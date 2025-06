Una fundación ligada a Leonardo DiCaprio adquirió la “pequeña Galápagos” chilena

La Isla Guafo es uno de los ecosistemas más preciados del país.

Polémica ha causado en Chile la compra para su conservación por parte de una ONG vinculada al actor Leonardo DiCrapio de la Isla Guafo, ubicada a unos 1.200 kms al sur de Santiago en el extremos sur del archipiélago de Chiloé y considerada como la “pequeña Galápagos” chilena por su valioso ecosistema.

Ello puesto que las comunidades indígenas aledañas exigieron ser incluidas en el plan de trabajo del islote de unos 200 kilómetros cuadrados, mientras que desde la agrupación Defendamos Chiloé emplazaron directamente al actor y activista ambiental a respetar el llamado Espacio Costero Marino de los pueblos originarios.

La isla fue adquirida por la ONG Re:wild luego de más de un año de tratativas y aunque no se informó el valor final de la compra, años atrás salió a la venta en USD 20 millones. Posee uno de los ecosistemas más preciados y sorprendentes del país, pues es el hogar de la mayor colonia reproductiva de fardelas negras del mundo —ave marina actualmente en peligro—, y es un corredor para ballenas azules, pingüinos de Magallanes y varios tipos de lobos marinos.

Según informaron varios medios, Re:wild ya estaría en conversaciones con el Ministerio del Medioambiente para trasformar la Isla Guafo en un parque nacional, al igual que el Parque Tantauco ubicado más al norte, propiedad de la familia del ex Presidente Sebastián Piñera.

Está ubicada al extremo sur del archipiélago de Chiloé.

Las críticas

A pesar de que la adquisición es una buena noticia en términos medioambientales, diversas comunidades huilliches de Quellón aseguraron que no han tenido contacto alguno con los nuevos dueños de la isla y exigieron ser parte del proceso, tal como aseguró el lonko de la comunidad indígena de Yaldad, Cristian Chiguay:

“Nosotros no tenemos relación ni con la ONG, ni tampoco ellos han tenido algún acercamiento con nosotros. (La isla) pasó de un particular a otro particular, no cambió nada que lo compre esta ONG. Lo que pretendemos es ser incorporados en el plan de trabajo y en algún momento que ese territorio se nos traslade a los pueblos originarios, se entregue para que nosotros tengamos real participación”, consignó BioBíoChile.

Tiempo atrás la Isla Guafo estuvo a la venta en USD 20 millones.

Sus palabras fueron refrendadas por el vocero de la organización ambiental Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, quién emplazó directamente al famoso actor:

“Sabemos a ciencia cierta que esta ONG en la cual participa Leo DiCaprio está conformada por un equipo altamente profesional técnico y científico, y que trabajan de una manera muy positiva y propositiva con la comunidad y los pueblos originarios en otras partes del mundo”, sostuvo.

Debido a esto, “lo que pedimos a Leo DiCaprio y su ONG es que también se respete y se considere la solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblo Originarios de las comunidades de Quellón, lo que sería muy bueno para Chiloé, para nuestra cultura y la defensa del patrimonio natural y cultural”, remató.