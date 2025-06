Preocupación por la mala calidad del aire en Santiago de Chile

Bolsonaro negó planificar un golpe de Estado pero admitió explorar “alternativas constitucionales” tras perder con Lula da Silva El ex presidente brasileño declaró ante el Supremo Tribunal en un juicio histórico al que se le acusa de golpismo tras perder las elecciones de 2022.

La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena por corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de la ex mandataria y ratificó una sentencia a 6 años de prisión por un caso de desvío de dinero en contratos de obra pública. No podrá ser candidata en las próximas elecciones legislativas