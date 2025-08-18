América Latina

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

El expresidente subrayó la importancia de los sufragios nulos y blancos, asegurando que juntos superan a los votos obtenidos por el primer lugar. Persiste la orden de captura en su contra

Guardar
El expresidente Evo Morales saluda
El expresidente Evo Morales saluda a sus partidarios después de votar en las elecciones en la Villa 14 de Septiembre, en la región del Chapare, Bolivia, el domingo 17 de agosto de 2025. (AP Foto/Jorge Saenz)

El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció este lunes los resultados de las elecciones generales, en las que los opositores Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga se enfrentarán en el balotaje, y dijo que es “un voto castigo a la traición”.

“Respeto los resultados, somos un movimiento político democrático, ayer hemos ido a votar y no a elegir (...) humildemente hay que reconocer los resultados”, dijo Morales (2006-2019) en declaraciones a la emisora cocalera Kawsachun Coca, las primeras desde que se confirmara el resultado preliminar de las elecciones generales de este domingo.

El exgobernante afirmó que “este resultado es un voto castigo a la traición a la corrupción”, refiriéndose a la candidatura del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, quien fue considerado su sucesor, y a la postulación de Eduardo del Castillo por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró por casi 30 años.

“Esto para las nuevas generaciones: si quieren hacer política, el que traiciona pierde y el que roba pierde”, dijo Morales sobre las candidaturas de Rodríguez y de Del Castillo.

Un hombre vota este domingo,
Un hombre vota este domingo, en la Escuela Villa 14 de Septiembre, municipio de Villa Tunari (Bolivia). EFE/Rodrigo Sura

Morales también dijo que los resultados que colocan en primer lugar al centrista Paz Pereira con más del 30%, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), son también un “voto castigo a la privatización (de las empresas del Estado) y a la persecución (política)”.

De esa forma aludió al exmandatario Quiroga (2001-022), segundo en la elección con casi el 27 % de los votos, al empresario Samuel Doria Medina de Libre que obtuvo la tercera colocación y al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que “concentraron su campaña en la captura de Evo”.

La Justicia boliviana mantiene vigente una orden de captura contra Morales en un caso por trata agravada de personas, por la supuesta relación que mantuvo con una menor con la que tuvo un hijo cuando era presidente en 2016, y que la Policía no ha conseguido ejecutar desde finales de 2024.

A causa de esto, el ex jefe de Estado no ha salido desde octubre del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, mientras permanece bajo custodia a cargo de cientos de sus leales.

Un trabajador electoral muestra una
Un trabajador electoral muestra una papeleta con una pegatina del expresidente boliviano Evo Morales, mientras cuenta los votos durante las elecciones generales para presidente y miembros del Congreso, en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Pilar Olivares

Morales y sus seguidores impulsaron el voto nulo en reclamo a su no habilitación como candidato debido a que no pudo conseguir un partido tras renunciar al MAS, aunque también una decisión constitucional estableció que el expresidente no podía postular a la presidencia tras haber gobernado Bolivia en tres ocasiones.

En ese sentido, destacó la cantidad de votos nulos y blancos que, según dijo, juntos llegan al segundo lugar de la votación y que si se tomara en cuenta la “abstención” superaría la votación que obtuvo Paz.

“Falta todavía, con el voto del campo va a seguir creciendo el voto nulo. El voto nulo está en tercer lugar, pero con el voto blanco están en segundo lugar, si sumamos el ausentismo, nulo y blanco está primero”, enfatizó.

Según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14% de votos válidos, tras computar el 95,41% de las actas.

Una mujer vota este domingo,
Una mujer vota este domingo, en un centro de votación en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

El exmandatario Quiroga, candidato de la Alianza Libre, recibió el 26,81% de los votos, por lo que se prevé una segunda vuelta entre ambos contendientes para el próximo 19 de octubre.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Evo MoralesBoliviaelecciones presidencialesresultados

Últimas Noticias

Prisión preventiva para un militar chileno arrestado con 11 kilos de marihuana

Otros dos uniformados quedaron con arresto domiciliario en Puerto Aysén

Prisión preventiva para un militar

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

La ex presidenta interina de Bolivia destacó que el Movimiento Al Socialismo perdiera en las elecciones de ayer. Dos candidatos de oposición irán al balotaje el 19 de octubre

Jeanine Añez: “El objetivo se

“Capitalismo para todos”: en qué consiste el plan de Rodrigo Paz, el inesperado ganador de la primera vuelta en Bolivia

El senador y abanderado de la Democracia Cristiana se posicionó como favorito inesperado tras superar al oficialismo y avanzar al balotaje, impulsando propuestas de descentralización, reforma económica y justicia

“Capitalismo para todos”: en qué

José Antonio Kast sigue al frente de la carrera presidencial chilena

El timonel republicano disputa palmo a palmo el primer lugar con la carta oficialista, Jeannette Jara, según dos encuestas

José Antonio Kast sigue al

La amistad con Cuba y Venezuela se vuelve en contra de Brasil

La crisis con Trump por los médicos de La Habana, los aranceles relámpago de Maduro y las deudas acumuladas muestran los riesgos para el gigante latinoamericano

La amistad con Cuba y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así afecta un cambio de

Así afecta un cambio de vivienda a los gatos: “Son especialmente sensibles”

⁠Resultados UNI 2025-II: LINK oficial con la lista de ingresantes del examen de admisión

Qué provincias renuevan senadores nacionales en las elecciones 2025

Resultados El Dorado Mañana: los números ganadores del último sorteo, por si te lo perdiste

El Mayo se declarará culpable en su próxima audiencia, nuevos documentos revelan el destino del ex líder del Cártel de Sinaloa

INFOBAE AMÉRICA
Albares traslada a Ucrania el

Albares traslada a Ucrania el apoyo de España a su integración en la UE, poco antes de la reunión entre Trump y Zelenski

Los líderes de la UE se reúnen mañana para tratar la cita de Washington con Trump y Zelenski

La Justicia de Bosnia ratifica la destitución del líder serbobosnio Milorad Dodik

Ernesto Sevilla ('Sin cobertura'), sobre la dependencia tecnológica y el uso de la IA en el cine: "Acojona un poco"

Desarrollan un anticuerpo monoclonal con potencial para detener la sepsis y otras afecciones inflamatorias

ENTRETENIMIENTO

La selfie de Jennifer Aniston

La selfie de Jennifer Aniston y Courteney Cox que reafirmó su larga amistad nacida en “Friends”

Adam Scott reveló el momento trascendental de su carrera: “Fue un golpe duro, llegué a pensar en dejar la actuación”

Dianna Agron abordó la maldición de ‘Glee’ al recordar a Cory Monteith: “No tenía una sola gota de egoísmo”

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

Gal Gadot atribuyó el fracaso en taquilla de ‘Blancanieves’ al conflicto entre Israel y Palestina