Eduardo Frei criticó el apoyo de la Democracia Cristiana a la candidata Jeannette Jara

Frei Ruiz-Tagle sostuvo que apoyar a Jara es un camino "que no voy a seguir".

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle calificó como una “traición” el apoyo de la Democracia Cristiana (DC) a la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, militante comunista. El exmandatario se mostró “consternado” por la decisión de su partido y aseguró que se trata de “un camino que no voy a seguir”.

“Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron, y renuncia al espíritu del humanismo cristiano sólo con fines electorales”, sostuvo durante su participación en un seminario.

“Este es un camino que no comparto en absoluto, y que no voy a seguir (...) 70 años de militante (...) ocupé todos los cargos de representación popular, fui presidente de mi partido, y representé a mi partido en la Presidencia de la República de Chile”, agregó el exmandatario.

Cabe recordar que en una decisión histórica -teniendo en cuenta sus discrepancias a lo largo de la historia política chilena-, el pasado 26 de junio la junta nacional de la DC aprobó por 167 (63%) votos a favor y 97 en contra apoyar a Jara, lo que provocó la renuncia de su presidente, Alberto Undurraga y otros miembros prominentes.

“Apoyar la candidatura de Jeannette Jara significa que buena parte de nuestro electorado no nos va a seguir. Eso significa que se van a ir hacia la derecha”, arguyó Undurraga en la cita, antes de dar un paso al costado.

Las declaraciones de Frei no pasaron desapercibidas y una de las primeras en salir al ruedo fue la diputada comunista Karol Cariola, quien en entrevista con ADN Hoy recordó que el exmandatario “cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo. De hecho, hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista. Y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos”, criticó.

La respuesta de Huenchumilla

Huenchumilla sostuvo que el anticomunismo en Chile es cosa del pasado.

Por su parte, el presidente interino de la colectividad, senador Francisco Huenchumilla, sostuvo que “yo respeto al expresidente en su condición de jefe de Estado. Y por lo tanto, él tiene derecho a expresar su punto de vista, aunque yo no lo comparta”.

Pero, a renglón seguido, aseguró que será la historia quien juzgará las acciones de Frei Ruiz-Tagle.

“Los expresidentes tienen, yo creo, una situación especial, porque ellos condujeron el Estado. Ellos tienen una mirada histórica que hay que respetar. La gente será la que juzgue”, añadió.

Huenchumilla valoró el pluralismo adentro de la DC y recordó que “tuvimos un proceso difícil en la junta nacional, pero me quedo con eso, el pluralismo es bienvenido en democracia.”

“Nosotros estamos en una coalición de diez partidos. Vamos a tener una hoja de ruta con un programa, y yo vuelvo a insistir una vez más, ese programa yo lo voy a leer y lo voy a estudiar. En el pasado alguien no leyó el programa, yo sí lo voy a leer y estudiar. Y hoy día, este anticomunismo en Chile que hay es del pasado, esa es una discusión de los años 50, los años 60”, remató.