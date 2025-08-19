Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

El presidente salvadoreño Nayib Bukele. (AP Foto/Salvador Meléndez)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido las nuevas políticas impulsadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, para hacer uso de “medidas disciplinarias” contra los alumnos en un intento de “transformar la educación”.

“Para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”, ha afirmado en un mensaje difundido a través de redes sociales después de que Trigueros haya anunciado la puesta en marcha una serie de medidas para “fortalecer la disciplina y el orden” en las escuelas públicas.

Según el presidente, la ministra tiene la misión de “preparar a las futuras generaciones para hacer frente a los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad”.

La propia ministra ha apelado a la necesidad de establecer medidas específicas --como llevar uniforme, un corte de pelo adecuado y una higiene y presentación concretas--. En este sentido, ha instruido a los docentes y directores a “asumir su rol como modelos del orden y la disciplina”.

“La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes”, ha alertado.

El Frente Magisterial Salvadoreño, que aglutina a maestros del sector público, expresó su preocupación por el nombramiento de la capitana y doctora Karla Edith Trigueros como nueva ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador.

En su comunicado, la organización calificó el nombramiento como “aberrante” y advirtió acerca de una posible militarización de la educación pública salvadoreña.

“Es preocupante que la nueva ministra sea un agente militar”, dijeron en referencia a que la designación podría implicar una influencia desmedida de las Fuerzas Armadas en el ámbito educativo, según un posteo en redes sociales.

Karla Trigueros ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

En contraste con las críticas del sindicato magisterial, Unicef El Salvador publicó en su día en su web que Trigueros fue la “responsable de ejecutar el plan de logística para la recepción, conservación y distribución de las vacunas de la coivid-19” como asesora médica del Comando de Sanidad Militar.

Sin embargo, según los maestros, su nombramiento “es un golpe más que la ultraderecha bukelista está perpetrando contra el área de educación y que descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas”.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró este jueves como ministra de Educación a Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien permaneció en el cargo de manera interina desde febrero de 2022. Antes de él, el ministerio estuvo bajo la conducción de Carla Hananía de Varela, integrante del primer gabinete de Bukele en 2019.

“Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo”, publicó por su parte Nayib Bukele en X.

El mandatario explicó que “su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”.

Trigueros respondió en la misma red social que recibe “con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país”.

(Con información de EFE)