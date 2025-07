Tierras raras en Brasil: el tesoro que codicia China y podría ser clave para negociar los aranceles de Estados Unidos

Sacos de tierras raras a punto de ser embaracados para exportación (REUTERS/Melanie Burton/Archivo)

(Desde San Pablo) No todo podría estar perdido en las negociaciones entre Estados Unidos y Brasil, a pesar de que las noticias de ayer indican una clara escalada en las relaciones entre ambos países. Lo que podría animar el diálogo en los próximos días podrían ser precisamente los minerales estratégicos por los que la administración Trump está solicitando una asociación con Brasil, país rico en ellos. Que todavía hay margen para negociar lo demuestran también los términos del decreto ejecutivo con el que ayer el Gobierno de Estados Unidos estableció un arancel del 50% sobre los productos brasileños, formalizando un aumento del 40% con respecto al arancel anunciado previamente el 9 de julio del 10%. De hecho, la medida no entrará en vigor mañana, como estaba previsto inicialmente, sino el 6 de agosto, lo que deja aún tiempo para un posible diálogo entre los dos países. El Ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, se reunió ayer con el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para reiterar la posición de Brasil a favor de negociar los aranceles.

La sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también impuesta ayer, contra Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo Federal (STF) brasileño, parece cada vez más parte de una estrategia para obligar a Brasil a alejarse de la órbita china y rusa y volver a comerciar con los Estados Unidos. Así lo confirma también la delegación parlamentaria brasileña que acaba de concluir su misión en Washington, donde se reunió con senadores y diputados tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Según ha informado el senador Carlos Viana, del partido Podemos, uno de los participantes en la delegación, los empresarios estadounidenses con los que se reunieron dejaron claro que “Brasil debe llevar a la mesa de negociaciones mucho más que una solicitud de eliminación o reducción de aranceles; debe retomar el diálogo de asociación con Estados Unidos, que lleva suspendido al menos tres años”. Y que no hay tiempo que perder lo demuestra también la alerta lanzada por la delegación brasileña sobre una nueva ley que tanto los demócratas como los republicanos quieren en Estados Unidos y que, en un plazo de 90 días, debería permitir a Washington sancionar a todos los países que mantienen relaciones comerciales con Rusia, entre ellos Brasil, pero en este caso solo por la compra de petróleo a Moscú y no de fertilizantes. “La política exterior brasileña está advertida desde ahora de que hay algo que podría afectarnos con mucha más fuerza; estamos dando esta alerta”, declaró el senador Viana en una rueda de prensa en Washington.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la mayor asociación empresarial del país, también está ejerciendo presión y ha enviado una carta al Gobierno de Trump solicitando la suspensión de los aranceles sobre los productos brasileños. La carta, firmada por el vicepresidente de la organización, fue dirigida al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y al jefe de la Representación Comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Y a principios de esta semana, Brasil se mostró más optimista sobre una posible negociación con Washington. Después de desafiar a Trump en los últimos días con declaraciones críticas como la de que si el presidente de los Estados Unidos fuera brasileño, sería juzgado en Brasil, ayer Lula bajó el tono en una entrevista con el New York Times. “Brasil se toma muy en serio la cuestión de los aranceles”, dijo, “pero sin sumisión”. “Trato a todos con gran respeto. Pero quiero que me traten con respeto”, añadió. El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, también mostró un cauto optimismo en estos días. “Las conversaciones están evolucionando. Y, en mi opinión, seguirán evolucionando. Independientemente de la decisión que se tome para el 1 de agosto, no significará el final, la conclusión. Es el comienzo de una conversación”, declaró el ministro el martes.

El tema de los minerales estratégicos, incluidas las tierras raras, podría suponer un punto de inflexión en el diálogo con Washington. De hecho, en los últimos días, Estados Unidos ha propuesto un acuerdo comercial con Brasil sobre este tema. Además del niobio, Brasil también posee la mayor reserva mundial de grafito, la segunda de tierras raras y la tercera de níquel. Este potencial ha atraído el interés de Estados Unidos, que busca reducir su dependencia de China en estas cadenas productivas.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la industria tecnológica avanzada, especialmente para la producción de imanes permanentes de alta potencia utilizados en productos como teléfonos móviles, ordenadores, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipos militares. La propuesta de un acuerdo comercial con el gigante latinoamericano fue presentada por Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Brasilia y principal representante diplomático del país, que aún no ha nombrado embajador en Brasil. La semana pasada visitó en Brasilia el Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) para hablar de acuerdos bilaterales y preparar una misión comercial a Washington de las principales industrias mineras brasileñas.

Además, en junio se presentó un plan conjunto de Amcham Brasil, la Cámara de Comercio Americana en Brasil y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En él se proponen cinco áreas de cooperación, entre las que se incluyen la cartografía geológica y la sostenibilidad. El plan se basa en las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevén un aumento de la demanda de litio de hasta cinco veces para 2040. Se estima que la demanda de grafito y níquel se duplicará, mientras que la de cobalto y tierras raras crecerá entre un 50% y un 60%. Además, se prevé que la demanda de cobre aumente un 30%, principalmente debido a la expansión de la movilidad eléctrica y las tecnologías de almacenamiento de energía.

A pesar del interés de la industria minera brasileña, Lula ha criticado el interés de Estados Unidos por estos minerales. “Si ni siquiera conozco este mineral y ya que es crítico, lo tomaré para mí. ¿Por qué debería dejarlo para otros?”. Para Lula, “el pueblo brasileño debe tener derecho a disfrutar de la riqueza que estas cosas pueden producir. Es sencillo. No queremos nada de los demás; solo queremos garantizar que lo que es nuestro pueda generar riqueza, para que este país deje de ser un país en desarrollo perpetuo y se convierta en un país altamente desarrollado”. El presidente brasileño también añadió que cualquier investigación debe realizarse “bajo el control de Brasil”.

Sin embargo, desde principios de año, las ventas de tierras raras brasileñas a China se han triplicado. Según un informe reciente del Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC), las exportaciones brasileñas de tierras raras al gigante asiático alcanzaron un valor de 6,7 millones de dólares. China, el mayor productor mundial de tierras raras con una producción de 270.000 toneladas en 2024, domina el mercado mundial y utiliza esta posición como palanca en las negociaciones internacionales. Por ejemplo, la venta de tierras raras a Estados Unidos fue crucial para que la Casa Blanca levantara la prohibición de exportar chips avanzados de Nvidia a China.

Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, con 21 millones de toneladas frente a los 44 millones de China, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estudios geológicos han detectado indicios de reservas estratégicas de minerales en la cuenca del río Parnaíba, que se extiende por el norte y noreste del país, entre los estados de Maranhão, Piauí y Ceará. Además, Brasil reclama ante las Naciones Unidas el reconocimiento de la Elevación del Río Grande (ERG), una zona submarina del tamaño de España, situada a unos 1.200 km de la costa del estado de Río Grande do Sul, como parte de su territorio. Las investigaciones de la Universidad de São Paulo (USP) indican que esta formación geológica es una continuación del territorio continental brasileño, con un suelo similar al del interior de San Pablo, y es rica en minerales estratégicos, como las tierras raras, fundamentales para la transición energética y la industria tecnológica avanzada. Además, en Minaçu, en el estado de Goiás, hay un yacimiento de tierras raras en arcilla iónica, y la región es la única fuera de Asia que produce estos minerales a escala comercial. También se han registrado indicios de yacimientos similares en los estados de Amazonas, Minas Gerais y Bahía.

Sin embargo, la producción brasileña sigue siendo limitada, con solo 20 toneladas extraídas en 2024, el volumen más bajo entre los principales países productores, lo que pone de manifiesto una distancia significativa entre el potencial de las reservas y la capacidad de producción actual. Hoy en día, Brasil exporta principalmente la materia prima porque carece de tecnologías de refinado a escala industrial. “China tomó una decisión estratégica hace décadas: dominar toda la cadena de producción de tierras raras. Eso es precisamente lo que le falta a Brasil”, declaró al sitio web de noticias G1 Fernando Jose Gomes Landgraf, profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo.

El Ministerio de Minas y Energía (MME) está desarrollando una política nacional, que se finalizará en los próximos meses y se someterá a la aprobación de Lula, para potenciar la exploración y el procesamiento de estos minerales, considerados cruciales para la transición energética. Además de las tierras raras, Brasil posee vastas reservas de minerales estratégicos como litio, grafito, niobio, cobre, manganeso, uranio y cobalto. En noviembre de 2024, la empresa estatal China Nonferrous Metal Mining (CNMC) compró la empresa minera Taboca en la Amazonia, que extrae estaño, a la empresa peruana Minsur por 340 millones de dólares. La mina se encuentra en Presidente Figueiredo, en el corazón de la Amazonia, a 100 km de Manaos. Contiene enormes reservas de estaño, del que también se obtienen niobio, tantalio y hafnio. En febrero de 2025, la multinacional británica AngloAmerican vendió a MMG Singapore Resources, filial de la china MMG, las minas de hierro-níquel de Barro Alto y Niquelândia (Goiás) por un valor potencial de 500 millones de dólares, con una producción de 39.400 toneladas de níquel en 2024. El acuerdo incluye dos futuros proyectos de níquel de alta calidad en Jacaré (Pará, 300 millones de toneladas) y Morro Sem Boné (Mato Grosso, 65 millones de toneladas). En marzo, la empresa china Baiyin adquirió una planta de cobre de Mineração Vale Verde en Alagoas. Además, la empresa automovilística BYD obtuvo los derechos de exploración de dos lotes de litio en el valle de Jequitinhonha (Minas Gerais), una región clave para las reservas de litio brasileñas.

Precisamente, BYD, que también gracias al litio se expande cada vez más en Brasil, es objeto estos días de un enfrentamiento con otras empresas automovilísticas presentes en el gigante latinoamericano. La empresa china ha pedido al Gobierno de Lula una reducción de los impuestos de importación para los vehículos semimontados y desmontados (SKD y CKD en inglés), del 20% al 10% para los híbridos y del 18% al 5% para los eléctricos. La reacción del sector no se ha hecho esperar. Volkswagen, Toyota, Stellantis y General Motors enviaron hace unos días una carta a Lula en la que afirman que el paquete de incentivos para la industria automovilística china perjudica al sector, provocando desempleo y reduciendo el valor añadido de la producción nacional. Igor Calvet, presidente de Anfavea, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, también declaró que el sector podría revisar inversiones por valor de hasta 180.000 millones de reales (32.267 millones de dólares) si se aprueba el paquete.

El impacto también podría ser negativo en sectores relacionados, como el de los componentes de automoción. El martes pasado, la Asociación Brasileña de Ingeniería Automotriz (AEA) respaldó las críticas al paquete, expresando su preocupación por la falta de propuestas concretas por parte de BYD para el desarrollo de la ingeniería brasileña. A pesar de que BYD inauguró una fábrica en Camaçari, Bahía, hace aproximadamente un mes, la producción local aún no ha comenzado y podría sufrir más retrasos, ya que la empresa intenta ampliar los plazos para importar vehículos semimontados (SKD) y desmontados (CKD) desde China. BYD ha reaccionado con un comunicado en el que califica a sus competidores de “obsoletos” y “dinosaurios”, acusándolos de oponerse a la innovación con una “carta dramática” y criticando las amenazas de desempleo como “chantaje emocional”. Ayer se debatió el caso en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex). Al final se acordó que el aumento de los aranceles a la importación de vehículos electrificados desmontados o semimontados, en lugar de aplicarse en julio de 2028, se adelantará a enero de 2027. Al mismo tiempo, BYD y las empresas dedicadas a la importación de vehículos desmontados y semidesmontados obtuvieron una cuota de importación cero adicional de 463 millones de dólares.