Exigen al gobierno de Yamandú Orsi que se pronuncie por la detención de Juan Pablo Guanipa

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con Álvaro Delgado, con quien compitió en el último balotaje (Presidencia)

La detención ilegal de Juan Pablo Guanipa en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, tuvo repercusiones en Uruguay. El senador opositor Álvaro Delgado, ex candidato a presidente de Uruguay, le pidió al mandatario Yamandú Orsi que se exprese sobre este asunto.

“La detención de Juan Pablo Guanipa y otros dirigentes venezolanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro es un atentado contra la democracia y los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con él y con todos los venezolanos que luchan por la libertad. El Gobierno uruguayo debe definir una postura y pronunciarse al respecto”, escribió Delgado en la red social X.

Durante la campaña electoral, Delgado fue crítico del régimen de Maduro. El candidato aseguró que no lo reconocería como presidente y enfatizó que el dictador debería pasar el mando. “Si Maduro vuelve a tomar el poder, empieza a ser un presidente de facto, en los hechos. Y ese es el momento en el que tiene que traspasar el mando a quien ganó en las elecciones, que es (Edmundo) González Urrutia”, afirmó Delgado durante un acto en noviembre en Montevideo en conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos.

El hijo de Juan Pablo Guanipa denunció que desconoce el paradero de su padre, detenido desde hace más de 40 horas por el régimen

Delgado no fue el único dirigente político uruguayo en expresarse. También lo hizo Washington Abdala, ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El ex diplomático consideró que la dictadura de Venezuela demostró “una vez más” que actuó de manera “alienante” con este episodio. “Ahora lo detuvieron a Juan Pablo Guanipa, dirigente del pueblo, hombre frontal, una voz siempre del lado de la libertad. ¡Otra vez intimidando Nicolás Maduro!”, consideró Abdala, en un video publicado en la red social x.

El dirigente uruguayo se preguntó si el régimen cree que, a través de este mecanismo, se puede seguir perpetuando en el poder. “Maduro, usted se equivoca. Por ese camino en el que está, derechito, va directamente al peor territorio posible. Inevitable, por suerte, que la reconquista democrática nacida el 28 de julio del 202 vaya calando ahí adentro”, dijo.

Para Abadala, el pueblo de Venezuela está clamando porque el régimen caiga; desde el exterior, los venezolanos “soplan para que eso acontezca”.

Washington Abdala, ex embajador de Uruguay en la OEA

“¿Saben lo que está pasando? Que todo este tipo de locuras en el mundo internacional hacen que se observen aún con mayor atención. Ustedes no dejan de cometer errores y de alienarse y seguir actuando autócratamente, creyendo que con la violación de los derechos se puede ganar algún metro. ¡Se ahogan en lodo con ese mecanismo y el mundo los va a seguir señalando”, dijo Abdala.

El dirigente opositor venezolano fue detenido de manera ilegal este viernes por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Antes de su arresto, dejó grabado un mensaje anticipando la posibilidad de su captura, en el que reafirma su compromiso con la lucha por el cambio democrático en Venezuela.

“Queridos hermanos, si están viendo este video es porque he sido detenido por la dictadura de Nicolás Maduro”, comenzó diciendo Guanipa en el mensaje difundido tras su detención. El dirigente denunció que el gobierno ha decidido aferrarse al poder a pesar de “la impresionante manifestación de voluntad popular que dio el pueblo venezolano el día 28 de julio”.

Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Guanipa, estrecho colaborador de María Corina Machado, reconoció la complejidad de la lucha que enfrenta la oposición: “25 años con una vida humillada por un régimen dictatorial presidido por Chávez y Maduro y todavía estamos aquí en pie de lucha dando la pelea.”

A pesar del escenario adverso, su mensaje transmite esperanza y convicción: “Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr que Venezuela sea un país libre, democrático, de oportunidades para estudiar, para trabajar, para emprender, donde regresen los que se fueron y podamos unificar a la familia”.