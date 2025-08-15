Edmundo González Urrutia: “Voy a dar todo lo que tengo para lograr un cambio en Venezuela”

El principal referente opositor prometió entregar todos sus recursos personales para facilitar un cambio político en su país (Cuenta personal de X de Edmundo González Urrutia)

Edmundo González Urrutia, principal referente electoral opositor de Venezuela, reafirmó este jueves, a través de su cuenta oficial en la red social X, el compromiso de la dirigencia para buscar una transición política en el país.

Prometió “dar todo lo que tenga como herramientas y como estímulos para lograr un cambio en Venezuela”, mensaje que envió con determinación ante sus seguidores y bajo la premisa de que la nación enfrenta la dictadura prolongada bajo el liderazgo de Nicolás Maduro.

El ascenso de un exembajador como figura clave

Edmundo González Urrutia, exdiplomático y figura central junto con la exdiputada María Corina Machado, se consolidó en los últimos años como una de las voces más influyentes del movimiento opositor.

Amenazado por el oficialismo, se vio obligado a dejar su lugar de origen y continuar su lucha desde el exterior (Europa Press)

Permanece exiliado en España desde hace casi un año, tras recibir amenazas en Venezuela. Desde el exterior, González Urrutia sostiene campañas y mantiene contactos activos, asegurando que la distancia no ha debilitado su papel dentro de la “lucha por la libertad”.

“Salir de Venezuela no fue una elección, sino una necesidad tras haber recibido amenazas”, señaló González Urrutia, recientemente en el video en su cuenta de X.

Por otro lado, destacó la importancia de la acción internacional coordinada, indicando que realiza gestiones junto a equipos y aliados fuera del país. “Yo se lo dije a María Corina: yo voy a hacer afuera con mayor libertad lo que hacía en Venezuela. Y eso es mejor para la causa”, subrayó el exembajador, convencido de que su presencia en el exterior le permite sumar apoyos globales.

El compromiso, según sus palabras, consiste en mantener la lucha activa y conectar voluntades para acercar la libertad a Venezuela.

Recalcó que la presión internacional y la articulación con aliados son clave para alcanzar la libertad nacional (EFE)

Red mundial de aliados y respaldo internacional

Uno de los ejes del mensaje opositor reside en fortalecer la alianza con gobiernos extranjeros. González Urrutia detalló su agenda diplomática: “A todos los gobiernos con quienes hemos hablado, que no han sido pocos, yo tengo una bitácora… han hecho mis colaboradores de más de sesenta horas de vuelo a países visitados”, precisó. En esos encuentros, la oposición incorporó aliados internacionales estratégicos.

De acuerdo con EFE, entre los gobiernos que han apoyado al sector opositor destaca el de Estados Unidos, que reconoce a González Urrutia como “presidente legítimo”, en contraste con la reelección de Nicolás Maduro.

Edmundo González Urrutia se reunió con el Presidente de la Cámara de Representantes de EEUU y con el senador de Florida en enero del 2025

Por otro lado, González Urrutia reiteró el objetivo de la oposición: desplazar a Maduro a través de presión local combinada con apoyo extranjero. “Un sistema como este no se sostiene con un país en contra. Este es un régimen que no cree en las reglas de la democracia. Está más aislado”, sostuvo el dirigente, remarcando el aislamiento creciente del gobierno chavista.

Llamado a la comunidad internacional y apoyo de Estados Unidos

Según detalla la agencia EFE, diversos referentes opositores, incluyendo María Corina Machado, han instado a las naciones democráticas a sumarse a la presión internacional para el retorno institucional en Venezuela. Machado agradeció específicamente al gobierno de Estados Unidos y a la gestión de Donald Trump por “acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista”, en referencia a las acusaciones de Washington contra la dictadura de Maduro.

El respaldo estadounidense se evidenció nuevamente con el anuncio del aumento de la recompensa por información sobre Nicolás Maduro, que pasó de USD 25 millones a USD 50 millones. EFE reportó que Washington acusa a Maduro de presuntamente liderar una organización vinculada al narcotráfico y lo considera jefe de una estructura terrorista.

La meta: mantener viva la esperanza de cambio

Por ahora, González Urrutia reafirmó que la oposición seguirá activa “dentro y fuera del país”, y aseguró que están decididos a dar todo en esa cruzada. El objetivo inmediato es movilizar apoyos y sostener la esperanza de transformación política, incluso en medio del exilio y bajo condiciones adversas impuestas por la dictadura de Maduro.