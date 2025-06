Se radicalizan los bloqueos por la crisis económica en Bolivia y para forzar la candidatura de Evo Morales

Fotografía de un bloqueo en Cochabamba (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego

Este martes se registraron al menos diez puntos de bloqueo en carreteras de Bolivia, la mayoría ubicados en el departamento de Cochabamba (centro) con lo que quedó aislado del resto del país, según los reportes de prensa locales.

La protesta es de los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) que anunciaron la masificación de los bloqueos en rechazo a la crisis económica que enfrenta el país y para exigir la inscripción del líder cocalero en las elecciones presidenciales convocadas para el 17 de agosto, pese a que está impedido legalmente de participar.

La Policía boliviana intervino temprano por la mañana uno de los piquetes instalados en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país, cerca de la localidad de Sipe Sipe. No se reportaron enfrentamientos ni heridos durante el operativo.

Seguidores sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales y la frase "Sin Evo no hay elecciones", durante una protesta para exigir que se le permita postular a las próximas elecciones presidenciales, cerca del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

El ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, indicó que el fondo de la protesta es frenar la realización de las elecciones y responsabilizó al líder cocalero por lo que considera un “boicot”. Indicó que los bloqueos complican el abastecimiento de alimentos en el país y agudizan la escasez de combustible al impedir el tránsito de cisternas. “¿Se puede llamar a esto un bloqueo para mejorar la situación?“, cuestionó Ríos en conferencia de prensa.

En tanto, los aliados del ex presidente cierran filas en su respaldo. “Sin Evo, no hay democracia. Sin Evo, no hay elecciones generales en el país”, manifestó el diputado Santos Mamani en una acalorada conferencia de prensa y amenazó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con un juicio penal si no lo registran. La semana pasada, afines al ex presidente realizaron marchas en La Paz y Cochabamba, y desde este lunes iniciaron los cortes de carreteras.

El ex mandatario enfrenta impedimentos legales para disputar la Presidencia, debido a sentencias judiciales que limitan el ejercicio de la Presidencia a solo dos mandatos, continuos o discontinuos, y Morales fue presidente del país durante tres periodos (2006-2010, 2010-2014 y 2014-2019). Adicionalmente, el plazo para el registro de candidaturas venció el 19 de mayo y en Bolivia rige el principio de preclusión electoral, por lo cual ninguna fase del calendario puede ser ampliada o repetida.

Crédito AFP

Tras perder el control legal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en medio de la feroz disputa con Luis Arce por el dominio del partido, Morales logró una alianza con el frente Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol) con el que intenta disputar la Presidencia. Durante el periodo de inscripción de candidaturas, Pan Bol estaba impedido de participar en la votación por la pérdida de su personería jurídica pero un fallo judicial restituyó la vigencia legal del frente político y activó las protestas del evismo, en medio de reclamos por la intromisión de la justicia en el proceso electoral.

A las movilizaciones a favor del ex presidente se suman las de otros sectores que protestan por la crisis económica que enfrenta el país y exigen incluso la renuncia del presidente Arce. Bolivia atraviesa desde hace dos años una complicada situación financiera marcada por la falta de dólares, periodos de escasez de combustible y un significativo aumento de los precios de la canasta familiar y el costo de vida.

“El pueblo boliviano se muere de hambre”, “no a la subida de la canasta familiar” o “Arce inútil”, eran algunas de las consignas que repetían los manifestantes de una movilización en Cochabamba el pasado jueves, mientras exhibían cacerolas vacías y envases de aceite y huevo, como símbolo del precio inaccesible de los productos de primera necesidad.