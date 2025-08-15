América Latina

Luis Lacalle Pou sorprendió con un video en el que aparece surfeando en El Salvador

El ex presidente uruguayo fue captado maniobrando olas en El Sunzal, generando repercusión en redes sociales que destacaron su habilidad y pasión por el surf fuera del ámbito político

Por Newsroom Infobae

Guardar
Lacalle Pou surfeando en El Salvador

El ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou fue captado surfeando en El Sunzal, El Salvador. En un video que se dio a conocer en las últimas horas, se puede ver al ex mandatario desarrollando con gran habilidad en las playas del país centroamericano.

Se lo pasó increíble el ex presidente de Uruguay surfeando en El Salvador”, celebró el autor del video que captó a Luis Lacalle Pou deslizándose sobre una larga derecha (ola) en la playa de El Sunzal.

La escena, difundida en redes sociales muestra la destreza del ex mandatario en el deporte acuático. Las imágenes, tomadas por un dron, captaron a Lacalle Pou maniobrando con una tabla Slater Designs, luciendo un gorro y una camiseta con la fotografía del departamento uruguayo de Rocha.

Lacalle Pou surfeando en El
Lacalle Pou surfeando en El Salvador

La presencia del ex presidente uruguayo en El Salvador no pasó inadvertida para la comunidad del surf. Según la revista DUKE, especializada en dicho deporte, el video lo muestra “realizando curvas y llegando hasta la orilla con una ola”, en una jornada con poca concurrencia en el mar. El registro visual, que circuló ampliamente en redes sociales, fue acompañado por la frase: “Se lo pasó increíble ex presidente de Uruguay surfeando en El Salvador”, destacando el entusiasmo del propio filmmaker.

La relación de Lacalle Pou con el surf se remonta a su infancia. En los años 80, comenzó a practicar este deporte en Florianópolis (al sur de Brasil) y luego continuó en La Barra de Maldonado (Uruguay).

Lacalle Pou con una tabla
Lacalle Pou con una tabla Slater Designs, luciendo un gorro y una camiseta con la fotografía del departamento uruguayo de Rocha

Tras graduarse de abogado en 1998, eligió celebrar con un viaje de surf por Hawái, California y Costa Rica. En junio de 2020, ya como presidente, se animó a surfear en Maldonado. En diálogo con DUKE, confesó: “Me dolía hasta el apellido y estaba lento como una tortuga, pero bueno, me saqué las ganas”.

El seguimiento de su actividad deportiva no es menor en el contexto institucional uruguayo. En los primeros seis meses tras dejar la presidencia, los ex mandatarios deben solicitar permiso parlamentario para salir del país. El diario uruguayo El Observador señaló que no está claro si el viaje a El Salvador corresponde a alguna de las 11 salidas autorizadas por el Parlamento.

El ex presidente uruguayo viajó
El ex presidente uruguayo viajó al país centroamericano para disfrutar de una de sus principales pasiones fuera de la política

La promesa de Lacalle Pou de surfear durante su mandato fue recogida por DUKE, que recordó su declaración: tras asumir, aseguró que no dejaría de practicar su pasión. Ahora, las imágenes recientes sugieren que surfea “con más consistencia”, consolidando una faceta personal que trasciende su paso por la política.

Temas Relacionados

Luis Lacalle PouSurfEl SalvadorDUKEEl ObservadorRochaEl SunzalSlater DesignsInstagramMaldonado

Últimas Noticias

Por primera vez, el camarón desplazó al petróleo como principal exportación de Ecuador

El repunte se apoyó en mayores volúmenes, mejores precios y una creciente diversificación de mercados, según el Banco Central del Ecuador

Por primera vez, el camarón

El juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre

La sentencia de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el ex mandatario de Brasil por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva

El juicio por golpismo contra

Cayó en Chile una megabanda dedicada a la trata de personas

La mayoría de sus integrantes son extranjeros. En total, 22 personas fueron detenidas y se incautaron más de USD 500 mil en bienes ilícitos

Cayó en Chile una megabanda

Bolivia investiga al presidente de YPFB por presunta corrupción en la compra de combustible

A raíz de un informe legislativo, Armin Dorgathen y otros funcionarios son investigados por uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito en un caso que implica a la empresa Botrading

Bolivia investiga al presidente de

Caso Ronald Ojeda: el gobierno chileno y la policía sostienen la tesis de asesinato político

La madrugada de este jueves fue detenido el “Gordo Alex“, señalado como uno de los autores materiales de su secuestro y crimen

Caso Ronald Ojeda: el gobierno
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según la UIA, la industria

Según la UIA, la industria creció 2,8% en julio y la actividad se frenaría por la suba de tasas de interés

Resultados Progol Media Semana 15 de agosto 2025 sorteo 756

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 hoy 15 de agosto: conoce todos los detalles para participar

Hoy no Circula Sabatino: evita multas este 16 de agosto

En video quedó captura de hombre que tenía como mascota una boa constrictor, en Medellín: la alimentaba con conejos vivos

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército israelí anuncia la

El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques en la brigada de Hamás en Rafá

El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo

Chevi Guzmán conquista su quinto oro en Chengdú y la plata de María Varo eleva a 20 las medallas de España

Trump pide a Lukashenko que libere a más de 1.300 presos políticos antes de la cumbre con Putin

Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia

ENTRETENIMIENTO

“En el barro”: ¿La serie

“En el barro”: ¿La serie está inspirada en una historia real?

Mueren los youtubers de Toyota World Runners tras accidente en las montañas de Canadá

“Thunderbolts” llega a streaming: ¿cuándo estará disponible en Disney Plus?

El adiós de And Just Like That... y la filosofía de Sarah Jessica Parker sobre la voz de los fans

El nieto de Jack Nicholson enfrenta orden judicial tras acusación de agresión