Pese a la “pausa humanitaria”, se mantienen algunos bloqueos en Bolivia

FOTODELDÍA AME4648. PAROTANI (BOLIVIA), 09/06/2025.- Seguidores del expresidente Evo Morales bloquean una de las vías que une el oriente con el occidente boliviano este lunes, en Parotani (Bolivia). El Gobierno de Luis Arce analiza invitar a Bolivia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a Naciones Unidas para que verifiquen las afectaciones que, según ellos, han dejado en el país las protestas promovidas por Morales, en especial por los bloqueos de carreteras en el último año. EFE/ Luis Gandarillas

Este lunes inicia la tercera semana de bloqueos de los partidarios del expresidente Evo Morales (2006-2019) en Bolivia. A pesar de que en la víspera determinaron realizar una “pausa humanitaria” y activar otras medidas de protesta, en la mañana se registraban siete cortes de ruta en diferentes puntos de Cochabamba, el bastión político del ex mandatario.

Antes del mediodía partieron contingentes policiales a la carretera que une esa región con el departamento de Santa Cruz (este) para intervenir los piquetes y recuperar el tránsito de la zona que lleva 15 días paralizada.

Los partidarios del líder cocalero protestan por su inhabilitación para disputar los comicios del 17 de agosto, por una sentencia constitucional que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos y que fue ratificada con otros dos fallos judiciales. Adicionalmente se anuló la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan Bol) con el que el evismo buscaba tener representación en la papeleta electoral.

Adicionalmente exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la crisis económica, el alza de los precios de la canasta familiar y la escasez de combustible que atraviesa el país.

Seguidores de Evo Morales realizan un piquete en protesta por su inhabilitación. El 13 de junio de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El 2 de junio se iniciaron bloqueos de carreteras principalmente de Cochabamba y Potosí, que llegaron a ser entre siete y 24 piquetes simultáneos, generando pérdidas que superan los 800 millones de dólares, según datos del Ministerio de la Presidencia.

La semana pasada, el Gobierno desplegó fuerzas policiales y militares para levantar piquetes, algunos de los cuales encontraron la resistencia de los movilizados y provocaron choques en los que hubo más de 200 heridos y al menos seis muertos, dos civiles y cuatro policías. Sin embargo, circulan versiones de más civiles fallecidos que no fueron reportados oficialmente.

Este domingo, un comunicado de las organizaciones que respaldan a Morales señalaba que determinaron realizar “una pausa humanitaria en la movilización nacional en carreteras mientras se realice una investigación internacional, exhaustiva, transparente e independiente de todos los hechos provocados por la intervención policial y militar”.

Heridos, fallecidos y detenidos en los conflictos

Al menos seis personas perdieron la vida por los enfrentamientos la semana pasada. En el municipio minero de Llallagua, al norte de Potosí, dos policías fueron asesinados por armas de fuego y otro a golpes, según los reportes oficiales. También se informó sobre el fallecimiento de un estudiante de 17 años, que fue golpeado por los grupos movilizados.

El cuarto agente policial murió en la localidad de Confital, en el departamento de Cochabamba, por explosivos puestos en su cuerpo. En ese departamento también se confirmó la muerte de un civil, por impacto de bala, que era parte de los bloqueos.

A esas seis muertes confirmadas, se suman las versiones que denuncian los bloqueadores sobre al menos un campesino fallecido más. Sin embargo, no hay reportes oficiales del Gobierno sobre este caso.

El ex presidente Morales, en su programa de radio en la emisora Kawsachun Coca, calificó el conflicto en Llallagua fue algo “bien montado” por el Gobierno de Luis Arce para culpar al movimiento campesino. También señaló que en la acción militar y policial de desbloqueo en esa población hubo varios manifestantes muertos de los que “no se comunica nada”, aunque no dio nombres ni detalles al respecto.

Según el Ministerio de Salud, en los enfrentamientos fueron heridas 203 personas, entre ellas policías y personal de salud. Los diagnósticos son principalmente por politraumatismos, traumatismos de cráneo encefálico, leves y graves y heridas de bala.

Operativo realizado el 9 de junio en Parotani, en el departamento de Cochabamba, el 9 de junio 2025. REUTERS/Claudia Morales

Por otro lado, se informó sobre la detención de 143 manifestantes, algunos de los cuales fueron encontradas en posesión de explosivos y grandes sumas de dinero, lo que según el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirma “un patrón de financiamiento irregular y organización violenta en las protestas”.