Edman Lara aseguró que Bolivia rechazó a la "vieja casta política" y llamó a votar por un cambio en la segunda vuelta

Edman Lara, candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseguró este lunes que el país se encuentra “cansado de los mismos de siempre” en referencia a la clase política tradicional tanto de izquierda como de derecha.

Durante un acto en El Alto junto a otros postulantes de su partido, Lara sostuvo que la última elección dejó claro el rechazo a “la vieja casta política de izquierda y de derecha” y anticipó que el próximo 19 de octubre se enviará “una señal” contundente de esa voluntad ciudadana.

Lara, de 39 años, acompañante de fórmula del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, utilizó su discurso para agradecer el apoyo recibido durante la campaña y resaltar el desgaste de antiguos liderazgos. El ex capitán de la Policía y abogado enfatizó el componente religioso de su mensaje, refiriéndose a su fe y declarando que sus actos responden a sus convicciones.

El acompañante de fórmula del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, utilizó su discurso para agradecer el apoyo recibido durante la campaña y resaltar el desgaste de antiguos liderazgos (captura de video)

“Campaña austera, campaña con verdad y con fe”, afirmó, insistiendo en que nunca se sintió derrotado a pesar de las limitaciones materiales en comparación con otros candidatos y que esta primera fase electoral significó “un paso gigante”, aunque reconoció que aún “falta la última batalla”.

Su declaración incluyó duras críticas al ex mandatario conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien competirá en la segunda vuelta tras reunir el 26,81 % de los votos válidos frente al 32,14 % alcanzado por Paz Pereira, según el reporte preliminar del órgano electoral. Lara acusó a Quiroga de haber iniciado una “guerra sucia”.

“Bolivia, la juventud, la gente honesta le ha dicho no al masismo (al Movimiento al Socialismo - MAS), pero también le han dicho no a los mismos de siempre y ahí está Tuto Quiroga, que es parte del pasado, pero quiere aprovechar la oportunidad para volver a robar a la patria”, expresó.

En su intervención, Lara recalcó que la dupla que integra con Paz Pereira se enfocará en “trabajar por el pueblo” sin recurrir a prácticas desleales. Además, lanzó advertencias sobre quienes, en su opinión, no deben retornar al poder.

Lara sostuvo que la última elección dejó claro el rechazo a “la vieja casta política de izquierda y de derecha” (captura de video)

“No van a volver los racistas al poder, no van a volver los vendepatrias al poder y no van a volver los asesinos al poder”, dijo.

Lara nació en la región central de Cochabamba pero reside en Santa Cruz, considerado el motor económico de Bolivia, donde vive con su esposa Diana Romero y sus cuatro hijos. Ganó notoriedad como “El Capitán” en redes sociales, en particular en TikTok, denunciando presuntos casos de corrupción dentro de la Policía.

En el año 2023 enfrentó una suspensión tras ser denunciado por una sargento que lo acusó de supuesto uso indebido de influencias, usurpación de funciones y obstrucción al ejercicio público, y un año después recibió la baja definitiva de la institución.

Estas elecciones marcan un cambio en la política boliviana, con los resultados preliminares apuntando al cierre de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), primero bajo Evo Morales y después con Luis Arce, quien entregará el mando presidencial el 8 de noviembre al ganador de la segunda vuelta.

