Elecciones en Bolivia: partidarios de Evo Morales llaman a anular el voto por inhabilitación de su jefe político

El expresidente Evo Morales (2006-2019) en una foto de archivo. EFE/ Jorge Abrego

Dirigentes afines al ex presidente de Bolivia Evo Morales intensificaron una campaña para pedir a sus seguidores que voten nulo en las próximas elecciones generales, como un acto de rechazo a su inhabilitación como candidato.

A través de videos difundidos en el portal de la radio cocalera Kawsachun Coca, sus partidarios instan a anular el voto y a escribir “Evo presidente” en la papeleta electoral. “Ese es un voto digno, porque nos quieren obligar a votar por personas nefastas que nunca han sacado adelantado a nuestra patria”, manifestó un dirigente de La Paz en una conferencia de prensa.

De igual forma, mujeres de Chuquisaca leyeron un pronunciamiento en el que denuncian lo que consideran una violación de los derechos políticos del ex presidente y esperan que el voto nulo sea “inmensamente superior al voto del candidato más votado”, lo que a su juicio evidenciará el carácter “excluyente y antidemocrático” de las elecciones del próximo 17 de agosto.

Mujeres de Chuquisaca emitieron un pronunciamiento instando al voto nulo en las elecciones del 17 de agosto en Bolivia.

Estos pedidos se suman al que hizo hace un par de semanas el diputado Héctor Arce cuando manifestó que “el movimiento indígena campesino, los sectores más pobres y humildes, no se sienten representados por ninguno de estos candidatos” y en conferencia de prensa tomó una hoja impresa con el diseño de la papeleta electoral, marcó una X y escribió “Evo”.

El ex mandatario fue inhabilitado para disputar los comicios por un fallo constitucional que limita el ejercicio del cargo a dos mandatos y él ocupó la Presidencia en tres periodos, entre 2006 y 2019. Adicionalmente, perdió el control del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lideró por casi tres décadas y no logró formar una alianza con ningún partido político vigente, con lo que sus seguidores tampoco entraron en las listas de otros frentes para el Legislativo.

De los nueve candidatos que están en la carrera presidencial, hay tres que surgieron en el MAS: Eva Copa, actual alcaldesa de El Alto; Eduardo Del Castillo, ex ministro de Gobierno de Luis Arce y candidato del oficialismo; y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y dirigente cocalero, que fue considerado el heredero político de Morales pero con quien está distanciado actualmente.

El ex mandatario no ha endosado el voto a ninguno de sus antiguos aliados y el llamado a votar nulo es considerado un “voto castigo” para Rodríguez, a quien los partidarios del ex presidente han tildado de traidor cuando alzó vuelo propio.

Andronico Rodriguez y Andronico Rodriguez 2. Foto: Prensa local

En paralelo y ante el despunte de los candidatos de la oposición en las encuestas de intención de voto, el presidente Arce ha convocado a la unidad de los tres candidatos de izquierda para conformar un bloque único que impida su derrota en las urnas. “Antes de sea tarde: la unidad ahora o la derrota mañana”, escribió en un pronunciamiento, difundido este domingo a través de redes sociales. La invitación al diálogo fue oficializada por el MAS y estaba prevista para este miércoles.

Las respuestas a la invitación revelaron la complejidad del escenario político boliviano. Los candidatos y el ex mandatario se posicionaron entre el desencuentro, la reserva y la negociación condicionada, revelando la dificultad para formar un bloque común y las pugnas de poder que existen por el liderazgo político del campo popular.

Sobre la campaña a favor de votar nulo, el oficialismo considera que beneficia a los candidatos de oposición. “Estarían apoyando a que vuelvan los gobiernos neoliberales, de la derecha, a manejar el país. Ellos serían los responsables, Evo Morales sería responsable por decir que haya voto nulo”, manifestó el senador oficialista Santos Ramos ante los reporteros locales.