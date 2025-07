La embajada de Estados Unidos en Santiago alertó a sus turistas por robos en Chile

Asalto y ataque piraña a un matrimonio extranjero en las afueras de un shopping en Viña del Mar.

La Embajada de Estados Unidos en Chile emitió una alerta nivel 2 dirigida a sus turistas y ciudadanos que viven en el país, advirtiéndoles por el aumento de robos y hechos de violencia sobre todo en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

“Los robos suelen ocurrir en zonas concurridas como centros comerciales, restaurantes y transporte público“, avisaron, al tiempo que consignaron un nuevo método de atraco conocido como el “pinchazo”, en el que los delincuentes agujerean los neumáticos de sus víctimas y luego se ofrecen a ayudarles en su reparación.

Entre sus recomendaciones se cuentan no dejar objetos de valor al interior de sus vehículos, no caminar solo por la noche, evitar el exceso de joyas, no exhibir sus dispositivos electrónicos ni mostrar grandes sumas de dinero en efectivo.

Desde la sede diplomática instaron además a no resistirse ante cualquier tipo de asalto, no aceptar bebidas alcohólicas de extraños, no dejar la propia desatendida y llevar siempre una copia de su documento de identidad.

En diciembre del año pasado la policía descabezó una banda de falsos taxistas que estafaban turistas en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Estafas en el Aeropuerto

En diciembre del año pasado, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) descabezaron una banda de falsos taxistas que estafaban turistas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, cobrándoles exorbitantes sumas de dinero por recorridos de no más de 20 minutos hasta hoteles del barrio alto. Nueve personas resultaron detenidas, entre captadores y conductores, quienes fueron formalizados por los delitos de estafa, asociación ilícita y lavado de activos.

“La suma que nosotros logramos establecer de la defraudación alcanza por cerca de los $100 millones (USD 102 mil) y también hacer presente que una de las personas a las cuales se estafó en mayor cantidad de dinero equivale a la suma de $9 millones (más de USD 9 mil)”, informó en esa oportunidad Óscar Bacovich, jefe de la Prefectura Oriente.

El operativo incluyó diversos allanamientos en comunas capitalinas, en los que además se incautaron seis vehículos, drogas, joyas, dinero en efectivo y las maquinitas de pago con las cuales cometían sus ilícitos.

Tocante al rol que cumplían los detenidos, el uniformado detalló que “algunos de ellos eran captadores, otros de ellos conducían los taxis y otros eran receptores de dinero”.

Y es que las estafas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino son pan de cada día, o más específicamente, de cada noche, según explicó un taxista oficial al matinal Tu Día de T13.

“Las fiscalizaciones las hacen de día. Y acá en el aeropuerto debieran hacerlas también en la noche, sobre todo en la calle. Imagínese, a una señora acá le cobraron USD 7 mil desde el aeropuerto a un hotel en el centro”, afirmó enojado en dicha oportunidad.

“La señora es clienta mía. Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega. Y resulta que no tuvo la paciencia y tomó un taxi de los que se ponen acá, que no son legales. Y ella me llamó por teléfono, me dijo que le habían cobrado de su tarjeta de crédito USD 7 mil”, relató el chofer.

Otro taxista, entrevistado por TVN, explicó el modus operandi de estos falsos taxistas:

“Su tarjeta de crédito se la pasaron dos o tres veces, por $2,5 millones cada pasada. En total le sacaron $7,5 millones (USD 7,700)”, reveló.

Cabe destacar que el trayecto desde el Aeropuerto hacia el centro de Santiago bordea los $25 mil (USD 26), por lo cual lo más probable es que el estafador le dijera al turista que los ceros demás eran solo decimales.