Más problemas para la dictadura de Cuba: la isla recibió entre enero y julio un 23,2% menos de turistas extranjeros

Transeúntes pasean por una calle de La Habana Vieja (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Cuba recibió entre enero y julio un total de 1.123.987 visitantes internacionales, lo que representa un 23,2% menos respecto al mismo periodo de 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Esta cifra pone en duda la posibilidad de alcanzar la meta oficial de 2,6 millones de turistas para 2025 y deja incierta la superación de la marca de 2,2 millones registrada en 2024, el menor registro en 17 años, excluyendo los periodos más afectados por el COVID-19.

La ONEI reportó que en julio llegaron a la isla 142.131 viajeros internacionales. Aunque se trata de un aumento respecto a los meses previos, es inferior al volumen registrado en el mismo mes durante los últimos tres años.

Entre los principales mercados emisores durante 2025 se mantienen Canadá, Estados Unidos y Rusia. De los diez principales destinos, solo Argentina y Colombia presentaron incrementos frente a los primeros siete meses de 2024. La llegada de visitantes desde Rusia bajó un 41,8%, seguida por Alemania (-39,3%), España (-28%), Francia (-25,5%) y Canadá (-23,1%).

Turistas caminan por una de las calles de La Habana Vieja (EFE/Yander Zamora/Archivo)

El número de cubanos residentes en el extranjero que viaja a la isla, que representa el segundo mayor mercado de origen y duplica al tercero, descendió 21,5%.

El debilitamiento del sector turístico cubano, históricamente clave en la economía, se vincula a la crisis económica y energética que atraviesa la isla, la reducción de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es esencial para la planificación económica del régimen cubano por su aporte al PIB y la entrada de divisas, junto con los servicios profesionales y las remesas.

En cifras recientes, Cuba recibió 2,2 millones de visitantes internacionales en 2024, 2,4 millones en 2023 y 1,6 millones en 2022, según datos oficiales.

Estas cifras se alejan de los registros de 2018 (4,6 millones) y 2019 (4,2 millones), asociados al período de deshielo en las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba y la flexibilización de restricciones de Washington para los viajes hacia la isla.

En contraste, destinos caribeños similares como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México) experimentan cifras récord de visitantes tras la pandemia.