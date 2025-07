Cuba registró una cifra récord de protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel durante junio

La policía y el ejército cubanos se encuentran junto a los escombros utilizados para bloquear una calle durante una protesta contra un apagón en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó 745 protestas, denuncias y acciones cívicas durante junio en la isla. El informe señaló que las acciones de desafío al Estado policial alcanzaron 283 registros, casi el doble del máximo anterior de 159.

Las principales causas de este aumento fueron los apagones diarios de más de 20 horas y el repentino aumento de los precios de los datos móviles de Internet, una medida que, según el OCC, reducirá el consumo promedio a 6 gigabites mensuales a precios asequibles solo en moneda nacional.

La respuesta más visible provino de estudiantes universitarios de al menos 25 facultades del país, quienes, a través de comunicados, advirtieron con una huelga estudiantil y participaron en reuniones con funcionarios del monopolio estatal de telecomunicaciones, ETECSA.

En esas reuniones, los jóvenes reclamaron una Internet accesible, no solo para fines educativos, sino como derecho de todo el pueblo cubano. Los estudiantes recibieron un amplio respaldo en redes sociales de activistas de derechos humanos, académicos, artistas, religiosos, emprendedores y otros sectores de la sociedad civil.

El informe también documentó un número inédito de 41 graffitis antigubernamentales en los que se leían consignas como “Libertad”, “Abajo el comunismo”, “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida” y pedidos de renuncia del gobierno.

Estos mensajes aparecieron en muros de estadios, colegios, cementerios, comercios y paradas de ómnibus en diversas regiones del país, desde La Habana hasta Las Tunas, pasando por Santa Clara, Sancti Spíritus y la Isla de la Juventud. Según la legislación vigente, estas pintadas pueden ser castigadas con hasta nueve años de prisión.

Una mujer con su pequeña en un cacerolazo (AP Photo/Ramón Espinosa/Archivo)

Otros motivos de protesta

En materia de Servicios Públicos (excluyendo las protestas por el alza de tarifas de Internet), el OCC registró 158 manifestaciones. El déficit de generación eléctrica se mantuvo entre 1.500 y 1.900 megawatts y se documentaron apagones de hasta 24 horas en algunas zonas.

En La Habana, 90.000 personas quedaron sin agua luego de que los apagones dañaron los equipos de bombeo. Además, en ciudades como Santiago de Cuba, Santa Clara y Arroyo Naranjo, se reportaron semanas sin suministro de agua.

La represión estatal sumó 103 protestas y denuncias. El OCC señaló que muchas estuvieron relacionadas con presiones y amenazas hacia estudiantes que rechazaban el aumento de tarifas de datos móviles. Se cita el caso de Julio César Duque de Estrada, detenido en Santiago de Cuba por grabar una fila para la compra de gas licuado, quien enfrenta una petición fiscal de cinco años de prisión.

En el rubro de Inseguridad Ciudadana, se documentan 62 denuncias. Doce personas murieron por causas asociadas a la violencia social, criminal o de género. Tres crímenes tuvieron como móvil el lucro y tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. En un caso reportado en Río Cauto (Granma), el agresor también mató a su hija. Las peticiones para localizar desaparecidos sumaron 10 y se contabilizaron 26 robos y asaltos.

En el ítem Alimentación, inflación y agricultura, el OCC registró 51 incidencias. Se mantuvieron recortes en la entrega de alimentos básicos subsidiados. Madres en Santiago de Cuba y Matanzas denunciaron la falta de pan para sus hijos por escasez de harina, mientras familias esperaban la descarga de un barco de arroz fondeado en Cienfuegos.

Una calle cortada en protesta a un apagón (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

En Santiago de Cuba se reportó que, tras el vuelco de un camión cisterna, varias personas recogieron aceite de cocinar del suelo para su consumo. Los mercados reflejaron precios inflacionarios, inaccesibles para buena parte de la población, especialmente en tiendas en dólares controladas por los militares.

La sección Otros Problemas Sociales contabilizó 39 protestas vinculadas a abuso en el servicio militar, incremento del trabajo infantil y los efectos persistentes del consumo de drogas entre jóvenes.

En cuanto a Salud Pública, medicinas y médicos, el OCC sumó 28 denuncias por muertes en salas de urgencias debido a falta de medicamentos, demandas de madres para la atención de hijos con problemas de salud y pedidos de donaciones a través de redes sociales.

El problema de la vivienda generó 21 quejas, donde destacan casos de derrumbes, condiciones precarias y desalojos, y protestas como la realizada por Lázaro Aguilar Medrano en La Habana Vieja, que derivó en el envío de agentes de seguridad del Estado en lugar de funcionarios para atender su reclamo.

A fines de junio, un grupo de madres acudió con sus hijos a la residencia de Miguel Díaz-Canel para exigir respuestas. “¡Me van a recibir! Mi nombre me lo han apuntado en todo tipo de lista. ¡Pero ahora mismo lo que necesitamos es resolver!”, exige una de ellas en un video difundido en redes, rodeada por policías y agentes de seguridad del Estado. “¡De aquí no me voy a mover! ¡Aquí me tienen que dar una respuesta!”.

Según el OCC, más de 40 carteles anónimos y cerca de 300 desafíos directos al Estado policial fueron documentados en el período.

El informe anticipó que la crisis multidimensional y el descontento social podrían incrementarse en los próximos meses, impulsando nuevos episodios de protesta ciudadana en Cuba.