La Organización Demócrata Cristiana Americana suspendió a la DC chilena por respaldar a Jeannette Jara

El presidente interino de la DC chilena, senador Francisco Huenchumilla, al momento de entregarle su aval a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Este fin de semana la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) informó que suspendió temporalmente a la Democracia Cristiana (DC) chilena, luego de que dicha colectividad decidiera apoyar la candidatura de la carta oficialista, la militante comunista Jeannette Jara, en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

“La decisión del Partido Demócrata Cristiano de Chile (PDC) de respaldar la candidatura presidencial del Partido Comunista de Chile representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización”, señalaron mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo al ente que agrupa a la falange en la región, “el Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, respaldo que no solo contradice “el legado histórico del Humanismo Cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la ODCA como defensora de la democracia y los valores republicanos”, argumentaron.

Desde el ente sostuvieron además que sus valores fundacionales se basan “en los principios del Humanismo Cristiano, que exigen el respeto absoluto a la democracia, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo”, asunto que iría en la dirección contraria a los postulados del Partido Comunista.

“Durante décadas, la ODCA ha sido referente de coherencia ética y política en América Latina y El Caribe, defendiendo el Estado de derecho frente a regímenes y actores que han violentado sistemáticamente las libertades ciudadanas”, remataron.

Desde la bancada de diputados falangista calificaron la decisión como "indecorosa".

La respuesta de la DC

La resolución de la ODCA no dejó indiferente a sus socios chilenos y en un punto de prensa, la bancada de diputados la calificó derechamente de “indecorosa”.

“Lamentamos la decisión de la ODCA. No corresponde a una organización que, si bien podemos coincidir en diversas ideas, tome decisiones contra la política nacional”, señaló su presidente, Héctor Barría.

El legislador aseguró que se trata de una intervención “bastante indecorosa, mas aún cuando la DC en Chile tiene ciertas particularidades que la han diferenciado de otras DC en Latinoamérica y en el mundo”.

En la misma línea, el senador Iván Flores, manifestó que “la Democracia Cristiana ha venido perdiendo el rumbo hace mucho rato (...) Hemos pasado a ser una gelatina sin sabor, sin color y con mucha agua, de tal manera que sacándole el envase nos diluimos. Y eso la ciudadanía lo percibe”.

Finalmente, el domingo, en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el diputado Eric Aedo, uno de los primeros en transparentar su apoyo a Jara, retrucó que “habría que preguntarle a la ODCA qué pretende en segunda vuelta. Si la segunda vuelta es, por ejemplo, entre Jeannette Jara y el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, la ODCA, fiel a sus principios, ¿va a apoyar a la ultraderecha? Es una respuesta que ellos tienen que dar”.

Aedo aseguró que “no nos vamos a dejar amedrentar” y defendió la plena autonomía de la DC chilena.

“¿Qué pretende la ODCA? La Democracia Cristiana chilena está construyendo una alianza política para poner un cordón sanitario al avance de la ultraderecha; eso es lo que estamos haciendo”, manifestó.

Al cierre, recordó que la DC chilena se ubica a la centroizquierda del espectro político desde más de tres décadas y remató tajante: “no vamos a votar por un gobierno de ultraderecha. Si la ODCA piensa algo distinto, que lo diga con claridad”.