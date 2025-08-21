América Latina

Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de la Corte Constitucional, pero dejó sin efecto la medida

Esto en medio de la creciente confrontación entre el Ejecutivo y el máximo tribunal constitucional del país

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se captó a un escuadrón policial al resguardar la entrada principal de la sede de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

La controversia entre el Gobierno y la Corte Constitucional (CC) alcanzó un nuevo nivel tras conocerse que el Ministerio de Energía y Minas notificó al máximo tribunal del país la terminación del convenio interinstitucional que le permitía ocupar el edificio donde actualmente funciona. El oficio remitido a la Corte establecía un plazo máximo e improrrogable de un mes para desalojar el inmueble. La medida generó de inmediato preocupación entre sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos, que la interpretaron como una escalada en la confrontación entre el Ejecutivo y la CC.

El oficio suscrito por la Coordinación General Administrativa Financiera del ministerio citaba las obligaciones contractuales vigentes en los instrumentos que sustentaban la cesión del inmueble. En ese documento se establecía de manera explícita la exigencia de desalojo, lo que implicaba que la Corte debía abandonar el edificio en un plazo de 30 días.

Sin embargo, apenas 24 horas después, el 20 de agosto, el mismo ministerio rectificó. A través de un nuevo oficio, la coordinadora general administrativa financiera, Nancy Jeanneth Uriarte, notificó al presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Marlin Escudero, que el documento anterior quedaba sin efecto. “Debo indicar que se deja insubsistente el documento antes mencionado”, se lee en la comunicación, lo que significó, en términos prácticos, que la orden de desalojo había sido retirada.

El oficio que dejó insubsistente
El oficio que dejó insubsistente el desalojo.

El giro en la decisión se produjo en medio de un ambiente de tensión institucional que ha crecido durante las últimas semanas. Desde que la CC suspendió parcialmente artículos de tres leyes económicas y de seguridad impulsadas por el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa y su gobierno han intensificado las críticas contra el tribunal. La marcha del 12 de agosto hacia la sede de la Corte, encabezada por el propio mandatario y su gabinete, fue el punto más alto de esta confrontación.

La decisión inicial de ordenar el desalojo del edificio de la CC fue interpretada por analistas como un intento de presión directa sobre el tribunal. El posterior retiro de la medida refleja, según expertos en derecho constitucional, el impacto de las reacciones políticas y sociales que provocó la notificación, además de las advertencias emitidas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional habían señalado días antes que las campañas de desprestigio, hostigamiento y medidas administrativas contra la Corte podían poner en riesgo la independencia judicial y la seguridad de sus magistrados.

La Corte Constitucional, por su parte, no emitió una reacción oficial sobre el oficio de desalojo ni sobre su posterior rectificación. No obstante, fuentes internas confirmaron que la notificación inicial fue recibida con sorpresa, dado que el convenio interinstitucional en cuestión había permitido la permanencia de la CC en el inmueble por varios años.

La marcha convocada por el oficialismo recorrió varias calles de Quito en medio de críticas hacia el gobierno por presiones contra la alta corte constitucional.

La medida del 19 de agosto no solo implicaba un traslado logístico para la institución, sino que era vista como un golpe a la estabilidad de su funcionamiento en momentos en que enfrenta causas de alta sensibilidad política, como las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional.

Con la revocatoria del oficio, la Corte mantendrá su sede en el edificio que ocupa actualmente. No obstante, la secuencia de decisiones evidencia la inestabilidad en la relación entre el Ejecutivo y el tribunal, en un contexto en el que las diferencias ya han trascendido del plano jurídico al político y simbólico.

El episodio se suma a una serie de acciones y declaraciones que han sido criticadas dentro y fuera del país como intentos de coartar la independencia del tribunal. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que sus medidas responden a la necesidad de defender la gobernabilidad y de garantizar que sus reformas no se vean frenadas por lo que considera decisiones judiciales “obstaculizadoras”.

Temas Relacionados

Corte Constitucional EcuadorEdificio Corte ConstitucionalDesalojo Corte ConstitucionalDaniel Noboa

Últimas Noticias

Fanáticos de la Universidad de Chile convocaron a una protesta ante la embajada de Argentina en Santiago por los incidentes contra Independiente

Simpatizantes exigen respuestas por lo que consideran una “traición” del Estado argentino

Fanáticos de la Universidad de

Chile: sorpresiva renuncia del ministro de Hacienda Mario Marcel

El funcionario del gobierno de Boric llegó esta jornada a La Moneda para dimitir por “motivos personales”

Chile: sorpresiva renuncia del ministro

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Tras la primera vuelta de las elecciones generales del 17 de agosto, el riesgo país de Bolivia cayó 318 puntos, según un reporte de Bloomberg

Con el “giro a la

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

El candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano tuvo una serie de exabruptos en un discurso en El Alto. Tras la ola de críticas, pidió disculpas y dijo que sus palabras fueron “mal interpretadas”

Se calienta la campaña electoral

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

La prensa se hizo eco de lo ocurrido en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana suspendido en Avellaneda: hay dos heridos graves

“Les sacan la cresta, mil
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras calificar de “barbarie” los

Tras calificar de “barbarie” los incidentes en Independiente, el ministro del Interior de Chile será recibido por Bullrich

¿Sin plan de viernes? Este festival gratis con bandas emergentes tiene todo lo que buscas: dónde y a qué hora

Juez ordenó arresto del director de la Dian y otros altos funcionarios por desacato de tutela en nombramientos de la lista de elegibles

Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre: realizó una operación en su casa para amputarle varios dedos

“No es legal trabajar con este calor”: esta es la normativa que tu empresa no cumple, según un abogado

INFOBAE AMÉRICA
Vox pide que la UE

Vox pide que la UE declare como organización terrorista al Cártel de los Soles, al que víncula con Maduro

UNIR firma acuerdo con SENACE para potenciar la capacitación profesional en el sector ambiental

Reino Unido convoca a la embajadora israelí para protestar por el plan de asentamientos en Cisjordania

Sheinbaum destaca que los aranceles de EEUU no dañan la economía mexicana tras récord de inversión extranjera

España suma otras cuatro finales en el Mundial de Milán de piragüismo en esprint

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown y Jake

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé: “Ahora somos 3”

Revelan la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

Así se ejercita Naomi Campbell a sus 55 años: pilates intensos y un traje especial para mejorar el rendimiento

Sydney Sweeney impactó en internet con arriesgado salto en paracaídas

La fortuna de una estrella de ‘American Pie’ ha sido revelada en medio del juicio con su exesposa