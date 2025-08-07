América Latina

Eduardo Frei criticó el apoyo de la Democracia Cristiana a la candidata Jeannette Jara

“Mi partido tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron”, aseguró el ex presidente demócratacristiano por el respaldo a la militante comunista

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Frei Ruiz-Tagle sostuvo que apoyar
Frei Ruiz-Tagle sostuvo que apoyar a Jara es un camino "que no voy a seguir".

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle calificó como una “traición” el apoyo de la Democracia Cristiana (DC) a la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, militante comunista. El exmandatario se mostró “consternado” por la decisión de su partido y aseguró que se trata de “un camino que no voy a seguir”.

“Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron, y renuncia al espíritu del humanismo cristiano sólo con fines electorales”, sostuvo durante su participación en un seminario.

“Este es un camino que no comparto en absoluto, y que no voy a seguir (...) 70 años de militante (...) ocupé todos los cargos de representación popular, fui presidente de mi partido, y representé a mi partido en la Presidencia de la República de Chile”, agregó el exmandatario.

Cabe recordar que en una decisión histórica -teniendo en cuenta sus discrepancias a lo largo de la historia política chilena-, el pasado 26 de junio la junta nacional de la DC aprobó por 167 (63%) votos a favor y 97 en contra apoyar a Jara, lo que provocó la renuncia de su presidente, Alberto Undurraga y otros miembros prominentes.

“Apoyar la candidatura de Jeannette Jara significa que buena parte de nuestro electorado no nos va a seguir. Eso significa que se van a ir hacia la derecha”, arguyó Undurraga en la cita, antes de dar un paso al costado.

Las declaraciones de Frei no pasaron desapercibidas y una de las primeras en salir al ruedo fue la diputada comunista Karol Cariola, quien en entrevista con ADN Hoy recordó que el exmandatario “cuando fue candidato presidencial en una de sus últimas campañas, no tuvo ningún problema en que el Partido Comunista le entregara su apoyo. De hecho, hay algunas fotos por ahí donde él incluso aparece con las banderas del Partido Comunista. Y ahí no hubo ningún tipo de traición ni complejidad de su parte al recibir el apoyo que nosotros le dimos”, criticó.

La respuesta de Huenchumilla

Huenchumilla sostuvo que el anticomunismo
Huenchumilla sostuvo que el anticomunismo en Chile es cosa del pasado.

Por su parte, el presidente interino de la colectividad, senador Francisco Huenchumilla, sostuvo que “yo respeto al expresidente en su condición de jefe de Estado. Y por lo tanto, él tiene derecho a expresar su punto de vista, aunque yo no lo comparta”.

Pero, a renglón seguido, aseguró que será la historia quien juzgará las acciones de Frei Ruiz-Tagle.

“Los expresidentes tienen, yo creo, una situación especial, porque ellos condujeron el Estado. Ellos tienen una mirada histórica que hay que respetar. La gente será la que juzgue”, añadió.

Huenchumilla valoró el pluralismo adentro de la DC y recordó que “tuvimos un proceso difícil en la junta nacional, pero me quedo con eso, el pluralismo es bienvenido en democracia.”

“Nosotros estamos en una coalición de diez partidos. Vamos a tener una hoja de ruta con un programa, y yo vuelvo a insistir una vez más, ese programa yo lo voy a leer y lo voy a estudiar. En el pasado alguien no leyó el programa, yo sí lo voy a leer y estudiar. Y hoy día, este anticomunismo en Chile que hay es del pasado, esa es una discusión de los años 50, los años 60”, remató.

Temas Relacionados

Eduardo Frei Ruiz-TagleDemocracia CristianaJeannette JaraKarol CariolaFrancisco Huenchumilla

Últimas Noticias

Noboa decretó estado de excepción en cuatro provincias de la Costa por grave conmoción interna

El Gobierno ecuatoriano justificó la medida con base en un aumento de la violencia criminal, que dejó 491 muertes en 24 días

Noboa decretó estado de excepción

Confirmaron la prisión preventiva para dos miembros de un grupo radical mapuche chileno

Ambos pertenecen al movimiento Liberación Nacional Mapuche (LNM) y son acusados de ataques incendiarios ocurridos en 2021 y 2022

Confirmaron la prisión preventiva para

Policías ecuatorianos vendieron municiones donadas por Estados Unidos a una banda criminal

Parte del armamento sustraído de los almacenes institucionales fue entregado a miembros de la banda Freddy Krueger, vinculada a la Mafia 18

Policías ecuatorianos vendieron municiones donadas

El Interamerican Institute for Democracy presentó el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”

Catorce expertos ofrecieron una radiografía del país desde diferentes ángulos, en una jornada atravesada por la denuncia y la voluntad de renovación

El Interamerican Institute for Democracy

Represión sin fin en Cuba: nuevo récord de presos políticos

Prisoners Defenders denunció que 45 mujeres inocentes cumplen sus condenas en “inmundas prisiones”, donde son “torturadas, humilladas y no tienen atención médica”

Represión sin fin en Cuba:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
CEO’s y líderes reflexionaron sobre

CEO’s y líderes reflexionaron sobre innovación en el Digital Finance Forum

Así es la casa donde el presunto asesino serial de Jujuy descuartizaba y enterraba a sus víctimas

Día del Café Peruano: Lima tendrá un gran festival con ingreso libre y 2 mil cappuccinos gratis

Jorge Rausch evitó que Michelle Rouillard quedara eliminada de ‘Masterchef Celebrity 2025’ y salió regañado por la exreina

Cruz Roja Edomex alerta sobre venta fraudulenta de certificados médicos en redes sociales

INFOBAE AMÉRICA
IU pide a Sánchez que

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

Eli Lilly gana un 91% más en el segundo trimestre y eleva previsiones anuales

Varios kilómetros de retenciones en la A-8 por un alcance entre dos turismos

Un dividido Banco de Inglaterra reduce al 4% los tipos de interés, en mínimos desde 2023

Siete menores acceden a Ceuta a nado entre una fuerte presión migratoria

ENTRETENIMIENTO

Dean Cain, exactor de ‘Superman’,

Dean Cain, exactor de ‘Superman’, anunció que se unirá a ICE para apoyar el plan de deportaciones en los Estados Unidos

El viaje de Chelsea Handler hacia la autenticidad: “No importa la edad que tengas, siempre puedes cambiar tu vida”

Así fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona

La férrea política de Tool contra los celulares convierte sus conciertos en un evento único: “Son solo tres horas sin teléfono”

‘Gatillo’: el final explicado del k-drama que advierte el colapso de una sociedad por la violencia armada