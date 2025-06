Hachís en Uruguay: Policía cree que el Primer Comando Capital de Brasil está detrás de cargamentos incautados

Incautan más de 130 kilos de hachís en vivienda del barrio Palermo de Montevideo (Ministerio del Interior)

Los policías que patrullaban el sábado 7 el barrio Los Bulevares, en la periferia de Montevideo, desconfiaron de la carga que llevaba un camión. En teoría, se trataba de un vehículo de troncos, pero en realidad estaba cargado con cajas de cartón. Los agentes se acercaron para identificar a las personas que estaban allí y las notaron nerviosas.

Al hacer una inspección del camión, encontraron dos cajas con compresores de aire que adentro tenían una sustancia que no pudieron identificar en un primera instancia. Con el paso de las horas supieron que se trataba de hachís, una sustancia derivada de la marihuana. El operativo terminó con la incautación de 296 kilos de esta sustancia y 6,5 kilos de metanfetaminas, que estaban dispuestas en paquetes dentro de los compresores ubicados en 21 cajas.

Esta escena, informada por el Ministerio del Interior, es el comienzo de una larga investigación que podría derivar en vínculos con el crimen organizado. En concreto, la Fiscalía investiga si la mercadería llegó desde Estados Unidos o si fue acondicionada en Uruguay.

Delincuentes intentaban camflar el hachís en bolsas de proteína de deportistas (Ministerio del Interior)

Además, este caso se dio después de otra incautación de 350 kilos de hachís que ocurrió días antes en Rocha (al este del país).

La última operación vinculada al hachís fue el jueves 13, en una casa céntrica de Montevideo. Allí la Policía incautó 132 kilos de la sustancia en bolsas de marca de proteína, como las que usan los deportistas para aumentar la masa muscular, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Con esa incautación ya son más de 750 los kilos que fueron hallados de esta droga –que se elabora con la resina que cubre la flor del cannabis–.

La Policía uruguaya estima que detrás de estos cargamentos está el Primer Comando de la Capital, la organización criminal más grande de Brasil.

La operativa

El fiscal de Estupefacientes que ha investigado este tema, Rodrigo Morosoli, señaló que todas las modalidades tienen “un hilo conductor”. “Se trata de organizaciones brasileñas que operan con puntos de contacto en Uruguay, reclutan personas para prestar el nombre y la firma para retirar los paquetes que vienen de California. Finalmente son remitidos a Brasil para el consumo del mercado ilícito hachís en ese país”, declaró Morosoli al programa Así nos va de Radio Carve.

El fiscal detalló que se han detectado “varias” organizaciones vinculadas a estas maniobras y agregó que se trabaja para aumentar los controles y prevenir el ingreso de la sustancia a Uruguay.

Estos grupos tienen integrantes en Uruguay, en Brasil y Estados Unidos, de acuerdo a la investigación fiscal.

El cargamento que se incautó el sábado 7 está valuado en cerca de USD 3 millones, informó El País el jueves.

Uno de los policías que participó en el operativo del sábado vio en su celular una alerta de la aplicación Buscar que le avisaba de la existencia de dispositivos de geolocalización utilizados para rastrear pertenencias (airtags), detalló el medio uruguayo. Esa herramienta no pertenecía a ninguno de sus compañeros.

Los agentes se dieron cuenta que, en realidad, las sustancias que estaban el camión estaban siendo monitoreadas a la distancia por los delincuentes. Es una maniobra cada vez más frecuente en el transporte de carga. Se utiliza para que los involucrados en la transacción sepan con certeza dónde se encuentra la mercadería.

Un chat de WhatsApp entre el imputado y otra persona que no está identificada permitió conocer cómo era la maniobra. “Escuchame una cosa, ¿mañana me traés la mercadería para mi casa o la tengo que ir a buscar a la dirección que me mandaste?”, preguntó, según publicó el diario uruguayo. “Sí. Si podés mañana levantala allá. Levantalo y pagame la log [logística]”, le respondieron.

En la audiencia judicial, el fiscal Morosoli explicó que la modalidad de triangulación del hachís es cada vez más frecuente. Hasta ahora, en Uruguay no hay un mercado en torno a esta sustancia, mientras en Brasil sí.

La carga que estaba en el camión se dirigía hacia Rivera, un departamento al norte de Uruguay limítrofe con Brasil. Esto hace presumir a los investigadores que el vehículo cruzaría la frontera seca para entrar al país norteño con la droga.