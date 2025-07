De impedir la votación a “contar muertos”: las amenazas del evismo a un mes de las elecciones en Bolivia

Una simpatizante del expresidente boliviano Evo Morales con un cartel de apoyo en una protesta contra su inhabilitación, en La Paz (AP Foto/Juan Karita)

A menos de un mes de las elecciones generales en Bolivia, las amenazas del entorno del ex presidente Evo Morales al proceso electoral tensionan el escenario político y desafían el orden democrático en el país.

Aunque los mecanismos de presión han dejado las calles y han pasado a los micrófonos, en las últimas semanas sus partidarios han subido el tono de sus advertencias llegando a hablar incluso de “contar muertos” en lugar de votos.

En un mitin político anterior fin de semana, el diputado Renán Cabezas planteó un “estado de sublevación” ante la inhabilitación del líder cocalero para disputar las elecciones por un fallo judicial que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos, continuos o discontinuos, y Morales fue presidente en tres periodos, entre 2006 y 2019.

“Planteo estado de sublevación, no podemos seguir callados, no podemos quedarnos quietos. Tenemos derecho a sublevarnos, hermanos”, manifestó Cabezas en el encuentro que tuvo lugar en Lauca Ñ, una localidad de la región cocalera de Bolivia donde el ex presidente se mantiene atrincherado desde finales de septiembre bajo la custodia de sus seguidores, ante una posible aprehensión.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales sigue presionando para ser candidato a presidente, pese a estar inhabilitado (EFE/Luis Gandarillas)

En el mismo evento, Ruth Nina, representante del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol), organización que respalda a Morales, amenazó con impedir el desarrollo de la votación si no lo incluyen en la papeleta y dijo que están dispuestos a “dar su vida”. “Hemos decidido que el 17 de agosto (día de las elecciones) preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha. Y ese día, el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos van a contar muertos”, expresó. Sus declaraciones le costaron al menos tres denuncias penales y una citación de la Fiscalía a la que no asistió, por lo que puede ser sujeta a una aprehensión.

Estas declaraciones se suman a las de la mayor organización campesina -la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia- que anunció que “no habrá elecciones” y prohibió a los candidatos hacer campaña en el bastión del ex mandatario.

¿Qué puede pasar si no se instalan las mesas de votación en esa región país? El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila indicó que, en caso de no permitir el ingreso del material electoral, las mesas de sufragio no serán contabilizadas. “La norma establece que la votación se repite cuando una mesa se anula, pero si la mesa no se instala no se puede anular. Esa mesa se va computar en cero”, explicó subrayando que el impedimento del voto genera un perjuicio para la población por dos razones: al ser el voto obligatorio en Bolivia, quienes no voten no podrán realizar trámites durante los tres meses posteriores a los comicios y, por otro lado, porque se privarán de elegir a sus representantes.

Partidarios del ex presidente boliviano Evo Morales marchan a la capital ondeando wiphalas, las banderas de colores brillantes que representan a los pueblos indígenas del país, en una protesta contra el gobierno de Luis Arce, en Panduro (AP Fhoto/Juan Karita)

Sin embargo, remarcó que la institución agotará todos los medios de diálogo posibles con los pobladores de la región para que el 17 de agosto sea una jornada pacífica. “El proceso está dividido por actividades, la primera actividad que tenemos es capacitar a los jurados y ahí tenemos que ver la reacción de los ciudadanos en estos municipios. Si no asisten o los notarios no quieren asistir ya es una medida de alerta. Vamos a entablar mesas de conversación con ellos”, manifestó.

En tanto, el Ministerio de Gobierno presentó a las autoridades electorales un diagnóstico de conflictividad que identifica siete puntos “sensibles” en tres departamentos; cuatro de ellos están en la región cocalera de Cochabamba, donde incluso operaría una estructura armada bajo el control de Morales. En medio de la creciente tensión, las autoridades presentaron un plan de seguridad para garantizar la seguridad del proceso.

Frente a su situación legal y luego de haber perdido el control legal del Movimiento Al Socialismo (MAS), el ex mandatario ha denunciado ser víctima de una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político mediante la instrumentalización de la justicia. En la última semana, Morales ha denunciado la existencia de una red de “manipulación judicial al más alto nivel” a través de la cual un magistrado y un vocal habrían recibido dinero del Gobierno para proscribirlo y quitar la personería jurídica al partido con que el que pretendía disputar la Presidencia. La acusación del ex mandatario se basa en una supuesta filtración de chats entre el ex ministro de Justicia y otras autoridades.

Policís pasan por un punto de control cerca de un bloqueo de los partidarios de Evo Morales (REUTERS/Patricia Pinto)

La disputa política y las amenazas del entorno de Morales generan preocupación en el TSE. El 7 de julio, la institución advirtió una “escalada de ataques sistemáticos” para deslegitimar las elecciones y reveló la existencia de amenazas y amedrentamiento contra el organismo y sus vocales.

“Que vengan militares, policías, vamos a derrotarlo, hermanas y hermanos. Si a los gringos hemos derrotado, cómo no vamos a derrotar pues a un Gobierno que viene con su policía y militares”, desafió Morales.

El analista político Carlos Saavedra sostiene que el ex presidente está en una encrucijada entre buscar espacios de poder a través de la representación parlamentaria mediante acuerdos con algún partido o desestabilizar al próximo gobierno desde las calles. Lo que sí está claro para Saavedra, es que Morales no considera aún el repliegue: “Evo no se va retirar nunca de la política, jamás. Es un animal político, va estar siempre ahí”.