Nueva advertencia de la Corte Suprema de Brasil a Jair Bolsonaro por una “irregularidad aislada”

Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, advirtió al ex presidente Jair Bolsonaro por incumplir medidas cautelares dictadas por la Justicia, aunque calificó el hecho como “aislado” y no consideró necesario endurecer las sanciones impuestas.

La advertencia se produjo debido a la participación de Bolsonaro en un acto político el lunes pasado, donde pronunció un discurso crítico hacia la Corte Suprema. El tribunal lo investiga por supuesto golpismo y ha abierto una nueva causa relacionada con gestiones que, presuntamente junto a su hijo Eduardo Bolsonaro, estaría realizando para que Estados Unidos sancione tanto a magistrados como al país.

Tras la imposición de medidas cautelares, Bolsonaro quedó impedido de usar sus redes sociales, incluso a través de terceros. Además, tuvo que colocarse una tobillera electrónica y limitar sus desplazamientos, entre otras restricciones.

En el acto, Bolsonaro exhibió la tobillera y afirmó ser víctima de una “suprema humillación”, además de declarar que solo cree “en la ley de Dios”. El discurso fue grabado por terceros y obtuvo amplia difusión en redes sociales.

Jair Bolsonaro señala al cielo mientras muestra su tobillera tras reunirse con legisladores del Partido Liberal en el Congreso este lunes (REUTERS/Adriano Machado)

El juez De Moraes, relator de los procesos contra el ex mandatario, aceptó la versión de la defensa y concluyó que se trató de “una irregularidad aislada, sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento”. Añadió que Bolsonaro no tuvo la “intención” de propagar esos videos en las redes sociales y reconoció que el ex presidente “viene observando rigurosamente las reglas de recogimiento impuestas”.

Por ese motivo, De Moraes indicó que no transformará las medidas cautelares en prisión preventiva, aunque advirtió que “en caso de nuevos incumplimientos, la conversión será inmediata”.

Las restricciones se ordenaron en el contexto de una investigación para determinar si Jair Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, han impulsado una campaña dirigida a que Estados Unidos sancione a jueces del Supremo y al propio país.

Entre las limitaciones también se encuentra la obligación de Bolsonaro de permanecer en su domicilio durante la noche y los fines de semana mientras se verifica si las gestiones que su hijo dice realizar en EEUU, donde se encuentra desde marzo financiado por el ex presidente, influyeron en la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 50% a Brasil.

Jair Bolsonaro muestra su tobillera este lunes (REUTERS/Adriano Machado)

El propio Trump justificó la eventual sanción aludiendo a una “caza de brujas” en contra de Bolsonaro y solicitó la suspensión del proceso penal, condición que estableció para no imponer el arancel a partir del 1 de agosto.

En respuesta a la defensa, De Moraes precisó que Bolsonaro no tiene prohibido conceder entrevistas o pronunciar discursos públicos, pero aclaró que “no será admitida la utilización de subterfugios para mantener prácticas criminales, como la instrumentalización de entrevistas o discursos como ‘material prefabricado’ para posterior publicación en redes sociales de terceros previamente coordinados”.