Carlos Sánchez Berzain alertó sobre el poder feudal en América Latina: “Es un problema que todos conocen pero nadie quiere hablar”

Carlos Sáncez Berzain, director del Interamerican Institute for Democracy (Nachofilms)

El próximo 2 de julio se llevará a cabo en Buenos Aires el foro “Estado de derecho y democracia”, que reunirá a figuras clave del ámbito político, académico y periodístico de la región.

El evento, que será transmitido en vivo por Infobae, está organizado por el Interamerican Institute for Democracy, la Universidad Austral, Latin American and Caribbean Center, Florida International University e Infobae.

Carlos Sánchez Berzain, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, dialogó con este medio a pocos días del destacado foro en el que el investigador Douglas Farah presentará el estudio “Argentina feudal”, un trabajo que desnuda el poder feudal de los caudillos provinciales en al menos cuatro provincias del norte del país, y que expone —en palabras de Berzain— “una situación que requiere una respuesta urgente desde la sociedad civil, la política y las instituciones”.

Berzain fue ministro de la República de Bolivia en cinco ocasiones: en los periodos 1993-1994 y 2002-2003 se desempeñó como ministro de la Presidencia; en 1994-1996 y 1997 fue ministro de Gobierno; y en 2003 estuvo a cargo de la cartera de Defensa.

Sobre el evento del próximo miércoles, comentó: “El foro describe la función del Interamerican Institute, una organización sin fines de lucro de EEUU que trabaja para promover y defender los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en las Américas”.

Destacó, además, que la entidad cumple casi dos décadas de labor con una fuerte presencia en gran parte de la región. En estos años, el Instituto ha realizado investigaciones en diversos países, como el caso de la Argentina, donde se llevaron a cabo “estudios para denunciar la corrupción, especialmente desde la época del kirchnerismo”, y llegó ahora a desarrollar un diagnóstico institucional sobre la situación del Estado de derecho en el país.

Douglas Farah, autor del estudio "Argentina feudal"

Un estudio sobre el Estado de derecho en cuatro provincias clave

El informe, autoría de Douglas Farah —especialista en seguridad, crimen organizado y terrorismo—, pone el foco en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca. Allí, según Sánchez Berzain, “a diferencia de lo que es la Argentina en sí misma, no hay Estado de derecho”. El paper sostiene que en estos distritos se estructura el poder bajo lógicas feudales: el líder local, o “cacique”, gobierna sin alternancia, controlando recursos estatales, empleos y, en definitiva, la vida política y social, a espaldas del sistema pluralista y democrático que rige en la Argentina.

Ha sido en estos enclaves donde —como documenta el propio estudio— se consolidó una ausencia estructural de controles, el uso arbitrario de recursos públicos, la manipulación de sistemas electorales y la represión selectiva de la oposición. El propio Sánchez Berzain enfatizó que el Interamerican Institute actúa en la Argentina “hace muchos años”, señalando precedentes de investigaciones en denuncias de corrupción institucional y violaciones de derechos humanos.

Aclaró, no obstante, que esta problemática “no es una cuestión privilegiada de la Argentina”, sino un fenómeno que se replica en otras geografías de la región, en algunos casos con manifestaciones aún más severas.

“En el marco de la organización federal que tiene Argentina, hay provincias donde caciques se instalan y detentan el poder sin ninguna regla de democracia, con grandes índices de corrupción e incluso vínculos con el crimen organizado”, afirmó el director del Interamerican Institute.

Gildo Insfrán gobierna la provincia argentina de Formosa desde diciembre de 1995

Según indicó, estas estructuras —descritas en el estudio como regímenes extractivos— se fortalecieron desde la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, y persistieron bajo los gobiernos posteriores.

El fundador del Interamerican Institute señaló que ni los cambios de signo político a nivel nacional —ni durante la presidencia de Macri ni bajo la actual administración de Javier Milei— lograron modificar la matriz de poder local. “Macri tuvo que hacer tratos con gobiernos no democráticos y le está pasando lo mismo a Milei”, observó Berzain, explicando que la necesidad de apoyo parlamentario convierte a los caudillos y sus provincias en actores con poder de veto e impunidad: “Esto ocurre porque el gobierno nacional depende de los votos de estas provincias. Es una especie de arreglo de impunidad”.

El documento presentado en el foro subraya cómo la concentración del poder provincial, la manipulación institucional y el clientelismo generan territorios donde la democracia solo existe en lo formal, pero donde en la práctica imperan los intereses de élites familiares o personales. El estudio asevera que estas condiciones propician la instalación de redes de corrupción y permiten que el crimen organizado se infiltre o coopere con estructuras estatales, debilitando el entramado institucional y la seguridad nacional.

Berzain sostuvo que la situación en México "es peor" por la existencia de narcoestados (X / @OHarfuch)

El desafío de visibilizar el problema y romper el círculo del silencio

Para Berzain, el foro de Buenos Aires busca “presentar un problema del que todos conocen pero nadie quiere hablar”.

El diagnóstico regional es claro: casos semejantes se repiten en México —donde afirma que “el problema es peor” y existen “narcoestados”—, Colombia, y “en cierta medida” en Ecuador.

En ese sentido, el director del Interamerican Institute advirtió que estos feudos locales pueden convertirse en amenazas mayúsculas para el orden institucional nacional, tal como ocurrió en Venezuela bajo Hugo Chávez y con Evo Morales en Bolivia: “En Formosa, por ejemplo, están cambiando la Constitución. Es un mecanismo que ya utilizaron Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia”.

Al analizar las causas, el ex ministro boliviano advirtió sobre el peligro latente de que un dirigente formado bajo esos esquemas logre llegar a la presidencia, consolidando un modelo de poder autoritario a nivel nacional.

Horizonte: propuestas, principios y próxima convocatoria

“El objetivo es presentar un problema, y en el ámbito académico, político, de prensa, social, preguntar y decir qué hacemos”, comentó Berzain, resumiendo el sentido del foro.

Ante la consulta de cómo avanzar, destacó la importancia de reafirmar los valores sobre los que se funda la democracia: “Se trata de principios y valores: de Estado de derecho, democracia, y derechos humanos, los mismos valores que promueve el instituto”.

Anunció, además, que el debate continuará en el mes de octubre, cuando los protagonistas del foro participarán de una nueva jornada en el Congreso estadounidense, llevando la discusión a escala internacional y promoviendo la generación de propuestas concretas para enfrentar un desafío que, según Berzain, define el futuro institucional del país y de la región.

El caso de la Argentina, desde la perspectiva del estudio “Argentina feudal”, demuestra que la persistencia de estas estructuras requiere respuestas sistémicas, tanto en el fortalecimiento de la sociedad civil como en reformas institucionales y mayor escrutinio internacional. El foro busca comenzar a saldar esa deuda pendiente, como un llamado a la conciencia regional en defensa de la democracia plena.

El Interamerican Institute for Democracy será uno de los organizadores del foro que se llevará a cabo en Buenos Aires (Nacho Films)

Cómo será el evento

La jornada la abrirá Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Luego, el director de Infobae América, Laureano Pérez Izquierdo, moderará el primer panel titulado “Estado de derecho en Argentina”.

Este bloque inicial busca analizar la situación actual del país en materia de institucionalidad y garantías democráticas, y contará con las disertaciones de Eduardo Gamarra (profesor de Ciencias Políticas en la Florida International University -FIU-), el autor del estudio, Douglas Farah; Alfonso Santiago (director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral); Gabriela Hoberman (directora de Programas Académicos del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center); y Carlos Gervasoni (profesor asociado de la Universidad Torcuato Di Tella).

Tras estas exposiciones, el foro dará paso al panel presidencial “Estado de derecho en las Américas”, que comenzará con la apertura de Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral. Este segmento reunirá a ex mandatarios y figuras políticas de alto perfil para debatir sobre la situación democrática en la región y compartir experiencias de gobierno.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, dirigirá el panel en el que participarán el ex presidente argentino Mauricio Macri, el ex jefe de Estado ecuatoriano Jamil Mahuad, la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez y el también ex mandatario de Ecuador Lenin Moreno.

El ex presidente argentino Mauricio Macri participará del panel “Estado de derecho en las Américas” (FOTO: DANIEL VIDES)

La presencia de estos líderes políticos permitirá abordar, desde una perspectiva comparada, los desafíos comunes que enfrentan los países latinoamericanos en materia de Estado de derecho, gobernabilidad y consolidación democrática. Entre los oradores también se encuentra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien aportará su experiencia en la gestión pública y la administración provincial.

El evento concluirá con la clausura a cargo de Tomás Regalado, presidente del Interamerican Institute for Democracy y ex alcalde de Miami.