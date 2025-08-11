Brasil en el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania: Putin llamó a Lula mientras Kiev sigue sin nombrar embajador en Brasilia

El presidente ruso, Vladimir Putin, saluda al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Alexei Nikolsky/Agencia anfitriona RIA Novosti/Distribuido vía REUTERS

Mientras el mundo espera con gran expectación la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, con la esperanza de un posible acuerdo de paz en Ucrania, en Brasil la dicotomía Rusia/Ucrania está más viva que nunca, no sin problemas.

Los que parecen pagar las consecuencias son sobre todo los ciudadanos brasileños, castigados por los aranceles de Washington, que ha querido golpear sobre todo al eje de los BRICS, del que Rusia es miembro fundador, y por una política exterior y comercial con la que muchos dicen no identificarse.

Según una encuesta de PoderData publicada a finales de julio, el 59% de los brasileños cree que se deben estrechar más los lazos comerciales con Estados Unidos que con China. En un editorial titulado “Los BRICS son un espejismo”, el diario O Estado de São Paulo escribe que “la reciente expansión de los BRICS, patrocinada por China y Rusia con la complacencia de Lula, ha diluido la influencia brasileña y reforzado el carácter autoritario del club.

En la práctica, desempeñamos el papel de testaferros para causas externas. (…) En lugar de abrir el camino a negociaciones directas con Washington, Lula ha preferido comprometerse con un grupo incapaz de ofrecer respuestas concretas.

Esta elección tiene menos que ver con el pragmatismo y más con la esclerótica ‘doctrina Amorim’, inspirada por el ministro de Asuntos Exteriores de facto Celso Amorim: “El antiamericanismo como principio, el acercamiento automático a China y Rusia como medio y, como fin, la convicción de que existe un ‘Sur del mundo’ cohesionado que espera con impaciencia el liderazgo de Lula”, reza el texto.

Antes de su reunión con Trump, Putin llamó a Lula el sábado. En la conversación telefónica, que duró unos cuarenta minutos, el ruso agradeció “el compromiso y el interés de Brasil” en la búsqueda de la paz para el conflicto en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablando por teléfono, en Moscú, Rusia. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS

Lula reiteró que su país “siempre ha apoyado el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica” y reafirmó la disposición de su Gobierno a contribuir “con todo lo necesario, incluso en el marco del Grupo de Amigos de la Paz”, iniciativa lanzada conjuntamente con China. Según el comunicado de la presidencia brasileña, Lula y Putin también discutieron el actual “escenario político y económico internacional”, además de la cooperación, bilateral y multilateral, dentro de los BRICS.

Los dos presidentes confirmaron además su intención de organizar antes de finales de este año la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación Brasil-Rusia, la mesa política y económica más importante entre ambos países. El Kremlin también ha subrayado la voluntad común de “reforzar la asociación estratégica” y la colaboración en el marco de los BRICS.

Quién sabe si en la conversación telefónica del sábado Lula y Putin también hablaron del caso de Sergey Vladimirovich Cherkasov, detenido en abril de 2022 en San Pablo por la Policía Federal.

A finales de julio, según el sitio web de noticias Metrópoles, la fiscalía brasileña concluyó la investigación sosteniendo que no se trata de un espía y, por lo tanto, investiga su presunta participación en delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal.

El ruso había sido acusado de espionaje tras introducirse en la Corte Penal Internacional de La Haya utilizando la falsa identidad brasileña de Victor Muller Ferreira. Expulsado de los Países Bajos a Brasil en 2022, su detención desencadenó una batalla diplomática entre Estados Unidos y Rusia.

Ambos países solicitaron su extradición. Rusia lo acusa de tráfico de drogas, según el sitio web Bellingcat, una estrategia habitual cuando quiere sacar de su país a uno de sus espías, mientras que Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, ya que también se infiltró en una universidad estadounidense y en Irlanda.Según la fiscalía brasileña, el ruso recibió 89.600 reales (16.495 dólares) entre enero de 2021 y julio de 2022 en una sucursal bancaria de Leblon, en Río de Janeiro.

Vista general del exterior de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. (AP Foto/Omar Havana)

Las imágenes obtenidas por los investigadores demostraron que los valores fueron depositados por funcionarios del consulado ruso en Río. La investigación también reveló que un empresario carioca realizaba depósitos a petición de los diplomáticos de Moscú, recibiendo mil dólares por cada transacción. Sobre esta base, la fiscalía federal brasileña ha solicitado ahora que el caso Cherkasov pase de la jurisdicción de San Pablo a la de Río de Janeiro.

Si Cherkasov fuera extraditado a Rusia en las próximas semanas, podría agravarse la crisis diplomática con Washington, que ya ha amenazado con sanciones secundarias a los países que comercian con Moscú, como Brasil, que compra petróleo y más del 30% de los fertilizantes que importa.

Por ello, el sector agroalimentario del gigante latinoamericano está en estado de alerta y, según el diario Folha de Sao Paulo, habría avisado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Itamaraty. Recordemos que la relación con Rusia está en crecimiento. En el primer semestre de 2025, Brasil importó 5,71 millones de toneladas de fertilizantes rusos por un valor de 1.980 millones de dólares, con previsiones de más de 12 millones de toneladas para finales de año, cerca del récord de 2024 (12,5 millones). La tendencia está en fuerte aumento con respecto a 2015, cuando las importaciones fueron de 3,7 millones de toneladas.

En cuanto al petróleo, en 2024 Brasil se convirtió en el segundo mayor importador de Rusia, con la compra de unos siete millones de toneladas por un valor aproximado de 38.000 millones de reales (cerca de 7.000 millones de dólares).

Antes del conflicto, Estados Unidos era el principal proveedor, pero tras las sanciones occidentales impuestas a Moscú en 2022, muchas empresas brasileñas se decantaron por el diésel ruso, atraídas por descuentos de hasta 0,15 reales por litro (2,8 centavos de dólar).

La dependencia se acentuó con el fin de la política de Paridad de Precios de Importación (PPI) de Petrobras, introducida por Lula en mayo de 2023, que mantuvo los precios internos más bajos e impulsó a los importadores privados a buscar combustible en el extranjero a precios aún más bajos, en particular de Rusia.

El efecto ha sido un aumento de las importaciones: de 95 millones de dólares en 2022 a 4.500 millones de dólares en 2023. Actualmente, entre el 40% y el 65% del petróleo importado en Brasil es de origen ruso.

Según los analistas, esta estrategia ha creado vulnerabilidades externas: los rusos están reduciendo progresivamente los descuentos y las sanciones secundarias de Estados Unidos podrían interrumpir repentinamente los suministros.

Las sanciones secundarias también podrían tener un efecto en cadena en Brasil, es decir, limitaciones al acceso al sistema financiero internacional, bloqueo del crédito, suspensión de contratos, aumento del riesgo legal para las empresas brasileñas y posibles barreras técnicas o reglamentarias.

Una vista de dron muestra un barco y contenedores en el Puerto de Santos, en Santos, Brasil. REUTERS/Amanda Perobelli

Poco antes de la amenaza de sanciones estadounidenses, el sector pesquero brasileño, duramente afectado por los aranceles del 50% de la administración Trump, también intentó abrir nuevos mercados en Rusia para compensar las pérdidas.

En la segunda quincena de julio de 2025, el Gobierno brasileño envió a las autoridades sanitarias rusas la documentación de 15 plantas interesadas en exportar a Rusia. Las empresas candidatas proceden principalmente del noreste, pero también de los estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Pará.

La decisión final corresponde ahora a Rusia, que a su vez ha solicitado la autorización de sus propias plantas para vender pescado en Brasil, con vistas a la reciprocidad comercial.

En cuanto a Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky ha decidido no nombrar un nuevo embajador en Brasil, tras la marcha, en junio, de Andrii Melnyk, ahora en la ONU.

La decisión refleja el descontento de Kiev con algunas posiciones de Lula, consideradas favorables a Rusia. Las tensiones aumentaron tras la visita de Lula a Moscú en mayo, con motivo de las celebraciones del 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y después de que Ucrania rechazara al menos dos intentos de conversación telefónica con el líder brasileño. Kiev percibió el intento de acercamiento de Lula como un gesto “cínico” para enmascarar una mayor apertura hacia Putin.

Y mientras crece la tensión entre Kiev y Brasilia, el flujo de brasileños que se han alistado para luchar contra Moscú en la Legión Internacional Ucraniana, que reúne a mercenarios extranjeros con el objetivo de obtener altas ganancias, parece haber llegado a un punto muerto. De hecho, muchos se quejan de la diferencia entre los contratos propuestos y la realidad que se han encontrado en Ucrania.

Es el caso, por ejemplo, de Magdiel Bastos, un hombre de 35 años de Imbituba, en el estado sureño de Santa Catarina, que el pasado mes de julio intentó alistarse atraído por las promesas de un salario elevado y una indemnización para su familia en caso de muerte.

El contrato que le propusieron le prometía 5.000 reales (921 dólares) al mes, que se convertirían en 25.000 reales (4.603 dólares) si iba a combatir en primera línea, con una indemnización de 2 millones de reales (368.202 dólares) para la familia en caso de fallecimiento. Sin embargo, una vez allí, descubrió que las cifras eran mucho más bajas y que la indemnización en caso de muerte solo se pagaría si se recuperaba el cuerpo, algo muy difícil debido al avance del ejército ruso.

Otro brasileño, Lucas Felype Vieira Bueno, de 20 años, también declaró en sus redes sociales que había sido engañado. “Vine a Ucrania como voluntario con la promesa de trabajar con tecnología militar, principalmente en el campo de los drones. Pero desde que llegué aquí, todo ha cambiado. Me ponen una pistola en la mano y me llevan a una zona de guerra sin mi consentimiento”, dijo.

También en julio se confirmó la muerte en el frente de otro brasileño, Gustavo Viana Lemos, también originario del estado de Santa Catarina. Algunos brasileños también se alistaron en el ejército ruso, reclutados directamente en Brasil, según informa CNN Brasil. La familia de uno de ellos, Anderson de Oliveira Ferreira, de 25 años, no tiene noticias suyas desde fin de junio.

Por último, en las pasadas semanas, ha causado alarma la información publicada por el sitio web de investigación francés Intelligence Online, según la cual los drones de ataque FPV (First-Person View), ampliamente utilizados con éxito en Ucrania, están despertando el interés de los cárteles de la droga mexicanos, que habrían intentado aprender directamente sobre el terreno las mejores técnicas de uso.

Estas armas podrían dar a los cárteles una ventaja significativa en sus conflictos internos. Así lo ha señalado un informe del Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) enviado al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que, según Intelligence Online, ha abierto una investigación sobre unidades vinculadas al segundo escuadrón de la Legión Internacional, entre ellas el Tactical Group Ethos, una formación semiclandestina activa en Donbass y en la región de Kharkiv.

Las investigaciones también se centrarían en la posible participación de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que podrían haber seguido el mismo patrón para aprender a utilizar estas tecnologías. Fuentes de inteligencia han informado a Infobae de que también criminales brasileños han mostrado interés por este tipo de formación en el campo de batalla en Ucrania.