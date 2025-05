El Tribunal Electoral de Bolivia negó la validez de la formación ‘Evo Pueblo’: “No existe como organización política” (REUTERS/Patricia Pinto)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó este miércoles que la organización política Evo Pueblo, promovida por el ex presidente Evo Morales, no existe legalmente y no podrá presentar candidatos para los comicios generales del próximo 17 de agosto.

“No existe ninguna organización política denominada Evo Pueblo y eso hay que informar a los bolivianos. Ni siquiera esta organización ha solicitado el trámite de personalidad jurídica”, afirmó el vocal del TSE, Gustavo Ávila, en declaraciones a medios locales.

Ávila enfatizó que la legislación electoral boliviana es clara respecto a los requisitos para presentar candidaturas. “Al no tener ni siquiera un registro de personalidad jurídica, menos aún puede inscribir candidaturas”, dijo. La advertencia también se extiende al Frente para la Victoria (FPV) y al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), dos organizaciones con las que Morales intentó establecer alianzas para registrar una postulación presidencial.

El vocal del máximo ente comicial, Gustavo Ávila, aseguró que la agrupación impulsada por el ex presidente Evo Morales “ni siquiera ha iniciado el trámite para obtener personería jurídica” (Foto: Prensa local)

Según el TSE, ambos partidos perdieron su personería jurídica hace dos semanas al no alcanzar el umbral mínimo del 3 % de votos en las elecciones de 2020, tal como establece la ley electoral vigente. Por lo tanto, tampoco están habilitados para presentar postulaciones.

Morales, quien fue presidente de Bolivia en tres periodos consecutivos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019), renunció recientemente a su militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró durante casi 30 años. El alejamiento se produjo en medio de una disputa con el actual Gobierno de Luis Arce por el control del oficialismo, marcadas diferencias sobre cómo administrar el Estado y la definición del candidato presidencial para las elecciones de agosto.

Ante su salida del MAS, Morales anunció la creación de una nueva fuerza política, Evo Pueblo, pero hasta ahora dicha organización no ha realizado el trámite legal necesario para obtener su personería jurídica, según lo corroboró el TSE.

“Al no tener ni siquiera un registro de personalidad jurídica, menos aún puede inscribir candidaturas”, determinó el TSE (REUTERS/Claudia Morales)

El lunes, representantes de Morales y del Pan-Bol intentaron registrar físicamente a sus candidatos y entregar la documentación correspondiente, pero no se les permitió ingresar a la sede del Tribunal Electoral, ya que solo los delegados de partidos habilitados tienen acceso al sistema de registro de candidaturas.

Un abogado del ex mandatario señaló que la documentación fue enviada por correo electrónico. El martes, Morales aseguró en su cuenta en la red social X que el “Instrumento Político Evo Pueblo” cumplió los requisitos y plazos para registrar su “binomio mediante el sistema digital” del TSE. Sin embargo, la autoridad electoral no ha validado ni reconocido este trámite.

Pese a ello, Morales afirmó el miércoles que la batalla por habilitar su candidatura “no está perdida” y anunció que habrá una “lucha social y lucha legal” para lograr su participación en los comicios.

Representantes de Morales y del Pan-Bol intentaron registrar físicamente a sus candidatos y entregar la documentación correspondiente (Europa Press/El Universal)

El panorama para Morales se complica además por un reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que dictaminó que la reelección presidencial solo puede ejercerse una única vez de forma continua, lo que limitaría cualquier intento de postulación a un tercer mandato.

Según el calendario electoral, diez organizaciones políticas están habilitadas para participar en los comicios generales del 17 de agosto, en las que se elegirá presidente, vicepresidente y se renovará la Asamblea Legislativa.

El TSE publicará el próximo 6 de junio la lista de candidatos habilitados e inhabilitados. Además, las organizaciones tienen plazo hasta el 3 de julio para hacer sustituciones por inhabilitación, renuncia o fallecimiento. Los postulantes pueden renunciar hasta 72 horas antes de la votación.

(Con información de EFE)