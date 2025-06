Embajador británico en Ecuador: “Las mafias que operan en el país también amenazan al Reino Unido”

Chris Campbelle en Infobae: "Apoyamos a las fuerzas de seguridad para desmontar las estructuras criminales"

A casi 2.900 metros sobre el nivel del mar, en el despacho del embajador británico en Quito, las paredes son silenciosas testigos de una conversación que transita entre la diplomacia y la geopolítica. Chris Campbell, representante del Reino Unido en Ecuador, habla con precisión, cortesía británica y su carisma característico. El tema es amplio: la relación bilateral entre dos países que, en los últimos años, han fortalecido su cooperación.

“Tenemos una relación excelente”, dice Campbell. “Se ha fortalecido año tras año en los últimos cinco o seis años. El comercio ha crecido, pero también las prioridades compartidas en medioambiente, seguridad y educación”.

Ecuador exporta al Reino Unido productos por alrededor de USD 237 millones cada año; a cambio, las exportaciones británicas no superan los USD 75 millones. “Eso significa que tengo más trabajo”, bromea el embajador, pero enseguida agrega que uno de los objetivos es incentivar las inversiones británicas en proyectos de infraestructura sostenible en territorio ecuatoriano.

La reciente visita del presidente Daniel Noboa a Londres marcó un hito: no solo mantuvo reuniones con empresarios británicos, sino también una audiencia privada con el rey Carlos III. “No sé qué pasó porque fue completamente privada”, dice Campbell. “Pero me parece que hablaron sobre el medioambiente. Nuestro rey es un fanático de la protección de la biodiversidad y conoce bien Ecuador. Ha estado aquí. Su padre fue patrono de la Fundación Charles Darwin en Galápagos durante casi 30 años”.

La vocación ambiental une a ambos países. El Reino Unido ha canalizado unos USD 266 millones hacia proyectos relacionados con el cambio climático en Ecuador, de los cuales USD 37 millones son gestionados directamente por la embajada en Quito.

– En un contexto de recortes a la cooperación internacional, ¿el Reino Unido planea mantener o incluso reforzar su presencia en países como Ecuador?

- Cada país toma decisiones soberanas. Nosotros también enfrentamos restricciones presupuestarias, pero seguimos invirtiendo en nuestras prioridades... Nuestro sistema no es bilateral. Donamos directamente a las ONGs y agencias internacionales (como UNICEF o PNUD). Pero eso no quiere decir que no haya interés; es solamente nuestro sistema... Dentro de cada proyecto, deben existir componentes de sostenibilidad y desarrollo. Si no están presentes, no podemos empezar con el proyecto.

En el plano de la seguridad, el embajador adopta un tono más serio, prudente y reservado. Reconoce el deterioro del entorno interno en Ecuador, pero también destaca el compromiso de las fuerzas del orden. “Los policías y militares ecuatorianos están en la primera línea, enfrentando amenazas reales. Nuestro apoyo incluye capacitación, intercambio de información, equipamiento...”.

—¿La presencia de mafias como la de los Balcanes en Ecuador genera preocupación en el Reino Unido?

—Es un problema global. Lamentablemente, Ecuador está en el centro de esa dinámica ahora mismo. Muchos de los grupos que operan aquí están también activos en Europa y afectan directamente al Reino Unido. No se trata solo del tráfico de drogas; también hay minería ilegal, flujo de oro ilegal, trata de personas. Lo vemos como una amenaza directa a nuestra ciudadanía.

En seguridad, el Reino Unido ha decidido intensificar su compromiso, asegura Campbell. En mayo, el ministro británico de Seguridad, Dan Jarvis, visitó Ecuador y firmó un memorando de entendimiento con el ministro del Interior, John Reimberg. Fue la primera vez en la historia que un ministro de esa cartera del Reino Unido visitó el país.

“Además, tenemos mucho interés en combatir la corrupción, porque está directamente vinculada con el crimen organizado. La nueva ley (para combatir economías criminales, enviada por el presidente al congreso) da más fortaleza a las autoridades para actuar. Y nosotros respaldamos ese proceso”, indica el diplomático.

La conversación se desplaza luego hacia el terreno de la educación. Las becas Chevening, símbolo del soft power británico, continúan abiertas para postulantes ecuatorianos que quieran cursar una maestría de un año en el Reino Unido.

“Buscamos líderes del futuro”, explica Campbell. El embajador enfatiza en que el programa forma “no solo futuros presidentes o ministros, sino personas que puedan transformar sus comunidades desde cualquier campo: derechos humanos, medicina, periodismo”. Los postulantes deben cumplir una serie de requisitos y llenar las expectativas de sus auspiciantes: “Queremos gente con chispa, que tenga algo que los impulse a cambiar el país”.

Los requisitos incluyen al menos dos años de experiencia laboral. “No buscamos estudiantes eternos. Queremos que regresen y hagan cambios concretos en Ecuador. Por eso deben comprometerse a volver y trabajar al menos dos años aquí”, indica el embajador.

En la última llamada se postularon más de 400 personas, pero solo seis fueron seleccionadas: “Es un programa exigente, pero todo está cubierto: vuelo, alojamiento, manutención. Hay tiempo para estudiar, pero también para conocer nuestra cultura, nuestra comida, nuestros deportes”, dice Campbell con una sonrisa que ha sido característica del embajador en medio de su tono diplomático.

Antes de concluir, una última pregunta emerge como una curiosidad inevitable:

– ¿Podría volver el rey Carlos o algún miembro de la familia real a visitar Ecuador?

– ¿Qué dice James Bond? Never say never (Nunca digas nunca).

El embajador recuerda que el rey visitó Quito y las Galápagos en 2009, cuando aún era príncipe de Gales: “Estoy seguro de que Ecuador ya ha extendido una invitación. Todo el mundo quiere recibir al rey, pero las visitas oficiales dependen de la agenda, de eventos, de aniversarios. No puedo decir si alguien vendrá en los próximos años”.