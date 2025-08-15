Luis Lacalle Pou sorprendió con un video en el que aparece surfeando en El Salvador

Lacalle Pou surfeando en El Salvador

El ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou fue captado surfeando en El Sunzal, El Salvador. En un video que se dio a conocer en las últimas horas, se puede ver al ex mandatario desarrollando con gran habilidad en las playas del país centroamericano.

“Se lo pasó increíble el ex presidente de Uruguay surfeando en El Salvador”, celebró el autor del video que captó a Luis Lacalle Pou deslizándose sobre una larga derecha (ola) en la playa de El Sunzal.

La escena, difundida en redes sociales muestra la destreza del ex mandatario en el deporte acuático. Las imágenes, tomadas por un dron, captaron a Lacalle Pou maniobrando con una tabla Slater Designs, luciendo un gorro y una camiseta con la fotografía del departamento uruguayo de Rocha.

Lacalle Pou surfeando en El Salvador

La presencia del ex presidente uruguayo en El Salvador no pasó inadvertida para la comunidad del surf. Según la revista DUKE, especializada en dicho deporte, el video lo muestra “realizando curvas y llegando hasta la orilla con una ola”, en una jornada con poca concurrencia en el mar. El registro visual, que circuló ampliamente en redes sociales, fue acompañado por la frase: “Se lo pasó increíble ex presidente de Uruguay surfeando en El Salvador”, destacando el entusiasmo del propio filmmaker.

La relación de Lacalle Pou con el surf se remonta a su infancia. En los años 80, comenzó a practicar este deporte en Florianópolis (al sur de Brasil) y luego continuó en La Barra de Maldonado (Uruguay).

Lacalle Pou con una tabla Slater Designs, luciendo un gorro y una camiseta con la fotografía del departamento uruguayo de Rocha

Tras graduarse de abogado en 1998, eligió celebrar con un viaje de surf por Hawái, California y Costa Rica. En junio de 2020, ya como presidente, se animó a surfear en Maldonado. En diálogo con DUKE, confesó: “Me dolía hasta el apellido y estaba lento como una tortuga, pero bueno, me saqué las ganas”.

El seguimiento de su actividad deportiva no es menor en el contexto institucional uruguayo. En los primeros seis meses tras dejar la presidencia, los ex mandatarios deben solicitar permiso parlamentario para salir del país. El diario uruguayo El Observador señaló que no está claro si el viaje a El Salvador corresponde a alguna de las 11 salidas autorizadas por el Parlamento.

El ex presidente uruguayo viajó al país centroamericano para disfrutar de una de sus principales pasiones fuera de la política

La promesa de Lacalle Pou de surfear durante su mandato fue recogida por DUKE, que recordó su declaración: tras asumir, aseguró que no dejaría de practicar su pasión. Ahora, las imágenes recientes sugieren que surfea “con más consistencia”, consolidando una faceta personal que trasciende su paso por la política.