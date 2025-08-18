América Latina

Elecciones en Bolivia: cinco claves para entender el fin de la hegemonía del MAS y el ascenso de Rodrigo Paz

El país se encamina a una segunda vuelta que obligará a un reacomodo de fuerzas, mientras crece la expectativa sobre cómo afrontar la crisis de divisas y el desmantelamiento de los subsidios

Por Gonzalo Torrico

Guardar
Los candidatos opositores a la
Los candidatos opositores a la Presidencia de Bolivia Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, quienes disputarán la primera segunda vuelta electoral en la historia del país (EFE/ Luis Gandarillas / Gabriel Márquez)

La primera vuelta presidencial en Bolivia marca el fin de una era. La izquierda dejará el poder después de 20 años y dos candidatos de derecha se disputarán la presidencia en un balotaje, mientras se avecina un cambio de modelo económico.

Aquí las claves de una elección que promete cambiar el rumbo de este país de 11,3 millones de habitantes:

La sorpresa

Rodrigo Paz pateó el tablero electoral. Ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta, pero el senador del Partido Demócrata Cristiano, de 57 años, no solo disputará el balotaje el 19 de octubre, sino que parte en primera posición.

Obtuvo la mayor votación (32,1%), por delante del ex presidente Jorge Quiroga (26,8).

Rodrigo Paz pateó el tablero
Rodrigo Paz pateó el tablero electoral. Ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta (REUTERS/Pilar Olivares)

Dentro del deseo generalizado de cambio, su propuesta de centroderecha es vista como la más moderada.

No representa al gran empresariado, ni al liberal aguerrido. Él representa al ciudadano común”, dijo el sociólogo y analista Renzo Abruzzese al canal Red Uno.

Lejos de ser un outsider, Paz tiene un amplio recorrido como político, ya que fue edil, alcalde y senador de Tarija. Su propuesta de un “capitalismo para todos” caló hondo entre el electorado desencantado de la izquierda.

Se hundió la izquierda

La falta de decisiones del gobierno para resolver la crisis económica derivada de la escasez de divisas “terminó cansando” a una población que en julio ya padecía una inflación interanual del 24,8%, explica a AFP el politólogo Daniel Valverde.

El gobierno de Luis Arce agotó sus reservas de dólares para insistir en una política de subsidios a los combustibles.

Bolivian presidential candidate Jorge "Tuto"
Bolivian presidential candidate Jorge "Tuto" Quiroga of the conservative Alianza Libre coalition reacts, as official results show him in second place in Sunday's presidential race, in La Paz, Bolivia, August 17, 2025. REUTERS/Claudia Morales

La larga pelea entre Evo Morales y Luis Arce por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) colapsó además la capacidad de organización del partido de cara a las elecciones.

Al término de la primera vuelta, la izquierda se quedó sin opción. Eduardo del Castillo, candidato del MAS, alcanzó apenas un 3,1% de los sufragios. Y el presidente del senado, Andrónico Rodríguez, un 8,2%.

Según el internacionalista Gustavo Flores-Macías, “debe haber mucha introspección” dentro de la izquierda para evaluar “el daño terrible que le hicieron a sus posibilidades de triunfo, pero también el desempeño del gobierno de Arce”.

Derechas enfrentadas

Paz y Quiroga comparten varias propuestas, como la eliminación de los subsidios a los combustibles y reducciones de impuestos, y anuncian una ruptura con el sistema de corte estatal que impuso el MAS bajo la guía de Morales.

Pero el estilo de sus campañas ha sido distinto. Paz fue un candidato que “en debates y entrevistas no gastó tiempo y saliva en denigrar, insultar o subestimar a nadie”, afirma Valverde.

Al término de la primera
Al término de la primera vuelta, la izquierda se quedó sin opción. Eduardo del Castillo, candidato del MAS, alcanzó apenas un 3,1% de los sufragios. Y el presidente del senado, Andrónico Rodríguez, un 8,2% (EFE/Jorge Abrego)

Quiroga tuvo varios desencuentros con otros postulantes, especialmente con el millonario Samuel Doria Medina, que las encuestas mostraban entonces como su rival directo.

Cualquiera que sea el ganador deberá lidiar con un congreso de derecha, pero sin bancadas mayoritarias. “Habrá una fragmentación que le dificultará las cosas al presidente entrante”, advierte Flores-Macías, investigador de la Universidad de Cornell de Nueva York.

El costo del cambio

El principal reto del próximo presidente será cumplir los recortes de gastos que ofreció, pues la población ya está habituada a recibir subsidios, bonos y programas asistenciales.

“Es muy fácil prometer que se van a eliminar los subsidios, que se van a arreglar las cosas (...), pero lo difícil para cualquiera de los dos candidatos sería cómo hacerlo sin que se afecte de forma tan directa a la población”, dice Flores-Macías.

El especialista espera que las ganas de cambio en las calles otorguen una luna de miel al nuevo gobernante, para que aplique medidas de austeridad paulatinas que abran las puertas para las más drásticas.

(AFP)

Temas Relacionados

Elecciones Bolivia 2025Rodrigo PazJorge QuirogaPartido Demócrata CristianoLuis ArceEvo MoralesÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Jorge “Tuto” Quiroga, el ex mandatario conservador que plantea un “cambio radical” en Bolivia y un recorte drástico del gasto público

El candidato de la alianza Libertad y Democracia pasó a la segunda vuelta frente a Rodrigo Paz Pereira con una propuesta que incluye digitalización del Estado, reformas judiciales y apertura comercial

Jorge “Tuto” Quiroga, el ex

Rodrigo Paz, la sorpresa electoral en Bolivia que promete “capitalismo para todos” y desafía 20 años de hegemonía del MAS

Nacido en el exilio durante las dictaduras militares, el candidato de 57 años forjó su trayectoria política en Tarija como diputado, alcalde y senador. Su programa de gobierno incluye créditos accesibles, reducción de impuestos y un modelo económico orientado a la producción nacional

Rodrigo Paz, la sorpresa electoral

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”

El candidato del Partido Demócrata Cristiano encabezó la primera vuelta con 32,1% de los votos y disputará el balotaje frente al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, tras convertirse en la sorpresa electoral al desplazar al MAS y dejar fuera de carrera a Samuel Doria Medina

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia

Tras la contundente derrota del MAS, Jorge “Tuto” Quiroga afirmó que “una larga noche de dos décadas” terminó en Bolivia

El candidato de Libre, que buscará la presidencia en el balotaje, afirmó que este domingo en las elecciones “ganó la democracia” en el país

Tras la contundente derrota del

Bolivia se encamina a una nueva era

La derecha boliviana alcanzó casi el 80% de los votos, tras 20 años de hegemonía del MAS. Rodrigo Paz ganó la primera vuelta de las elecciones y definirá la presidencia con Jorge “Tuto” Quiroga. Samuel Doria Medina quedó en tercer lugar

Bolivia se encamina a una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así quedaron las listas de

Así quedaron las listas de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones nacionales 2025

El Supremo reduce la condena de un cabo de la UME por acosar sexualmente a una subordinada a cinco años de cárcel y le permite mantener su empleo

Un psicólogo explica el “problema del limón”, un método para evitar las discusiones en pareja: “Si nos hubiésemos comunicado mejor, los dos hubiésemos tenido el 100%”

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 18 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Podemos pide al Gobierno que

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares

El delantero del Sevilla Rafa Mir llega cedido al Elche

Rusia afirma que también necesita garantías de seguridad "eficientes" en un potencial acuerdo de paz con Kiev

Al menos 300 muertos y más de 150 heridos por las lluvias monzónicas en el norte de Pakistán

ENTRETENIMIENTO

El ex marido de Britney

El ex marido de Britney Spears criticó a Kevin Federline por exponer a la cantante en su nuevo libro

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a la enfermedad que padece

La directora de “Otro viernes de locos” se refirió a la posibilidad de una tercera entrega de la película

La historia desconocida de Matt Damon sobre cómo rescató a un gato de la selva y lo ayudó a superar el cáncer

Kathryn Hahn celebra su regreso a la comedia con una nominación al Emmy y nuevos desafíos en su carrera