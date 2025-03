El nuevo canciller de Uruguay habló de Maduro: “No lo reconocemos, pero hay que resolver un problema”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a su canciller, Mario Lubetkin (REUTERS/Mariana Greif)

A diferencia de lo que sucedía con Luis Lacalle Pou –que no vacilaba en definir a Venezuela como una “dictadura”–, las opiniones sobre el régimen de Nicolás Maduro generan incomodidad en el nuevo gobierno del Frente Amplio.

En campaña electoral, Yamandú Orsi utilizó la misma palabra para hablar del régimen caribeño, pero otros dirigentes de la coalición de izquierda han reconocido al dictador como presidente y se han preguntado quién es el líder opositor Edmundo González Urrutia.

Mario Lubetkin, el diplomático con 40 años de trayectoria que asumió como canciller de Uruguay, ratificó los dichos de Orsi en la campaña electoral. En una entrevista con el diario El Mundo, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores explicó que Uruguay no reconoce “la situación en función de cómo se dio el proceso electoral”.

“Eso no cambia. Tenemos, sí, un problema: las relaciones entre Uruguay y Venezuela están a cero, las embajadas están casi cerradas. ¿Qué hacemos con los miles de uruguayos que están en Venezuela? ¿Quién los protege? Alguien me preguntó si esto significa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la respuesta es no”, dijo Lubetkin.

Orsi y Lubetkin, en las primeras horas de gestión (REUTERS/Mariana Greif)

El canciller uruguayo sostuvo que Uruguay tiene diálogo también con la oposición, pero explicó que el gobierno no reconoce ni a Maduro “ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”. Esto es un cambio con respecto a la administración de Lacalle Pou, que sí había reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Lubetkin aclaró que esta postura no implica que Uruguay piense que en Venezuela no hay un gobernante. “No diría eso porque hay una realidad que controla el país. No es la situación de Somalia, donde el descontrol es total. No, hay un control preciso del manejo del Estado, de la economía. Eso no significa el reconocimiento. Nosotros no reconocemos a Maduro ni reconocemos al que señala haber triunfado en las elecciones. Es una situación ambigua, pero somos el único país que tiene esa posición”, explicó en la entrevista con el medio español.

Mario Lubetkin, un diplomático de 40 años de carrera, asumió como canciller de Uruguay (EFE/ Sofía Torres)

Consultado sobre si Maduro es un dictador, el canciller de Orsi respondió: “Eso ya lo definió el presidente; él planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático. No lo reconocemos, pero hay que resolver un problema objetivo que tenemos y tenemos que encontrar las fórmulas”.

Lubetkin también habló de la situación en Cuba. Señaló que allí el escenario “no es la forma” en la que Uruguay desarrolla la democracia, pero aclaró que esto no significa que el gobierno no quiera tener “relaciones diplomáticas normales y escenarios de acción” como los tendrá con otros países.

Antes de asumir en el cargo, entrevistado en La Diaria, Lubetkin dijo que no se apartaba de lo que había expresado el presidente Orsi respecto a Venezuela. “Yo lo miro desde los intereses de Uruguay, y es así como tengo que mirar las cosas, porque no es contradictorio con el proceso de integración de América Latina”, dijo.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (REUTERS/Mariana Greif)

El canciller explicó que un aspecto central para Uruguay es proteger a los uruguayos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en su país. “Hoy no tenemos los instrumentos. Ese es el primer punto de partida. Y si tu me planteas un primer objetivo, es encontrar los caminos para que eso se dé. Y aparte no solamente en Venezuela, sino en toda la zona, por el rol de las oficinas nuestras en Venezuela, que están al mínimo; hay un funcionarios”, sostuvo.

Las relaciones entre los dos países, agregó, no están rotas, pero en los hechos “no existen”.