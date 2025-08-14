América Latina

El gobierno de Boric criticó a José Antonio Kast por decir que el Congreso “no es relevante”

“Fue diputado 16 años sin hacer nada”, fustigó la vocera, Camila Vallejos

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Vallejos recordó que la bancada republicana "se ha opuesto sistemáticamente a reformas tan importantes como las 40 horas, el salario mínimo y el aumento de la PGU", a saber, la Pensión Garantizada Universal para los adultos mayores mas pobres.

Continúan los coletazos tras los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast (PR), quien el martes pasado aseguró en un seminario que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”. El republicano sostuvo que están “haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado”, asunto que no cayó nada bien en su mismo sector y el oficialismo, desde donde arreciaron las críticas.

Este miércoles, desde el Gobierno de Gabriel Boric cuestionaron al postulante que disputa palmo a palmo la carrera presidencial que finaliza en noviembre próximo junto a la carta oficialista, Jeannette Jara (PC).

En entrevista con CNN Chile, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “no nos sorprende que José Antonio Kast desprecie la labor del Congreso, porque estuvo 16 años siendo diputado sin hacer nada muy relevante para el país”.

“Si uno ve la acción concreta que ha tenido su bancada republicana en el Congreso, es que se ha opuesto sistemáticamente a reformas tan importantes como las 40 horas o el salario mínimo, el aumento de la PGU. O sea, cosas que son relevantes para la ciudadanía (...) Si fuera por la bancada republicana, no tendríamos ninguna de esas cosas siendo realidad hoy día”, dijo taxativa.

En la misma línea, Vallejos sostuvo que “una cosa es el Parlamento como institución, y otra cosa son las personas que van a hacer de la labor parlamentaria algo irrelevante para las personas“.

“16 años con dieta parlamentaria, con recursos de todos los chilenos (...) financió su presencia en el Parlamento sin muchas acciones relevantes, y hoy día, la bancada de diputados con las cuales muchas veces lo hemos llamado al diálogo, a los republicanos, para avanzar en cosas relevantes para el país, ellos se han opuesto y han rechazado estas reformas sistemáticamente”, complementó la autoridad.

“Entonces, no es sorpresivo, porque uno hace la acción parlamentaria irrelevante cuando, o no trabajas estando en el Parlamento, o rechazas todo, o tratas de obstaculizar todo“, indicó Vallejos, quien rubricó sus dichos señalando que las palabras de Kast dejan meridianamente claro “cuál es su forma de hacer política“.

Kast apareció en una foto
Kast apareció en una foto junto al líder de una banda que robaba cobre y tuvo que salir a dar explicaciones.

Kast desdeña invitación del Congreso

No ha sido una buena semana para el líder republicano, quien este miércoles desestimó una invitación de la comisión constituida en el Congreso para investigar el ingente robo de cables en el país. Ello, luego de que Kast apareciera en una foto junto a Francisco San Martín, líder de una banda de ladrones dedicada precisamente a dichos menesteres, con tentáculos en varias regiones del país.

El lunes pasado, Kast señaló en entrevista con Radio Bío Bío que no conocía a San Martín y que “cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes, y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”, se defendió

Tocante a la invitación a la comisión, hecha por el diputado Daniel Manouchehri (PS), la carta presidencial dela “nueva derecha” chilena aclaró que una cosa es “ser citado y la otra ser invitado, y cuando corresponda, les presentaremos todos los antecedentes que ellos soliciten respecto de lo que están planteando en esa ‘comisión investigadora’ que tiene más bien, a mi juicio, un fin político”, remató.

