más de 20.000 horas voladas, el UH-1H, una aeronave multipropósito, ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental en el cumplimiento de nuestra misión”, señaló Fullaondo, quien informó que ahora la unidad de helicópteros dispone de ocho naves operativas.

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han (c), firmando un acta junto al canciller de Paraguay, Rubén Ramírez (i), y el ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, este jueves, en la Base Aérea Ñu Guasu, en Luque (EFE/Presidencia de Paraguay)

En declaraciones posteriores a los medios, Fullaondo explicó que los helicópteros son originarios de las décadas de los ’60 y ’70, pero fueron revitalizados por la compañía taiwanesa AirAsia, de modo que están “prácticamente nuevos para su empleo”.

Los gobiernos de Paraguay y Taiwán alcanzaron el pasado 12 de julio 68 años de relaciones diplomáticas. Paraguay es uno de los doce países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con la isla.