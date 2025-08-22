América Latina

Taiwán donó a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

Son naves Bell UH-1H que poseen gran versatilidad, alcanzan una velocidad superior a 200 kilómetros por hora, tienen una autonomía de más de 500 kilómetros y capacidad para transportar más de una docena de efectivos

Guardar
Fotografía cedida por el Ministerio
Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa que muestra helicópteros donados por Taiwán a la Fuerza Aérea Paraguaya este jueves, en la Base Aérea Ñu Guasu, en Luque (EFE/Ministerio de Defensa)

Taiwán entregó a la Fuerza Aérea de Paraguay (FAP) una donación compuesta por cuatro helicópteros multipropósito Bell UH-1H que serán utilizados en tareas como el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

La formalización de la donación se llevó a cabo durante un acto al que asistieron el presidente Santiago Peña, el embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han, además de los ministros Rubén Ramírez (Relaciones Exteriores) y Óscar González (Defensa), quienes firmaron el acta de entrega de las aeronaves.

En su discurso, Chih-Cheng Han remarcó que los helicópteros reforzarán a las Fuerzas Armadas en “sus misiones humanitarias, atención a desastres naturales, lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, así como la defensa del territorio nacional”.

El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, entrega un reconocimiento al embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han, este jueves, en la Base Aérea Ñu Guasu, en Luque (EFE/Presidencia de Paraguay)

Detalló que las naves Bell UH-1H poseen “gran versatilidad y confiabilidad operativa”, alcanzan una velocidad superior a 200 kilómetros por hora, tienen una autonomía de más de 500 kilómetros y capacidad para transportar más de una docena de efectivos.

“Esta entrega elevará la capacidad de operación de importantes tareas de la Fuerza Aérea de Paraguay y contribuirá al fortalecimiento de los lazos entre nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Julio Fullaondo, resaltó que en 1996 Taiwán realizó la primera donación de dos helicópteros UH-1H y que, entre 2001 y 2021, Paraguay recibió otros 14 aparatos similares.

“Después de casi tres décadas de empleo de estas aeronaves en la Fuerza Aérea Paraguaya y más de 20.000 horas voladas, el UH-1H, una aeronave multipropósito, ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental en el cumplimiento de nuestra misión”, señaló Fullaondo, quien informó que ahora la unidad de helicópteros dispone de ocho naves operativas.

Fotografía cedida por la Presidencia
Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han (c), firmando un acta junto al canciller de Paraguay, Rubén Ramírez (i), y el ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, este jueves, en la Base Aérea Ñu Guasu, en Luque (EFE/Presidencia de Paraguay)

En declaraciones posteriores a los medios, Fullaondo explicó que los helicópteros son originarios de las décadas de los ’60 y ’70, pero fueron revitalizados por la compañía taiwanesa AirAsia, de modo que están “prácticamente nuevos para su empleo”.

Los gobiernos de Paraguay y Taiwán alcanzaron el pasado 12 de julio 68 años de relaciones diplomáticas. Paraguay es uno de los doce países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas con la isla.

Temas Relacionados

TaiwánParaguaynarcotráficoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Bukele nombró a una militar como Ministra de Educación: las nuevas reglas para los alumnos

Karla Trigueros impulsa cambios, exigiendo mayor orden y civismo en escuelas, con supervisión directa de directores y obligatoriedad de actividades patrióticas semanales en todo el país

Bukele nombró a una militar

La Policía Federal de Brasil detectó “indicios” de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Jair Bolsonaro

El ex presidente habría recibido alrededor de 30,5 millones de reales entre 2023 y 2024 mientras promovía acciones para entorpecer investigaciones judiciales en su contra

La Policía Federal de Brasil

Luis Arce descartó exiliarse al dejar la presidencia de Bolivia y anunció su regreso a la docencia universitaria

En medio de tensiones internas en el MAS y críticas de Evo Morales, el actual mandatario boliviano dijo que solo saldrá del país en octubre para un control médico en Brasil

Luis Arce descartó exiliarse al

Suspendieron la amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras el sismo de magnitud 7,5 en la región de Magallanes

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la Armada de Chile, el temblor ocurrió tuvo una profundidad de 10 kilómetros

Suspendieron la amenaza de tsunami

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito a la Fuerza Aérea de Paraguay para combatir el narcotráfico

La entrega se realizó en Asunción con la participación del presidente Santiago Peña, el embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, y el canciller Rubén Ramírez

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cali amaneció militarizada tras ataque

Cali amaneció militarizada tras ataque contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 22 de agosto

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 22 de agosto

Cuáles son las propiedades curativas del agua de granada, la fruta ideal para consumir esta temporada

Este es el batido que reduce la azúcar en la sangre, desinflama articulaciones y disminuye la presión arterial

INFOBAE AMÉRICA
Gestha plantea subir la fiscalidad

Gestha plantea subir la fiscalidad al gasóleo y el IVA a pisos turísticos para recaudar 1.675 millones extras

El Gobierno pone fecha a las comparecencias de Robles, Aagesen, Marlaska y Planas en el Senado la próxima semana

Comer bien en la vejez es clave para mantener la fuerza e independencia, según nutricionista

Samsung añade una opción de 8TB a su gama de unidades SSD 9100 PRO

Al menos siete muertos por un accidente en una mina de carbón del este de China

ENTRETENIMIENTO

El intensa vida de Chris

El intensa vida de Chris Pratt: de vendedor puerta a puerta a estrella de Hollywood y yerno de Arnold Schwarzenegger

Belén, la película que sacude el debate sobre derechos y justicia en Argentina

“The Pitt” lanza su primer teaser y anuncia el regreso de sus estrellas para enero de 2026 en Max

Andrés Calamaro y la historia oculta detrás de Flaca, la canción que marcó a una generación

Serena Williams reveló que usa medicación para perder peso: “Me siento liviana física y mentalmente”