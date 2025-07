Jair Bolsonaro habló de la obligación de usar tobillera y la prohibición de acceder a redes sociales: “Es una suprema humillación”

Jair Bolsonaro habló de las medidas cautelares en su contra

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) dijo este viernes que las medidas cautelares dictadas por la Justicia en el marco del proceso que enfrenta por golpismo son “una suprema humillación” y reiteró que “jamás” conspiró contra la democracia ni pensó huir del país.

“El juicio por el golpe es político”, declaró Bolsonaro a los periodistas al salir de la sede de la Policía Federal, donde le fue colocada una tobillera electrónica por orden de la Corte Suprema, que abrió un nuevo proceso vinculado al juicio por golpismo que ya enfrenta el ex presidente.

Explicó que ese nuevo proceso se refiere a las gestiones “por justicia” que hace en Estados Unidos su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro, quien está en ese país desde marzo y se ufana de haber influido en la decisión del presidente Donald Trump de aplicar aranceles del 50% a Brasil a partir del 1 de agosto próximo.

Las medidas cautelares dictadas este viernes imponen el uso de la tobillera electrónica; no salir de casa entre las 19:00 y las 7:00; no utilizar redes sociales; así como le prohíben contactar a embajadores y diplomáticos extranjeros, acercarse a las embajadas y hablar con otros de los procesados.

Jair Bolsonaro habló con los medios este viernes (REUTERS/Adriano Machado)

“Mi hijo está en Estados Unidos luchando por la democracia y la libertad”, aseguró Bolsonaro, quien apuntó que “todo el mundo está con aranceles” aplicados por Trump, quien le ha expresado apoyo de forma explícita y justificado en parte las sanciones a Brasil en la supuesta “persecución” al ex mandatario.

Según Bolsonaro, “Estados Unidos es un país que proyecta libertad y no haría nada contra la democracia en Brasil”.

También admitió que ha “sugerido” que podría viajar a Estados Unidos, pese a que su pasaporte está retenido por la Justicia, que le ha prohibido salir del país, pero aclaró que solo sería para “negociar” personalmente con Trump la cuestión de los aranceles, debido a su proximidad con el líder republicano.

Bolsonaro insistió en que “todo el proceso” en su contra es “político” y denunció que la Justicia “está sofocando” a la extrema derecha, con la intención de influir en los comicios de 2026, en los que no podrá participar, pues ha sido inhabilitado por abusos de poder en los que incurrió en la campaña electoral de 2022.

Jair Bolsonaro habló con periodistas al salir de la sede de la Policía Federal, donde le fue colocada una tobillera electrónica por orden de la Corte Suprema (REUTERS/Mateus Bonomi)

“Mis abogados necesitan estar al tanto de la investigación. La investigación que dio lugar a las medidas cautelares en mi contra es porque mi hijo Eduardo Bolsonaro está en Estados Unidos. Estoy restringido a Brasilia con una tobillera. Registraron y confiscaron mi casa, llevándose 7 mil reales y aproximadamente 14 mil dólares, todo ello debidamente obtenido allí. Así que, ahora mismo, es una nueva investigación, y yo también estoy involucrado...“, resaltó Bolsonaro.

E insistió: “La investigación del golpe es una investigación política. No hay nada concreto ahí. Y la propia Policía Federal no me situó en Río de Janeiro. La Fiscalía General fue más allá de lo que vio en la investigación, situándome en Río de Janeiro, pero no hay pruebas de nada. Un golpe el domingo, un golpe sin las Fuerzas Armadas, sin armas... Ahora bien, espero que el juicio sea técnico y no político. Además, nunca pensé en irme de Brasil, nunca pensé en ir a una embajada, pero las medidas de precaución se deben a eso. No puedo acercarme a las embajadas, bueno, tengo un límite de tiempo para estar en la calle y, en mi opinión... el objetivo es una humillación suprema. Ese es el objetivo".

Bolsonaro es acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó Lula da Silva.

La Fiscalía lo acusa de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derechos, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de prisión.