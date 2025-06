Canciller uruguayo sobre Venezuela: “Tenemos un uruguayo fallecido y no lo podemos sacar; no resiste más”

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, habló la semana pasada con la pareja de Fabián Buglione, el uruguayo-estadounidense que está detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. El país se puso “a disposición” de la familia, pero las dificultades en el vínculo diplomático entre los estados genera dificultades.

Uruguay no tiene “demasiada información” sobre el uruguayo que llegó el 19 de octubre a Venezuela a visitar a su novia cuando fue detenido, según aseguró Lubetkin en entrevista con El Observador. Los datos oficiales son que Buglione está en la cárcel de El Rodeo 1, en el estado de Miranda, adonde el régimen de Maduro ha enviado a varios presos políticos.

“Sabemos que la señora de Buglione está en contacto tanto con nosotros como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos pusimos a su disposición para ver qué posibilidades teníamos de respaldarla a ella. Finalmente es un uruguayo detenido en otro país”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Yamandú Orsi.

Fabián Buglione, uruguayo desaparecido en Venezuela (Instagram Valentina Buglione)

Sin embargo, las posibilidades de avanzar son pocas por el prácticamente nulo vínculo diplomático que existe entre los países.

“Tenemos la dificultad de no tener un mecanismo consular con Venezuela. Hace dos semanas tenemos un uruguayo fallecido en Caracas y no lo podemos sacar. Eso no resiste más de nuestro lado ni de los venezolanos. Cuántos casos más habrá de situaciones de miles de venezolanos que hay acá”, dijo el canciller en la entrevista que se publicó este sábado.

Lubetkin dijo que el vínculo entre los dos países tiene un “estatus extraño” porque, si bien las relaciones diplomáticas no se rompieron, las embajadas están cerradas.

“Estamos buscando un camino que nos permita afrontar los temas consulares entendiendo que nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones”, señaló el ministro.

El gobierno de Orsi ha tomado algunas definiciones diferentes en comparación al de Luis Lacalle Pou. El presidente anterior resolvió enviar un embajador a Venezuela con el argumento de que el vínculo es con el Estado más allá de los gobiernos. El gobierno actual, sin embargo, prefiere no mandar un representante a ese país.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y su canciller Mario Lubetkin (REUTERS/Mariana Greif)

“No, embajador no”, respondió Lubetkin ante la consulta de si se analiza designar a alguien allí. “Estamos buscando un mecanismo consular que no signifique cambiar la posición del no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Desde el punto de vista de la práctica diplomática, existen mecanismos para afrontar los temas ciudadanos sin tener necesariamente un embajador. Embajador es reconocimiento”, amplió el canciller.

Lubetkin agregó que Uruguay tiene diálogo tanto con las actuales autoridades de Venezuela como con la oposición. Y, sobre el caso de Buglione, expresó: “En nuestras posibilidades estamos para ejercer todos los mecanismos de acción diplomática que podamos. Pero hay que entender que muchas veces hay que hacerlo sin decirlo”.

A diferencia de Orsi, Lacalle Pou reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela (Foto AP/Matilde Campodónico)

El presidente Yamandú Orsi también expresó, entrevistado en El Observador, su preocupación por el uruguayo detenido por el régimen de Maduro en Venezuela. “Hoy tenemos una realidad compleja que a mí me preocupa mucho. Leyeron de un uruguayo que está preso allá. Nosotros hace tiempo que tenemos conversaciones con gente de Estados Unidos y Venezuela por ese caso. A mí lo que no me gusta es que no tengamos consulados, porque es la única forma que tienen los venezolanos acá y los uruguayos allá de tener una línea. Yo creo que deberíamos revisar eso”, apuntó, en línea con lo que había señalado el canciller.

Otro de los cambios del gobierno actual respecto a la postura que tomó Lacalle Pou es sobre el reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. El canciller uruguayo explicó tiempo atrás que el gobierno no reconoce ni a Maduro “ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”.